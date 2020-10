Mads Pedersen geeft Jasper Philipsen lik op stuk in massasprint in Aalter

"Het was hectisch", vertelde Mads Pedersen over de finale. "Maar mijn ploeg heeft heel goed gewerkt."

"We hebben van bij het begin onze verantwoordelijkheid genomen en ik kon het afmaken. Dat is bijzonder fijn."

"Dat ik net als op het WK van vorig jaar win na een dagje in de regen? Het is niet dat ik van zulke omstandigheden houd, maar ik vind het niet zo erg om in de regen te koersen. Je moet dat gewoon aanvaarden."

Pedersen neemt de leiderstrui van Jasper Philipsen over. "Ja, het klassement is wel een doel. De tijdrit van morgen is kort en dat is goed voor mij. Zaterdag probeer ik in Geraardsbergen een goed eindklassement te behalen."