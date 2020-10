LIVESTREAM: Wie legt basis voor eindzege BinckBank Tour in tijdrit?

16:42 16 uur 42. Jasper Philipsen doet het als niet-tijdrijder meer dan behoorlijk. Hij is maar 9 seconden minder snel dan Kragh Andersen halverwege. . Jasper Philipsen doet het als niet-tijdrijder meer dan behoorlijk. Hij is maar 9 seconden minder snel dan Kragh Andersen halverwege.

16:41 16 uur 41. Pedersen wil een bocht té scherp afsnijden en belandt in het greppeltje ernaast. Hij houdt zich overeind, maar hij verliest hier wel 1 à 2 seconden die hij straks tekort zal komen. . Pedersen wil een bocht té scherp afsnijden en belandt in het greppeltje ernaast. Hij houdt zich overeind, maar hij verliest hier wel 1 à 2 seconden die hij straks tekort zal komen.

16:40 16 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:39 16 uur 39. De benen zijn nog niet wat ze moeten zijn, maar ik word steeds beter. Ik denk dat ik nog net op tijd klaar kan geraken voor de klassiekers. Het zal misschien geen 105% zijn, maar hopelijk wel 95% of 100%. Yves Lampaert. De benen zijn nog niet wat ze moeten zijn, maar ik word steeds beter. Ik denk dat ik nog net op tijd klaar kan geraken voor de klassiekers. Het zal misschien geen 105% zijn, maar hopelijk wel 95% of 100%. Yves Lampaert

16:38 Van der Poel op 12 seconden. Mathieu van der Poel heeft toch nog wat tijd verloren in het technische tweede deel. 12 seconden geeft hij toe op Kragh Andersen. . 16 uur 38. Van der Poel op 12 seconden Mathieu van der Poel heeft toch nog wat tijd verloren in het technische tweede deel. 12 seconden geeft hij toe op Kragh Andersen.

16:38 Tijdsverschil. Met groene man Mads Pedersen is de laatste renner vertrokken. Misschien wordt het wel een Deens duel? . 16 uur 38. Tijdsverschil Met groene man Mads Pedersen is de laatste renner vertrokken. Misschien wordt het wel een Deens duel?

16:37 16 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:36 Lampaert. Yves Lampaert zet de 6e tijd neer, op 20 seconden van Kragh Andersen. . 16 uur 36. Lampaert Yves Lampaert zet de 6e tijd neer, op 20 seconden van Kragh Andersen.

16:36 16 uur 36. Met Jasper Philipsen, winnaar van de eerste rit, gaat de voorlaatste renner van start. Voor de ritzege zal hij niet in aanmerking komen, maar met een goed resultaat kan hij morgen misschien een gooi doen naar de eindzege. . Met Jasper Philipsen, winnaar van de eerste rit, gaat de voorlaatste renner van start. Voor de ritzege zal hij niet in aanmerking komen, maar met een goed resultaat kan hij morgen misschien een gooi doen naar de eindzege.

16:34 16 uur 34. Van der Poel is 3 seconden trager halverwege. Hij zal al zijn stuurmanskunsten in de strijd moeten gooien als hij nog wil winnen. . Van der Poel is 3 seconden trager halverwege. Hij zal al zijn stuurmanskunsten in de strijd moeten gooien als hij nog wil winnen.

16:32 16 uur 32. Lampaert is 6 seconden trager dan Kragh Andersen bij het tussenpunt. Niet slecht, maar de Deen reed zo mogelijk nog een sterker 2e deel. . Lampaert is 6 seconden trager dan Kragh Andersen bij het tussenpunt. Niet slecht, maar de Deen reed zo mogelijk nog een sterker 2e deel.

16:31 16 uur 31. Van der Poel, dat is een stoomtrein. Dat zie je van ver. Hij mijdt de risico's niet. Sven Nys. Van der Poel, dat is een stoomtrein. Dat zie je van ver. Hij mijdt de risico's niet. Sven Nys

16:28 Bissegger. Stefan Bissegger waren we wat uit het oog verloren, maar hij is slechts een fractie trager dan zijn land- en naamgenoot Stefan Küng. . 16 uur 28. Bissegger Stefan Bissegger waren we wat uit het oog verloren, maar hij is slechts een fractie trager dan zijn land- en naamgenoot Stefan Küng.

