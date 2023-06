BK tijdrijden vrouwen: Kopecky is topfavoriete, livestream om 14.45 uur

clock 10:47

10 uur 47. De concurrenten van Kopecky. Bondscoach Ludwig Willems duwt Lotte Kopecky nadrukkelijk in de favorietenrol. Wie kan eventueel ietwat in de buurt komen van de titelverdedigster? "Als we kijken naar haar concurrenten schuif ik de namen van Britt Knaven, Febe Jooris, Julie Van De Velde en Julie De Wilde naar voren", aldus de bondscoach. " Febe Jooris was de laatste twee jaren bij de junioren altijd goed. Zij kan echt naar die kampioenschappen pieken en ze wil een selectie voor het WK afdwingen. Britt Knaven van haar kant heeft haar studies eerst laten primeren, maar die komt er stilaan weer door." "Ik verwacht ook veel van Julie De Wilde . Zij kwam zwaar ten val in de Brugge-De Panne Classic en stond een tijdje aan de kant. Ze heeft echter niet veel competitie of training nodig om weer top te zijn en won onlangs de Spar Diamond Classic in Nijlen. Met haar zal Lotte zeker rekening moeten houden", besluit Willems .