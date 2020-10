Danish Dynamite in de BinckBank Tour: Kragh Andersen ontploft in tijdrit

In zeven haasten had de organisatie van de BinckBank Tour een nieuwe tijdrit moeten uittekenen. Hiervoor werd de Slingerberg in Riemst aangeboord, die de renners meteen na de start de adem afsneed.

Søren Kragh Andersen vloog erover alsof het niets was. In de Tour bewees de Deen met 2 ritzeges dat het met zijn vorm wel snor zit en eerder dit jaar ontving hij ook een adelbrief in het tijdrijden met zijn zege in Parijs-Nice.

Kragh Andersen dook als enige onder de 10 minuten, tot verbijstering van de Europese tijdritkampioen Stefan Küng. Een week geleden was de Zwitser nog goed voor brons op het WK, maar nu gaf hij op deze korte tijdrit toch 6 seconden toe. Exact dezelfde tijd als zijn jonge land- en naamgenoot Stefan Bissegger.

Het laatste gevaar voor Kragh Andersen kwam uit eigen land. Leider Mads Pedersen nam alle risico's met het oog op een mooi eindklassement. Daarvoor moet hij morgen op weg naar Geraardsbergen niet alleen de winnaar van vandaag afhouden, maar ook jongens als Van der Poel, Philipsen en Lampaert, die dankzij een goeie tijdrit de groene leider binnen schot konden houden.