De BinckBank Tour kampeert een dagje in Aalter, nieuwe kans voor de sprinters

09 uur 31. We zijn de burgemeester, het college en de diverse betrokken diensten van Aalter erg dankbaar voor hun snelle reactie en medewerking. Dankzij hen kunnen de renners weer koersen. Gert Van Goolen (woordvoerder BinckBank Tour).

Aalter biedt oplossing voor BinckBank Tour: rit 3 vertrekt en komt aan in Aalter

09:29

09 uur 29. Aalter - Aalter. Door de aangepaste coronamaatregelen in Nederland moest ook het Zeeuwse Philippine zijn staart intrekken als startplaats. Deze etappe zou het peloton brengen naar Aalter, dat "promotie" heeft gekregen. Aalter is naast aankomstplaats vandaag ook startplaats. Het peloton haspelt de voorziene lokale ronde nu 7 keer af in plaats van 3 keer. De rit van 145 kilometer, volledig op grondgebied Aalter, gaat om 13u van start. .