16:28 16 uur 28. Van der Poel is ook gelost. Ook hij smijt zich vanaf minuut 1. . Van der Poel is ook gelost. Ook hij smijt zich vanaf minuut 1.

16:26 16 uur 26. Met Max Walscheid en Florian Sénéchal druppelen er nog 2 renners binnen die zich in de voorlopige top 10 kunnen nestelen. Maar het is allemaal wel op 20 seconden of meer dan Kragh Andersen. . Met Max Walscheid en Florian Sénéchal druppelen er nog 2 renners binnen die zich in de voorlopige top 10 kunnen nestelen. Maar het is allemaal wel op 20 seconden of meer dan Kragh Andersen.

16:26 16 uur 26. Het is aan Yves Lampaert om 10 minuten te knallen, en hopelijk voor hem iets minder. Zijn start is alvast met veel overgave. . Het is aan Yves Lampaert om 10 minuten te knallen, en hopelijk voor hem iets minder. Zijn start is alvast met veel overgave.

16:21 16 uur 21. Ik ben gevallen in het tweede deel. Ik dacht nochtans dat ik niet te snel ging. Maar blijkbaar ligt er iets glads op de weg. Ik heb een beetje schaafwonden. Jammer genoeg is mijn klassement hiermee over. Sep Vanmarcke. Ik ben gevallen in het tweede deel. Ik dacht nochtans dat ik niet te snel ging. Maar blijkbaar ligt er iets glads op de weg. Ik heb een beetje schaafwonden. Jammer genoeg is mijn klassement hiermee over. Sep Vanmarcke

16:21 16 uur 21. Vanmarcke lag op een tiental seconden bij het tussenpunt, maar geeft aan de finish bijna een minuut toe. Is hem iets overkomen in het tweede deel? . Vanmarcke lag op een tiental seconden bij het tussenpunt, maar geeft aan de finish bijna een minuut toe. Is hem iets overkomen in het tweede deel?

16:18 16 uur 18. Wie nog? Er blijven niet veel uitdagers meer over voor Kragh Andersen. Florian Sénéchal misschien, die momenteel onderweg is? Straks komen ook nog Lampaert, Van der Poel, Rickaert en Pedersen in actie. . Wie nog? Er blijven niet veel uitdagers meer over voor Kragh Andersen. Florian Sénéchal misschien, die momenteel onderweg is? Straks komen ook nog Lampaert, Van der Poel, Rickaert en Pedersen in actie.

16:13 16 uur 13. Ik kwam naar hier om te winnen. Ik ben wellicht te snel gegaan op de klim en daarna had ik het lastig. Stefan Küng. Ik kwam naar hier om te winnen. Ik ben wellicht te snel gegaan op de klim en daarna had ik het lastig. Stefan Küng

16:11 16 uur 11. Küng zal toch teleurgesteld zijn. Als je hier al 2 keer gewonnen hebt en als Europees kampioen. Sven Nys. Küng zal toch teleurgesteld zijn. Als je hier al 2 keer gewonnen hebt en als Europees kampioen. Sven Nys

16:11 16 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:10 Küng op 6 seconden. Søren Kragh Andersen is kandidaat nummer 1 voor de dagzege, want Stefan Küng komt 6 seconden tekort op de Deen. . 16 uur 10. Küng op 6 seconden Søren Kragh Andersen is kandidaat nummer 1 voor de dagzege, want Stefan Küng komt 6 seconden tekort op de Deen.

16:07 16 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:06 16 uur 06. Stefan Küng is iets minder dan een seconde trager dan Kragh Andersen bij het tussenpunt. Waar zal de Zwitser die seconde vinden in het tweede deel? . Stefan Küng is iets minder dan een seconde trager dan Kragh Andersen bij het tussenpunt. Waar zal de Zwitser die seconde vinden in het tweede deel?

