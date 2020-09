LIVE: Kijk naar de openingsrit in de BinckBank Tour met 2 Belgen in de aanval

14:54 14 uur 54. Mathieu van der Poel komt zelf bidons brengen voor de ploegmaats. Mathieu van der Poel komt zelf bidons brengen voor de ploegmaats

14:43 Waterdrager Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel cijfert zich vandaag weg voor zijn ploegmaat Tim Merlier. De voormalige Belgische kampioen krijgt een bidon van zijn kopman. . 14 uur 43. Waterdrager Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel cijfert zich vandaag weg voor zijn ploegmaat Tim Merlier. De voormalige Belgische kampioen krijgt een bidon van zijn kopman.

14:41 14 uur 41. Het peloton onderhoudt een wandeltempo. Christophe Vandegoor. Het peloton onderhoudt een wandeltempo. Christophe Vandegoor

14:36 Regen. Nog 95 km: we krijgen de twee koplopers in beeld (Ludovic Robeet en Thimo Willems). En ze hebben pech: het regent in Ichtegem. . 14 uur 36. Regen Nog 95 km: we krijgen de twee koplopers in beeld (Ludovic Robeet en Thimo Willems). En ze hebben pech: het regent in Ichtegem.

Uitzending op Eén en livestream. De rechtstreekse uitzending is begonnen. Op uw televisie kijkt u naar de koers op Eén. Of u blijft op deze pagina voor de livestream. Op beide kanalen krijgt u commentaar van Christophe Vandegoor en Sven Nys.

Op beide kanalen krijgt u commentaar van Christophe Vandegoor en Sven Nys.

14:29 14 uur 29. Belgisch duo op kop. Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) rijden 2'30" voor het peloton uit. . Belgisch duo op kop Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) rijden 2'30" voor het peloton uit.

14:22 14 uur 22. Ons doel is alvast met Gilbert te gaan voor het eindklassement en met Degenkolb voor ritwinst. Kurt Van de Wouwer (ploegleider Lotto-Soudal). Ons doel is alvast met Gilbert te gaan voor het eindklassement en met Degenkolb voor ritwinst. Kurt Van de Wouwer (ploegleider Lotto-Soudal)

Aanval zonder succes. In het eerste halfuur hebben verschillende renners geprobeerd om weg te snellen uit het peloton, voorlopig zonder succes.

Is het wachten tot de rechtstreekse uitzending? Die gaat over een kwartier van start: op Eén en op deze pagina.

14:11 14 uur 11. Oliver Naesen: "Mis een Ardennenrit". De BinckBank Tour roept mooie herinneringen op bij Oliver Naesen. Vorig jaar won hij de slotrit en stond hij als nummer 2 op het eindpodium. "Het zal dit jaar moeilijk worden om dit te evenaren of te verbeteren", blikt de Belg van AG2R vooruit. "Ik mis in deze editie de zware Ardennenrit. Daarin konden verschillen gemaakt worden." "De individuele tijdrit zit er dan weer wel in. En net dat is niet echt mijn geliefkoosde discipline. Waar ik voorheen in de Ardennen enkele specialisten van het tijdrijden een tik kon uitdelen voor het klassement zit dat er nu dus niet in." "Om een concreet voorbeeld te geven: Yves Lampaert is een steengoede tijdrijder en hem zal ik geen minuten kunnen aansmeren op mijn terrein juist omdat hij daar ook zo goed is. Ik verwacht voor mezelf wel een top 10-plaats in Geraardsbergen." . Oliver Naesen: "Mis een Ardennenrit" De BinckBank Tour roept mooie herinneringen op bij Oliver Naesen. Vorig jaar won hij de slotrit en stond hij als nummer 2 op het eindpodium.

"Het zal dit jaar moeilijk worden om dit te evenaren of te verbeteren", blikt de Belg van AG2R vooruit. "Ik mis in deze editie de zware Ardennenrit. Daarin konden verschillen gemaakt worden."

"De individuele tijdrit zit er dan weer wel in. En net dat is niet echt mijn geliefkoosde discipline. Waar ik voorheen in de Ardennen enkele specialisten van het tijdrijden een tik kon uitdelen voor het klassement zit dat er nu dus niet in."

"Om een concreet voorbeeld te geven: Yves Lampaert is een steengoede tijdrijder en hem zal ik geen minuten kunnen aansmeren op mijn terrein juist omdat hij daar ook zo goed is. Ik verwacht voor mezelf wel een top 10-plaats in Geraardsbergen."

14:10 14 uur 10. Vorig jaar won Oliver Naesen de slotetappe.

13:56 13 uur 56. Officiële start. Na 6,6 kilometer opwarmen zijn de renners in Zuienkerke echt aan de wedstrijd begonnen. . Officiële start Na 6,6 kilometer opwarmen zijn de renners in Zuienkerke echt aan de wedstrijd begonnen.

13:48 13 uur 48. Philippe Gilbert praat voor de start met krantenjournalist Bart Audoore.

13:48 13 uur 48. Daar is de thermometer weer.

13:36 13 uur 36 match begonnen Start Het peloton is begonnen aan de rittenwedstrijd. Aan het Sea Life Center in Blankenberge zijn 163 renners begonnen aan de etappe naar Ardooie. Daar staan 3 lokale rondes (en een massasprint) op het programma.

