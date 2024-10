Arnaud De Lie remonteert Philipsen op de kasseitjes en is de primus op sprintersbal in Binche

Sprinten geblazen

Een blik op het deelnemersveld leert ons dat we wellicht naar een sprintersgevecht gaan kijken op de kasseitjes van de Grote Markt van Binche.



Titelverdediger Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hotels), Axel Zingle (Cofidis), Pierre Gautherat (Decathlon-AG2R), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick), Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) en Jordi Meeus (Red Bull-BORA hansgrohe) zijn specialisten van de laatste rechte lijn.



En dan hebben we dé naam nog niet genoemd: Tim Merlier is de grote favoriet. Sinds de spurter van Soudal-Quick Step op 15 september in Hasselt naar de Europese titel snelde, won hij ook de 2 koersen die hij daarna nog reed: Koolskamp Koers (20/9) en Gooikse Pijl (22/9).



Merlier is de partner van Cameron Vandenbroucke en rijdt op die manier ook voor eigen volk. Hij wil met winst zijn schoonfamilie eren. Cameron Vandenbroucke is de dochter van Frank Vandenbroucke, die 15 jaar geleden overleed op 12 oktober.



De editie van 2024 wordt de laatste die in goede banen zal geleid worden door Jean-Luc Vandenbroucke, de nonkel van de betreurde renner, sinds de koers weer op de kalender kwam in 2010.