16:05 Kragh Andersen onder de 10 minuten. Søren Kragh Andersen knalt gewoon onder de 10 minuten in deze tijdrit. Hiermee zet hij de concurrentie meteen op een grote afstand. . 16 uur 05. Kragh Andersen onder de 10 minuten Søren Kragh Andersen knalt gewoon onder de 10 minuten in deze tijdrit. Hiermee zet hij de concurrentie meteen op een grote afstand.

16:04 16 uur 04. Er gaat kracht en snelheid uit, uit deze Küng. Sven Nys. Er gaat kracht en snelheid uit, uit deze Küng. Sven Nys

16:02 16 uur 02. Vermeersch. Florian Vermeersch bewees in de slotrit van de Tirreno al dat hij een goeie tijdrit in de benen heeft en ook nu is hij de beste Belg, op de 5e plaats. Vermeersch is nog maar sinds juni prof bij Lotto-Soudal. . Vermeersch Florian Vermeersch bewees in de slotrit van de Tirreno al dat hij een goeie tijdrit in de benen heeft en ook nu is hij de beste Belg, op de 5e plaats. Vermeersch is nog maar sinds juni prof bij Lotto-Soudal.

16:00 16 uur . Aan het tussenpunt is Kragh Andersen al 5 seconden sneller dan Steimle, die daar nog altijd de beste tijd heeft. We stevenen op een kanontijd af van de Deen. . Aan het tussenpunt is Kragh Andersen al 5 seconden sneller dan Steimle, die daar nog altijd de beste tijd heeft. We stevenen op een kanontijd af van de Deen.

16:00 16 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:59 15 uur 59. Europese kampioen op pad. Stefan Küng kan voor het eerst zijn Europese sterrentrui showen. Op het WK, waar hij 3e werd, reed hij gewoon in zijn Zwitserse trui. . Europese kampioen op pad Stefan Küng kan voor het eerst zijn Europese sterrentrui showen. Op het WK, waar hij 3e werd, reed hij gewoon in zijn Zwitserse trui.

15:56 15 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:55 15 uur 55. Als een pijl uit een boog schiet Søren Kragh Andersen van het startblok. Hij heeft er zin in. . Als een pijl uit een boog schiet Søren Kragh Andersen van het startblok. Hij heeft er zin in.

15:54 15 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:44 15 uur 44. Over 10 minuten gaat Søren Kragh Andersen van start en 5 minuten later topfavoriet Stefan Küng. Dat moet ons veel wijzer maken over de sterkte van de tijd van Sütterlin. . Over 10 minuten gaat Søren Kragh Andersen van start en 5 minuten later topfavoriet Stefan Küng. Dat moet ons veel wijzer maken over de sterkte van de tijd van Sütterlin.

15:42 15 uur 42. Ik ben héél hard gegaan vanaf de start en probeerde na de top door te zetten. In de afdalingen heb ik wat proberen te rusten om daarna weer vol gas te geven. Jasha Sütterlin. Ik ben héél hard gegaan vanaf de start en probeerde na de top door te zetten. In de afdalingen heb ik wat proberen te rusten om daarna weer vol gas te geven. Jasha Sütterlin

15:41 15 uur 41. Sütterlin zet alles op alles en doet er nog een dikke seconde vanaf. Sütterlin zet alles op alles en doet er nog een dikke seconde vanaf

15:40 Sütterlin. Het kan nog altijd een stukje beter. Jasha Sütterlin dendert met evenveel overgave als zijn landgenoot Steimle naar de finish, maar hij doet er wel nog een dikke seconde vanaf. . 15 uur 40. Sütterlin Het kan nog altijd een stukje beter. Jasha Sütterlin dendert met evenveel overgave als zijn landgenoot Steimle naar de finish, maar hij doet er wel nog een dikke seconde vanaf.

15:39 Mechanische pech. Stijn Vandenbergh komt amper vooruit op de Slingerberg. Heeft hij een technisch probleem? Het is niet meteen duidelijk wat er schort. . 15 uur 39. Mechanische pech Stijn Vandenbergh komt amper vooruit op de Slingerberg. Heeft hij een technisch probleem? Het is niet meteen duidelijk wat er schort.

