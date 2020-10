LIVE: BinckBank Tour kampeert een dagje in Aalter, nieuwe kans voor de sprinters

14:09 14 uur 09. Ook Total Direct Energie heeft 2 pionnen naar het front gestuurd. Vooral Adrien Petit zal zich wel in zijn sas voelen. De bonkige Fransman laat zich niet afstoppen door een spatje regen links of rechts. . Ook Total Direct Energie heeft 2 pionnen naar het front gestuurd. Vooral Adrien Petit zal zich wel in zijn sas voelen. De bonkige Fransman laat zich niet afstoppen door een spatje regen links of rechts.

14:05 14 uur 05. Alpecin-Fenix is met veel enthousiasme uit de bus gestapt. Jonas Rickaert en Oscar Riesebeek zijn aan boord. Anderhalve maand geleden won Rickaert Dwars door het Hageland. . Alpecin-Fenix is met veel enthousiasme uit de bus gestapt. Jonas Rickaert en Oscar Riesebeek zijn aan boord. Anderhalve maand geleden won Rickaert Dwars door het Hageland.

13:59 13 uur 59. Er kan vandaag weer gekoerst worden in de BinckBank Tour. Er kan vandaag weer gekoerst worden in de BinckBank Tour

13:56 13 uur 56. Van Rooy virtueel leider. De best geplaatste in de kopgroep is Kenneth Van Rooy. Hij is 18e in de stand op 10 seconden van leider Jasper Philipsen. Jonas Rickaert is 48e in dezelfde tijd. De andere vluchters hebben dinsdag al tijd verloren. . Van Rooy virtueel leider De best geplaatste in de kopgroep is Kenneth Van Rooy. Hij is 18e in de stand op 10 seconden van leider Jasper Philipsen. Jonas Rickaert is 48e in dezelfde tijd. De andere vluchters hebben dinsdag al tijd verloren.

13:54 13 uur 54. 5 leiders. De kopgroep doet aan gezinsuitbreiding. Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) verwelkomen Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) en Adrien Petit (Total Direct Energie). We hebben dus twee koppeltjes voorin. Hun voorgift: 2'30". . 5 leiders De kopgroep doet aan gezinsuitbreiding. Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen) en Pim Ligthart (Total Direct Energie) verwelkomen Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) en Adrien Petit (Total Direct Energie).

We hebben dus twee koppeltjes voorin.

Hun voorgift: 2'30".

13:52 13 uur 52. Eén en livestream. Onze commentatoren hebben gisteren dus ook een beetje kunnen uitrusten in deze drukke periode. Christophe Vandegoor en Sven Nys pikken om 15u de draad weer op. . Eén en livestream Onze commentatoren hebben gisteren dus ook een beetje kunnen uitrusten in deze drukke periode. Christophe Vandegoor en Sven Nys pikken om 15u de draad weer op.

13:49 Het regent tegenaanvallen in het peloton. Alpecin-Fenix is bijzonder bedrijvig. 13 uur 49. Het regent tegenaanvallen in het peloton. Alpecin-Fenix is bijzonder bedrijvig.

13:47 13 uur 47. We konden voor deze etappe geen nieuw parcours uitvinden, want daar heb je toelatingen voor nodig. Het grote voordeel was dat we hier in Aalter sowieso al 3 lokale rondes hadden. Het was veruit de makkelijkste optie om hier de volledige rit te organiseren. . Gert Van Goolen (woordvoerder BinckBank Tour). We konden voor deze etappe geen nieuw parcours uitvinden, want daar heb je toelatingen voor nodig. Het grote voordeel was dat we hier in Aalter sowieso al 3 lokale rondes hadden. Het was veruit de makkelijkste optie om hier de volledige rit te organiseren. Gert Van Goolen (woordvoerder BinckBank Tour)

13:46 13 uur 46. De eerste lus is stilaan achter de kiezen. De verschillen blijven al bij al beperkt. De 3 leiders flirten met de minuut. . De eerste lus is stilaan achter de kiezen. De verschillen blijven al bij al beperkt. De 3 leiders flirten met de minuut.

13:43 13 uur 43. Organisator Gert Van Goolen over de noodingrepen: "Aalter en Riemst eresteden? Absoluut". Organisator Gert Van Goolen over de noodingrepen: "Aalter en Riemst eresteden? Absoluut"

13:35 13 uur 35. Lage Landen. De tegenactie van Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) is een beetje bizar, want hij heeft met Oscar Riesebeek al een ploegmaat voorin. Nederlands is overigens de voertaal in de kopgroep, die ook nog bestaat uit de Nederlander Pim Ligthart (Total Direct Energie) en onze landgenoot Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen). . Lage Landen De tegenactie van Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) is een beetje bizar, want hij heeft met Oscar Riesebeek al een ploegmaat voorin. Nederlands is overigens de voertaal in de kopgroep, die ook nog bestaat uit de Nederlander Pim Ligthart (Total Direct Energie) en onze landgenoot Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen).