13:33 13 uur 33. Wie volgt Laurens De Plus op? In de BinckBank Tour gaan we deze week op zoek naar een opvolger voor Laurens De Plus. De titelverdediger staat niet aan de start, hij komt morgen in actie in de Waalse Pijl. Dus kijkt iedereen naar Mathieu van der Poel. Of Oliver Naesen? Hij klopte vorig jaar Greg Van Avermaet in de slotrit naar Geraardsbergen en eindigde als 2e in het klassement. . Wie volgt Laurens De Plus op? In de BinckBank Tour gaan we deze week op zoek naar een opvolger voor Laurens De Plus. De titelverdediger staat niet aan de start, hij komt morgen in actie in de Waalse Pijl.

Dus kijkt iedereen naar Mathieu van der Poel. Of Oliver Naesen? Hij klopte vorig jaar Greg Van Avermaet in de slotrit naar Geraardsbergen en eindigde als 2e in het klassement.

Uitzending vanaf 14.30u. Wij houden u zoals gewoonlijk op de hoogte van start tot finish. Om 14.30u serveren we u ook beelden op deze pagina. Op uw televisie zapt u naar Eén. Christophe Vandegoor en Sven Nys verzorgen het commentaar.

13:00 13 uur . Start om 13.30u. Goeiemiddag en welkom in de BinckBank Tour. De eerste etappe van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers gaat over een halfuur aan de start aan de kust in Blankenberge. Rond 16.30u komt de eerste renner aan in Ardooie. . Start om 13.30u Goeiemiddag en welkom in de BinckBank Tour. De eerste etappe van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers gaat over een halfuur aan de start aan de kust in Blankenberge. Rond 16.30u komt de eerste renner aan in Ardooie.

20:06 20 uur 06. Mathieu van der Poel is klaar voor de BinckBank Tour. Mathieu van der Poel is klaar voor de BinckBank Tour

19:23 19 uur 23. Het doel van de ploeg is om sowieso een ritzege mee te pakken. Wat betreft mijn eindklassement zal veel afhangen van het resultaat van de tijdrit. Ik ben alvast 100%. Ik ben klaar voor deze BinckBank Tour. Mathieu van der Poel. Het doel van de ploeg is om sowieso een ritzege mee te pakken. Wat betreft mijn eindklassement zal veel afhangen van het resultaat van de tijdrit. Ik ben alvast 100%. Ik ben klaar voor deze BinckBank Tour. Mathieu van der Poel

19:22 19 uur 22. Van der Poel: "Dit is een voorbereiding, maar ik ben hier niet om zomaar mee te bollen". Van der Poel: "Dit is een voorbereiding, maar ik ben hier niet om zomaar mee te bollen"

19:19 19 uur 19. Het zal iets speciaal worden, een eerste keer die trui aandoen voor een wedstrijd. Het is fijn om hier te mogen zijn. Ik voel dat velen mij de titel gunnen. Ik heb de trui zeker niet gestolen en wil hem zoveel als mogelijk tonen.". Belgisch kampioen Dries De Bondt. Het zal iets speciaal worden, een eerste keer die trui aandoen voor een wedstrijd. Het is fijn om hier te mogen zijn. Ik voel dat velen mij de titel gunnen. Ik heb de trui zeker niet gestolen en wil hem zoveel als mogelijk tonen." Belgisch kampioen Dries De Bondt

19:18 19 uur 18. De Bondt: "Beetje surrealistisch als ik mezelf zie rijden in die Belgische trui". De Bondt: "Beetje surrealistisch als ik mezelf zie rijden in die Belgische trui"

19:16 19 uur 16. "Raden aan om niet naar de koers te komen". De organisatoren van de BinckBank Tour moeten uiteraard ook rekening houden met de coronamaatregelen. "We organiseren deze BinckBank Tour helemaal anders dan dat we gewoon zijn", zegt organisator Gert Van Goolen. "Wij hanteren een erg uitgebreid protocol. Aan de start- en finish zal geen publiek aanwezig zijn. Ook de paddock van de renners is niet toegankelijk voor wielerfans. Wij willen zo de renners een hele dag beschermen. Wij raden ook iedereen aan om niet naar de koers te komen kijken. Alle ritten zijn live te volgen op televisie. Wie langs het parcours woont, kan een kort kijkje nemen, maar aan die mensen vragen we zeker voldoende afstand te bewaren." De BinckBank Tour gaat de Belgisch-Nederlandse grens over in sommige ritten. "We wachten af wat er in Nederland beslist wordt. Wij volgen dit nauwlettend op en zullen straks wel horen wat het concreet betekent. We zullen zeker in overleg gaan met onze Nederlandse start- en aankomstlocaties als dat nodig is. Wij kunnen nog altijd bijspijkeren als dat nodig is." . "Raden aan om niet naar de koers te komen" De organisatoren van de BinckBank Tour moeten uiteraard ook rekening houden met de coronamaatregelen. "We organiseren deze BinckBank Tour helemaal anders dan dat we gewoon zijn", zegt organisator Gert Van Goolen.

"Wij hanteren een erg uitgebreid protocol. Aan de start- en finish zal geen publiek aanwezig zijn. Ook de paddock van de renners is niet toegankelijk voor wielerfans. Wij willen zo de renners een hele dag beschermen. Wij raden ook iedereen aan om niet naar de koers te komen kijken. Alle ritten zijn live te volgen op televisie. Wie langs het parcours woont, kan een kort kijkje nemen, maar aan die mensen vragen we zeker voldoende afstand te bewaren."

De BinckBank Tour gaat de Belgisch-Nederlandse grens over in sommige ritten. "We wachten af wat er in Nederland beslist wordt. Wij volgen dit nauwlettend op en zullen straks wel horen wat het concreet betekent. We zullen zeker in overleg gaan met onze Nederlandse start- en aankomstlocaties als dat nodig is. Wij kunnen nog altijd bijspijkeren als dat nodig is."