15:37 15 uur 37. Steimle doet nog eens 2 seconden af Laporte zijn tijd! Steimle doet nog eens 2 seconden af Laporte zijn tijd!

15:36 Steimle primus. Jannik Steimle scheert nog eens 2 seconden van de tijd van Laporte af. De snelle jongens met inhoud komen voorlopig goed uit de verf in deze tijdrit. . 15 uur 36. Steimle primus Jannik Steimle scheert nog eens 2 seconden van de tijd van Laporte af. De snelle jongens met inhoud komen voorlopig goed uit de verf in deze tijdrit.

15:35 15 uur 35. Niki Terpstra is nog niet helemaal op niveau na zijn zware val. Hij geeft 20 seconden prijs op Laporte. . Niki Terpstra is nog niet helemaal op niveau na zijn zware val. Hij geeft 20 seconden prijs op Laporte.

15:32 15 uur 32. Laporte zet de voorlopig snelste tijd neer. Laporte zet de voorlopig snelste tijd neer

15:30 Toptijd Laporte. Ondanks een stevige slipper onderweg duikt Christophe Laporte fors onder de tijd van Ludvigsson: 10'20". . 15 uur 30. Toptijd Laporte Ondanks een stevige slipper onderweg duikt Christophe Laporte fors onder de tijd van Ludvigsson: 10'20".

15:28 15 uur 28. Laporte maakt een slippertje onderweg. Laporte maakt een slippertje onderweg

15:27 Garcia Cortina. Ivan Garcia Cortina had aan het tussenpunt de beste tijd, maar aan de finish komt hij 3 seconden tekort. . 15 uur 27. Garcia Cortina Ivan Garcia Cortina had aan het tussenpunt de beste tijd, maar aan de finish komt hij 3 seconden tekort.

15:25 15 uur 25. Belgen? De kans op een Belgische ritzege is niet echt groot vandaag. Dan zal het vooral van Yves Lampaert en heel misschien Jonas Rickaert moeten komen. Senne Leysen komt onderweg alvast niet aan de tijd van Ludvigsson, terwijl Gijs Van Hoecke aan de finish 9 seconden tekortkomt. . Belgen? De kans op een Belgische ritzege is niet echt groot vandaag. Dan zal het vooral van Yves Lampaert en heel misschien Jonas Rickaert moeten komen.



Senne Leysen komt onderweg alvast niet aan de tijd van Ludvigsson, terwijl Gijs Van Hoecke aan de finish 9 seconden tekortkomt.

15:21 15 uur 21. Het risico bestaat om je meteen op te blazen. Het is niet zo simpel om meteen het goeie verzet te kiezen. Christophe Vandegoor (Sporza). Het risico bestaat om je meteen op te blazen. Het is niet zo simpel om meteen het goeie verzet te kiezen. Christophe Vandegoor (Sporza)

15:20 15 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:17 15 uur 17. De volgende renners die we hebben aangestipt zijn Christophe Laporte, een sprinter met een goeie tijdrit, en Niki Terpstra. . De volgende renners die we hebben aangestipt zijn Christophe Laporte, een sprinter met een goeie tijdrit, en Niki Terpstra.

15:16 Schmidt aan de finish. Schmidt komt binnen op 7 seconden van Ludvigsson. Hij heeft dus tijd verloren in plaats van goedgemaakt. . 15 uur 16. Schmidt aan de finish Schmidt komt binnen op 7 seconden van Ludvigsson. Hij heeft dus tijd verloren in plaats van goedgemaakt.

15:12 15 uur 12. Schmidt. De Scandinaven doen het goed vandaag, en dan moeten Søren Kragh Andersen en Mads Pedersen nog komen. Mads Würtz Schmidt is bij het tussenpunt maar 3 seconden trager dan Ludvigsson. Kan hij die in het 2e deel goedmaken? . Schmidt De Scandinaven doen het goed vandaag, en dan moeten Søren Kragh Andersen en Mads Pedersen nog komen. Mads Würtz Schmidt is bij het tussenpunt maar 3 seconden trager dan Ludvigsson. Kan hij die in het 2e deel goedmaken?