13:34 13 uur 34. Alpecin-Fenix heeft met Tim Merlier een van de snelste mannen in dit peloton achter de hand, maar Jonas Rickaert zet een counter op poten. In zijn eentje gaat hij op zoek naar de vluchtersgroep. . Alpecin-Fenix heeft met Tim Merlier een van de snelste mannen in dit peloton achter de hand, maar Jonas Rickaert zet een counter op poten. In zijn eentje gaat hij op zoek naar de vluchtersgroep.

13:33 13 uur 33. Scheldeprijs Scheldeprijs mag niet starten in Terneuzen in Nederland

13:32 Tijdsverschil. We wachten nog even op de namen van ons koptrio. Ze zouden wel al een minuutje op de grote groep te pakken hebben. . 13 uur 32. Tijdsverschil We wachten nog even op de namen van ons koptrio. Ze zouden wel al een minuutje op de grote groep te pakken hebben.

13:30 13 uur 30. Kijk hier nog eens naar een verslag van de openingsrit in de BinckBank Tour. Kijk hier nog eens naar een verslag van de openingsrit in de BinckBank Tour

13:27 Ook Philippe Gilbert zit niet meer op de fiets. Hij wil zijn knie volledig laten herstellen. . 13 uur 27. Ook Philippe Gilbert zit niet meer op de fiets. Hij wil zijn knie volledig laten herstellen.

13:25 13 uur 25. Oliver Naesen zit wel nog in het peloton, maar we hebben na de crash van dinsdag afscheid moeten nemen van Stijn Steels. De werkmier van Deceuninck-Quick Step heeft breukjes in zijn pols opgelopen en zijn seizoen zit er al op. . Oliver Naesen zit wel nog in het peloton, maar we hebben na de crash van dinsdag afscheid moeten nemen van Stijn Steels. De werkmier van Deceuninck-Quick Step heeft breukjes in zijn pols opgelopen en zijn seizoen zit er al op.

13:21 13 uur 21. We hebben niet lang moeten wachten op een kopgroep. Een trio laat het peloton in de steek. . We hebben niet lang moeten wachten op een kopgroep. Een trio laat het peloton in de steek.

13:15 13 uur 15. We zijn toch een beetje met onze rug tegen de muur gezet. We hadden voorstellen gedaan voor aangepaste maatregelen, maar er is geen gesprek geweest en de beslissing is eenzijdig genomen. Organisator Gert Van Goolen over de beslissing van de Nederlandse start- en aankomstlocaties. We zijn toch een beetje met onze rug tegen de muur gezet. We hadden voorstellen gedaan voor aangepaste maatregelen, maar er is geen gesprek geweest en de beslissing is eenzijdig genomen. Organisator Gert Van Goolen over de beslissing van de Nederlandse start- en aankomstlocaties

13:09 13 uur 09. Tijdrit en Geraardsbergen. De etappe van vandaag zal in principe niet doorslaggevend zijn voor de eindzege. Vrijdag en zaterdag moeten de kandidaten wél opstaan. Voor morgen is op de valreep een tijdrit van 8 kilometer uitgetekend in Riemst, zaterdag finishen we op de Vesten in Geraardsbergen. . Tijdrit en Geraardsbergen De etappe van vandaag zal in principe niet doorslaggevend zijn voor de eindzege. Vrijdag en zaterdag moeten de kandidaten wél opstaan. Voor morgen is op de valreep een tijdrit van 8 kilometer uitgetekend in Riemst, zaterdag finishen we op de Vesten in Geraardsbergen.

13:07 Behoudt Jasper Philipsen zijn leiderstrui? 13 uur 07. Behoudt Jasper Philipsen zijn leiderstrui?

