LIVESTREAM: Van der Poel knalt naar de kopgroep na aanval op de Muur

14:57 14 uur 57. Nog 60 km. Het is een risicovolle onderneming van Van der Poel, maar hij rijdt wel verder weg van het peloton. Het verschil loopt op tot 1'06".

14:56 14 uur 56. Van der Poel speelt alles of niks. Sven Nys.

14:54 14 uur 54. 53 seconden bedraagt de voorsprong van de kopgroep (met daarin Van der Poel). De Nederlander zet zich meteen op kop van de groep, ploegmakker De Bondt neemt over.

14:52 14 uur 52. De Bondt brengt Van der Poel helemaal voorin. De Belgische kampioen kruipt in de rol van meesterknecht. De Bondt laat zich uitzakken en loodst Van der Poel helemaal tot in de kop van de koers.

14:50 14 uur 50. Van der Poel en Sénéchal zijn al 40 seconden weggepoeft van het peloton. Dat betekent dat Trek-Segafredo nu vol aan de bak moet voor leider Mads Pedersen.

14:49 14 uur 49. Dries De Bondt kan nu de kat uit de boom kijken totdat zijn kopman komt aansluiten. Christophe Vandegoor.

14:48 14 uur 48. Van der Poel trekt door op de Muur, renners staan te voet.

14:47 Bosberg. Op de Bosberg kan Lemoine het tempo van Van der Poel en Sénéchal niet langer volgen. In het peloton gaat Pascal Ackermann overboord. 14 uur 47.



14:45 14 uur 45. Van der Poel heeft met De Bondt een superknecht vooraan die hem nog heel lang kan meenemen. Sven Nys.

14:44 14 uur 44. Van der Poel op pad met 2 Fransen. 2 renners hebben Van der Poel kunnen bijbenen: de Fransen Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) en Cyril Lemoine (Cofidis).

14:40 Van der Poel geeft er een lel op. Op de 2e passage over de Muur draait Mathieu van der Poel het gashendeltje open. Achteraan moeten enkele renners de Muur te voet bedwingen. 14 uur 40.

14:40 14 uur 40. De kopjes op de Muur liggen er glad bij. Sven Nys.

14:37 14 uur 37. Planckaert heeft de sprong gemaakt. Voorin tellen we nu 2 Belgen, want Bapiste Planckaert is zich komen nestelen in de kopgroep. Bora-Hansgrohe houdt het ritme hoog in het peloton.

14:31 14 uur 31. Peloton in stukken en brokken. De Muur heeft brokken gemaakt in het peloton. Het ligt in stukken en brokken uit elkaar. Over enkele minuten kunnen we zelf de schade opmeten in de uitzending.

14:16 14 uur 16. Beelden vanaf 14.30u. De uitzending nadert met rasse schreden. Christophe Vandegoor en Sven Nys vergezellen jullie vanaf 14.30u met live commentaar op Eén en op onze livestream (op deze pagina).

14:10 2 minuten. Op 100 km van het einde kunnen de 7 leiders zwaaien met 2 minuten voorsprong. Tussen de kopgroep en het peloton zwemmen nog enkele tegenaanvallers. 14 uur 10.

14:06 14 uur 06. De 7 koplopers op een rijtje. - Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma) - Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) - Jonas Koch (CCC) - Julien Duval (AG2R) - Brian van Goethem (Lotto-Soudal) - Rasmus Tiller (NTT) - Christian Knees (Ineos) . De 7 koplopers op een rijtje - Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma)

- Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

- Jonas Koch (CCC)

- Julien Duval (AG2R)

- Brian van Goethem (Lotto-Soudal)

- Rasmus Tiller (NTT)

- Christian Knees (Ineos)

14:04 1e keer op de Muur. De 7 vluchters snijden de iconische Muur van Geraardsbergen aan. En dat zullen ze vandaag nog 3 keer moeten doen. 14 uur 04.

13:54 13 uur 54. Stybar in tegenaanval. Nog meer animo in het peloton. Zdenek Stybar en Ivo Oliveira trekken in het tegenoffensief. Stybar was hier 7 jaar geleden de triomfator in Geraardsbergen, hij staat 20e in de stand (op 49" van Pedersen). Oliveira (UAE) is een pion voor Jasper Philipsen (6e in de stand).

13:51 13 uur 51. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) zal wel met een plan naar de frontlinie gestuurd zijn. Als de Belgische kampioen lang overleeft, kan hij van goudwaarde zijn voor z'n kopman Mathieu van der Poel.

13:44 13 uur 44. Eindelijk een kopgroep. Na bijna anderhalf uur hebben 7 lieden zich kunnen losrukken uit het peloton. Het peloton geeft de koplopers zijn zegen. 40 seconden is hun voorsprong.

13:37 13 uur 37. Het wordt wachten op de Muur en het lokale circuit op een eerste echte ontsnapping. Over 15 kilometer bereikt het peloton Geraardsbergen.

13:11 13 uur 11. Het blijft voorlopig wat windstil in de BinckBank Tour. Na een openingsuur over Waalse wegen duiken we over een tiental kilometer Vlaams-Brabant binnen. De 1e passage over de Muur staat gepland op 101,5 km van de streep.

13:00 13 uur . Roelandts had vooral nog last van zijn schouder. "De snelle start vandaag was er te veel aan voor Jürgen. Hopelijk is de schouderblessure niet te ernstig", meldt zijn team Movistar.

12:55 Opgave Roelandts. Jürgen Roelandts zal vandaag geen rol van betekenis spelen. De Movistar-Belg was betrokken bij de massale valpartij in Ardooie en is uit de wedstrijd gestapt na 15 kilometer. 12 uur 55.

12:50 12 uur 50. Spel van de bonificaties. De BinckBank Tour zou zomaar eens kunnen uitdraaien op een secondestrijd. En dan is het goed om te weten waar er allemaal bonificaticatieseconden te rapen liggen. 20,7 km voor het einde is de gouden kilometer neergeplant met daarin 3 bonisprints. Bij elke sprint wordt de top 3 beloond met seconden: 3 (voor de 1e), 2 (voor de 2e) en 1 (voor de 3e). Ook de top 3 in de daguitslag sprokkelt seconden: 10, 6 en 4. Het wordt dus rekenen geblazen in de finale.

20,7 km voor het einde is de gouden kilometer neergeplant met daarin 3 bonisprints. Bij elke sprint wordt de top 3 beloond met seconden: 3 (voor de 1e), 2 (voor de 2e) en 1 (voor de 3e).



Ook de top 3 in de daguitslag sprokkelt seconden: 10, 6 en 4. Het wordt dus rekenen geblazen in de finale.

12:49 12 uur 49. Nog geen kopgroep na 20 kilometer. Het peloton rijdt gegroepeerd richting Nijvel.

12:32 12 uur 32 match begonnen Start De rode vlag wappert, de renners hoeven zich niet langer in te houden. Wie stort zich meteen in het offensief?

12:24 12 uur 24. Onderweg staat liefst 4 keer de Muur van Geraardsbergen op het programma. Ook de Bosberg doemt 4 keer op. Aankomen doen we op de Vesten.

12:10 12 uur 10. De renners zijn bezig aan de geneutraliseerde start. Rond 12.15u wordt de slotetappe officieel op gang gewapperd.

11:37 11 uur 37. Wie slaat zijn slag op de Vesten? Op weg naar Geraardsbergen valt vandaag het doek over de BinckBank Tour. Van der Poel, Kragh Andersen en de andere naaste concurrenten staan te popelen om de leiderstroon van Mads Pedersen te bestoken.

03-10-2020 03-10-2020.