15:08 Wind. De renners moeten na de klim een heel stuk door de open velden rijden. Ze hebben geluk dat de wind een snipperdag neemt, anders was dit een moordend stuk geweest. . 15 uur 08. Wind De renners moeten na de klim een heel stuk door de open velden rijden. Ze hebben geluk dat de wind een snipperdag neemt, anders was dit een moordend stuk geweest.

15:08 15 uur 08. Je kunt dit rondje maar beter goed verkend hebben, want het is vrij technisch. En je moet goed opwarmen, want je krijgt al meteen de Slingerberg. Sven Nys heeft het parcours verkend. Je kunt dit rondje maar beter goed verkend hebben, want het is vrij technisch. En je moet goed opwarmen, want je krijgt al meteen de Slingerberg. Sven Nys heeft het parcours verkend

15:06 Ludvigsson top. Tobias Ludvigsson rijdt nagenoeg exact dezelfde tijd als Van Hooydonck, maar wel een paar honderdsten sneller. De Zweed mag op de hotseat gaan zitten. . 15 uur 06. Ludvigsson top Tobias Ludvigsson rijdt nagenoeg exact dezelfde tijd als Van Hooydonck, maar wel een paar honderdsten sneller. De Zweed mag op de hotseat gaan zitten.

15:02 Van Hooydonck. Nathan Van Hooydonck verpulvert de tijd van Edmondson. 10'26" is de nieuwe tijd waar de concurrentie aan mag kluiven. . 15 uur 02. Van Hooydonck Nathan Van Hooydonck verpulvert de tijd van Edmondson. 10'26" is de nieuwe tijd waar de concurrentie aan mag kluiven.

14:45 14 uur 45. Kanne. Deze tijdrit speelt zich voor een groot deel af in Kanne, een deelgemeente van Riemst. De bekendste inwoner van Kanne is er vandaag wel niet bij. Tom Dumoulin bereidt zich voor op Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Overigens boekte Dumoulin in 2014 zijn eerste zege in de WorldTour in wat toen nog de Eneco Tour heette. In de tijdrit versloeg hij Fabian Cancellara. . Kanne Deze tijdrit speelt zich voor een groot deel af in Kanne, een deelgemeente van Riemst. De bekendste inwoner van Kanne is er vandaag wel niet bij. Tom Dumoulin bereidt zich voor op Luik-Bastenaken-Luik van zondag. Overigens boekte Dumoulin in 2014 zijn eerste zege in de WorldTour in wat toen nog de Eneco Tour heette. In de tijdrit versloeg hij Fabian Cancellara.

14:42 14 uur 42. 3e keer Küng? Vorig jaar werd hij geklopt door Filippo Ganna, maar de 2 edities ervoor was de tijdrit in de BinckBank Tour telkens een kolfje naar de hand van Stefan Küng. Kan hij dit jaar voor een 3e zege gaan of is het parcours hiervoor te selectief? . 3e keer Küng? Vorig jaar werd hij geklopt door Filippo Ganna, maar de 2 edities ervoor was de tijdrit in de BinckBank Tour telkens een kolfje naar de hand van Stefan Küng. Kan hij dit jaar voor een 3e zege gaan of is het parcours hiervoor te selectief?

14:41 14 uur 41. RETRO 2018: Küng wint in Venray. RETRO 2018: Küng wint in Venray

14:36 14 uur 36. Alexander Edmondson is nog altijd de snelste aan de finish. Over een kwartiertje vertrekken kort na elkaar Patrick Bevin en Tobias Ludvigsson, twee outsiders voor de dagzege vandaag. . Alexander Edmondson is nog altijd de snelste aan de finish. Over een kwartiertje vertrekken kort na elkaar Patrick Bevin en Tobias Ludvigsson, twee outsiders voor de dagzege vandaag.