13:05 13 uur 05. Gouden Kilometer. De leiderstrui is in het bezit van Jasper Philipsen, maar enkele (andere) kandidaten voor de eindzege hebben bij de Gouden Kilometer al een zaakje gedaan. Zo sprokkelden Mike Teunissen, Mathieu van der Poel en Yves Lampaert dinsdag seconden die van belang kunnen zijn in de eindafrekening. Vandaag begint de Gouden Kilometer op 13 km van de finish. . Gouden Kilometer De leiderstrui is in het bezit van Jasper Philipsen, maar enkele (andere) kandidaten voor de eindzege hebben bij de Gouden Kilometer al een zaakje gedaan. Zo sprokkelden Mike Teunissen, Mathieu van der Poel en Yves Lampaert dinsdag seconden die van belang kunnen zijn in de eindafrekening. Vandaag begint de Gouden Kilometer op 13 km van de finish.

13:03 De renners proberen zo lang mogelijk te schuilen. 13 uur 03. De renners proberen zo lang mogelijk te schuilen.

13:00 13 uur . We zijn klaar om te koersen. 7 lokale ronden in en rond Aalter, dat geeft een beetje een kampioenschapsgevoel. . We zijn klaar om te koersen. 7 lokale ronden in en rond Aalter, dat geeft een beetje een kampioenschapsgevoel.

12:59 12 uur 59 match begonnen Start



12:50 12 uur 50. Zijn zege van dinsdag zal niet zijn laatste overwinning zijn. Jasper heeft alles in huis om het te maken en veel koersen te winnen. Tom Boonen over vriend en gouwgenoot Jasper Philipsen. Zijn zege van dinsdag zal niet zijn laatste overwinning zijn. Jasper heeft alles in huis om het te maken en veel koersen te winnen. Tom Boonen over vriend en gouwgenoot Jasper Philipsen

12:49 12 uur 49. Tom Boonen gisteren in Extra Time Koers over Jasper Philipsen, dinsdag winnaar van de eerste etappe. Tom Boonen gisteren in Extra Time Koers over Jasper Philipsen, dinsdag winnaar van de eerste etappe

12:47 Regen. Het peloton dat niet voor de Giro kiest, blijft de komende weken plakken op Belgische bodem. De renners kunnen maar beter wennen aan het Belgische najaarsweer, want ook vandaag zullen de regendruppels op de afspraak zijn. . 12 uur 47. Regen Het peloton dat niet voor de Giro kiest, blijft de komende weken plakken op Belgische bodem. De renners kunnen maar beter wennen aan het Belgische najaarsweer, want ook vandaag zullen de regendruppels op de afspraak zijn.

12:19 12 uur 19. Rustdag van gisteren. Het intermezzo van gisteren werd door de deelnemende teams op verschillende manieren ingevuld. Zo verkenden Mitchelton-Scott en Cofidis de finale van Gent-Wevelgem, de klassieker die op 11 oktober gereden wordt. Oliver Naesen zat 2 uurtjes op de fiets. De kopman van AG2R was een van de slachtoffers van de zware val van dinsdag, maar kan vandaag weer starten. . Rustdag van gisteren Het intermezzo van gisteren werd door de deelnemende teams op verschillende manieren ingevuld. Zo verkenden Mitchelton-Scott en Cofidis de finale van Gent-Wevelgem, de klassieker die op 11 oktober gereden wordt.

Oliver Naesen zat 2 uurtjes op de fiets. De kopman van AG2R was een van de slachtoffers van de zware val van dinsdag, maar kan vandaag weer starten.

12:17 Een onderonsje tussen Freddy Maertens en Israel-ploegleider Dirk Demol. 12 uur 17. Een onderonsje tussen Freddy Maertens en Israel-ploegleider Dirk Demol.

12:12 12 uur 12. 157 kilometer. De organisatie maakte gisteren melding van een rit van 145 kilometer, maar de afstand is intussen bijgesteld tot 157 kilometer. Eén ding is duidelijk: we starten en finishen in Aalter. . 157 kilometer De organisatie maakte gisteren melding van een rit van 145 kilometer, maar de afstand is intussen bijgesteld tot 157 kilometer. Eén ding is duidelijk: we starten en finishen in Aalter.

09:31 09 uur 31. We zijn de burgemeester, het college en de diverse betrokken diensten van Aalter erg dankbaar voor hun snelle reactie en medewerking. Dankzij hen kunnen de renners weer koersen. Gert Van Goolen (woordvoerder BinckBank Tour). We zijn de burgemeester, het college en de diverse betrokken diensten van Aalter erg dankbaar voor hun snelle reactie en medewerking. Dankzij hen kunnen de renners weer koersen. Gert Van Goolen (woordvoerder BinckBank Tour)

09:31 09 uur 31. BinckBank Tour Aalter biedt oplossing voor BinckBank Tour: rit 3 vertrekt en komt aan in Aalter