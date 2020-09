Kijk vanmiddag naar de openingsrit in de BinckBank Tour: van Blankenberge naar Ardooie

Goeiemiddag en welkom in de BinckBank Tour. De eerste etappe van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers gaat over een halfuur aan de start aan de kust in Blankenberge. Rond 16.30u komt de eerste renner aan in Ardooie.

13 uur . Bijna klaar voor rit 1. Goeiemiddag en welkom in de BinckBank Tour. De eerste etappe van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers gaat over een halfuur aan de start aan de kust in Blankenberge. Rond 16.30u komt de eerste renner aan in Ardooie. Wij houden u zoals gewoonlijk op de hoogte van start tot finish. Om 14.30u serveren we u ook beelden op deze pagina. Op uw televisie zapt u naar Eén. Christophe Vandegoor en Sven Nys verzorgen het commentaar. .

19:16

19 uur 16. "Raden aan om niet naar de koers te komen". De organisatoren van de BinckBank Tour moeten uiteraard ook rekening houden met de coronamaatregelen. "We organiseren deze BinckBank Tour helemaal anders dan dat we gewoon zijn", zegt organisator Gert Van Goolen. "Wij hanteren een erg uitgebreid protocol. Aan de start- en finish zal geen publiek aanwezig zijn. Ook de paddock van de renners is niet toegankelijk voor wielerfans. Wij willen zo de renners een hele dag beschermen. Wij raden ook iedereen aan om niet naar de koers te komen kijken. Alle ritten zijn live te volgen op televisie. Wie langs het parcours woont, kan een kort kijkje nemen, maar aan die mensen vragen we zeker voldoende afstand te bewaren." De BinckBank Tour gaat de Belgisch-Nederlandse grens over in sommige ritten. "We wachten af wat er in Nederland beslist wordt. Wij volgen dit nauwlettend op en zullen straks wel horen wat het concreet betekent. We zullen zeker in overleg gaan met onze Nederlandse start- en aankomstlocaties als dat nodig is. Wij kunnen nog altijd bijspijkeren als dat nodig is." .