14:36 14 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:34 Een beeld van de Slingerberg, volgens de organisatie de Alpe d'Huez van de Lage Landen. 14 uur 34. Een beeld van de Slingerberg, volgens de organisatie de Alpe d'Huez van de Lage Landen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:21 14 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:16 Tijdsverschil. Durbridge moet al plaatsruimen in de hotseat voor zijn ploegmaat Alexander Edmondson, die nog 3 seconden sneller is: 10'42". . 14 uur 16. Tijdsverschil Durbridge moet al plaatsruimen in de hotseat voor zijn ploegmaat Alexander Edmondson, die nog 3 seconden sneller is: 10'42".

14:12 14 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:11 Durbridge in hotseat. Luke Durbridge maakt zijn tijdritreputatie toch waar. Hij zet de beste tijd neer aan de finish: 10'45". . 14 uur 11. Durbridge in hotseat Luke Durbridge maakt zijn tijdritreputatie toch waar. Hij zet de beste tijd neer aan de finish: 10'45".

14:01 14 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:58 13 uur 58. Geaccidenteerd. Het is dan wel een korte, maar zeker geen vlakke tijdrit. Vanaf de start gaat het al meteen stevig omhoog en ook naar het einde toe zit er nog een klimmetje, waarna het in dalende lijn naar de finish gaat. . Geaccidenteerd Het is dan wel een korte, maar zeker geen vlakke tijdrit. Vanaf de start gaat het al meteen stevig omhoog en ook naar het einde toe zit er nog een klimmetje, waarna het in dalende lijn naar de finish gaat.

13:55 13 uur 55. Start Vanspeybrouck. Pieter Vanspeybrouck is aan zijn korte opdracht begonnen. In het eerste uur vinden we met onder meer Luke Durbridge enkele sterke tijdrijders terug, maar de eerste renners waren ook allemaal betrokken bij de grote valpartij in rit 1. Allemaal renners met een kras op de carrosserie dus. . Start Vanspeybrouck Pieter Vanspeybrouck is aan zijn korte opdracht begonnen. In het eerste uur vinden we met onder meer Luke Durbridge enkele sterke tijdrijders terug, maar de eerste renners waren ook allemaal betrokken bij de grote valpartij in rit 1. Allemaal renners met een kras op de carrosserie dus.

13:55 13 uur 55 match begonnen Start



13:30 13 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:21 12 uur 21. Favorieten. De regen zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Wie zal er risico's durven te nemen als het nat ligt? In normale omstandigheden zou deze tijdrit een kolfje naar de hand van Stefan Küng moeten zijn, die op het afgelopen WK nog brons won. Maar er zijn kapers op de kust. Of wat dacht ja van Søren Kragh Andersen ? In supervorm in de Tour en eerder dit seizoen winnaar van de tijdrit in Parijs-Nice. Ook de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin moet op zo'n korte afstand goed uit de voeten kunnen. Voor de rest is het ook uitkijken naar de klassieke renners, zoals Lampaert , Van der Poel , Terpstra , Politt en leider Pedersen zelf. . Favorieten De regen zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Wie zal er risico's durven te nemen als het nat ligt? In normale omstandigheden zou deze tijdrit een kolfje naar de hand van Stefan Küng moeten zijn, die op het afgelopen WK nog brons won. Maar er zijn kapers op de kust.

Of wat dacht ja van Søren Kragh Andersen? In supervorm in de Tour en eerder dit seizoen winnaar van de tijdrit in Parijs-Nice. Ook de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin moet op zo'n korte afstand goed uit de voeten kunnen. Voor de rest is het ook uitkijken naar de klassieke renners, zoals Lampaert, Van der Poel, Terpstra, Politt en leider Pedersen zelf.

11:46 11 uur 46. Vanaf 13.55u. Rode lantaarn Pieter Vanspeybrouck mag om 13.55u als eerste van start gaan voor zijn tijdrit van 8,1 kilometer. De laatste 10 rijders vertrekken om de 2 minuten van elkaar, met om 16.38u Mads Pedersen als allerlaatste. . Vanaf 13.55u Rode lantaarn Pieter Vanspeybrouck mag om 13.55u als eerste van start gaan voor zijn tijdrit van 8,1 kilometer. De laatste 10 rijders vertrekken om de 2 minuten van elkaar, met om 16.38u Mads Pedersen als allerlaatste.

11:43 11 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

02-10-2020 02-10-2020.