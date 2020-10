Wie legt basis voor eindzege BinckBank Tour in tijdrit in Riemst?

12:21

12 uur 21. Favorieten. De regen zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Wie zal er risico's durven te nemen als het nat ligt? In normale omstandigheden zou deze tijdrit een kolfje naar de hand van Stefan Küng moeten zijn, die op het afgelopen WK nog brons won. Maar er zijn kapers op de kust. Of wat dacht ja van Søren Kragh Andersen ? In supervorm in de Tour en eerder dit seizoen winnaar van de tijdrit in Parijs-Nice. Ook de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin moet op zo'n korte afstand goed uit de voeten kunnen. Voor de rest is het ook uitkijken naar de klassieke renners, zoals Lampaert , Van der Poel , Terpstra , Politt en leider Pedersen zelf. .