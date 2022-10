LIVESTREAM: En of hij er nog zin in heeft! Evenepoel deelt prikjes uit in Binche

clock 15:26 15 uur 26. Nog 64 km: het peloton rijdt weer over de markt van Binche. Nog 4 lokale rondes. . Nog 64 km: het peloton rijdt weer over de markt van Binche. Nog 4 lokale rondes.

clock 15:21 15 uur 21. Nog 68 km: we krijgen enkele nieuwe aanvalspogingen te zien, voorlopig zonder succes. . Nog 68 km: we krijgen enkele nieuwe aanvalspogingen te zien, voorlopig zonder succes.

clock 15:15 15 uur 15. hergroepering. Nog 72 km: het rijk is uit voor de 6 aanvallers. Het peloton slokt ze allemaal op. . hergroepering Nog 72 km: het rijk is uit voor de 6 aanvallers. Het peloton slokt ze allemaal op.

clock 15:08 20 seconden. Zijn de koplopers eraan voor de moeite? Over nauwelijks 12 kilometer is hun voorsprong van 2 minuten geslonken naar 20 seconden. . 15 uur 08. time difference 20 seconden Zijn de koplopers eraan voor de moeite? Over nauwelijks 12 kilometer is hun voorsprong van 2 minuten geslonken naar 20 seconden.

clock 15:04 15 uur 04. Voor ze gegrepen worden, geven we u de namen van de 6 leiders nog mee: - Torsten Demeyere - Tarteletto-Isorex - Adam De Vos (Can) - Human Powered Health - Luke Durbridge (Aus) - Team BikeExchange - Karl Patrick Lauk (Est) - Bingoal-Pauwels Sauzen - Evaldas Siskevicius (Lit) - Roubaix-Lille Métropole - Yentl Vandevelde - Minerva Cycling . Voor ze gegrepen worden, geven we u de namen van de 6 leiders nog mee:

clock 15:03 15 uur 03. Nog 82 km: nu zijn het Florian Vermeersch en Stan Dewulf die het tempo bepalen. . Nog 82 km: nu zijn het Florian Vermeersch en Stan Dewulf die het tempo bepalen.

clock 15:02 15 uur 02. Evenepoel heeft er duidelijk zin in. Op kop van het peloton deelt hij nog eens een plagend prikje uit. Dat moet ongetwijfeld pijn doen bij zijn tegenstanders. . Evenepoel heeft er duidelijk zin in. Op kop van het peloton deelt hij nog eens een plagend prikje uit. Dat moet ongetwijfeld pijn doen bij zijn tegenstanders.

clock 14:57 14 uur 57. Evenepoel gaat Girmay halen. Campenaerts slaag niet in zijn opzet. Maakt Girmay meer kans? Neen, want niemand minder dan wereldkampioen Evenepoel roept hem tot de orde. Onder het gebeuk van de toppers smelt de voorsprong van de koplopers als sneeuw voor de zon. Nog 1 minuut hebben ze. . Evenepoel gaat Girmay halen Campenaerts slaag niet in zijn opzet. Maakt Girmay meer kans? Neen, want niemand minder dan wereldkampioen Evenepoel roept hem tot de orde.

clock 14:51 14 uur 51. 6 leiders. Nog 90 km: een kopgroep van 6 renners rijdt bijna 2 minuten voor het peloton uit. Het sein voor Victor Campenaerts om een tegenaanval uit zijn benen te schudden. . 6 leiders Nog 90 km: een kopgroep van 6 renners rijdt bijna 2 minuten voor het peloton uit. Het sein voor Victor Campenaerts om een tegenaanval uit zijn benen te schudden.

clock 14:48 14 uur 48. De winnaars van de voorbije edities. jaar laureaat 2010 Elia Viviani (Ita) 2011 Rüdiger Selig (Dui) 2012 Adam Blythe (GBr) 2013 Reinhardt Janse van Rensburg (ZAf) 2014 Zdenek Stybar (Tsj) 2015 Ramon Sinkeldam (Ned) 2016 Arnaud Démare (Fra) 2017 Jasper De Buyst 2018 Danny van Poppel (Ned) 2019 Tom Van Asbroeck 2020 geen koers 2021 Danny van Poppel (Ned) . De winnaars van de voorbije edities

clock 14:41 14 uur 41. Remco Evenepoel en Biniam Girmay zij aan zij.

clock 14:35 14 uur 35. Een mooie manier om het seizoen zo af te sluiten, in mijn laatste koers voor Team DSM. Lorena Wiebes. Een mooie manier om het seizoen zo af te sluiten, in mijn laatste koers voor Team DSM. Lorena Wiebes

clock 14:34 14 uur 34. Lorena Wiebes neemt felicitaties van haar teamgenotes in ontvangst.

clock 14:30 14 uur 30. BEKIJK: de slotkilometer van de vrouwenkoers. BEKIJK: de slotkilometer van de vrouwenkoers

clock 14:28 De uitslag bij de vrouwen:. 14 uur 28. De uitslag bij de vrouwen:

clock 14:25 14 uur 25. Lorena Wiebes wint met overschot. De tweede editie van de wedstrijd voor vrouwen is een prooi geworden voor de Nederlandse topper Lorena Wiebes (Team DSM). De Europese kampioene wint met lengtes voorsprong. Sanne Cant finisht als 5e en eerste Belgische, ploegmate Julie Van de Velde wordt 8e op de Grote Markt van Binche. . Lorena Wiebes wint met overschot De tweede editie van de wedstrijd voor vrouwen is een prooi geworden voor de Nederlandse topper Lorena Wiebes (Team DSM). De Europese kampioene wint met lengtes voorsprong.

Sanne Cant finisht als 5e en eerste Belgische, ploegmate Julie Van de Velde wordt 8e op de Grote Markt van Binche.

clock 14:22 14 uur 22. Nog 1 km bij de vrouwen: hergroepering op de kasseien. . Nog 1 km bij de vrouwen: hergroepering op de kasseien.

clock 14:22 14 uur 22. Nog 2 km bij de vrouwen: het peloton krijgt de kopgroep in het vizier. . Nog 2 km bij de vrouwen: het peloton krijgt de kopgroep in het vizier.

clock 14:20 14 uur 20. Europees kampioene en topfavoriete Lorena Wiebes.

clock 14:18 14 uur 18. Nog 5 km bij de vrouwen: een kopgroep van 5 rensters (met Julie Van de Velde) stormt op Binche af. In het peloton zet Wiebes haar team aan het werk. Krijgen we nog een massasprint? Of blijven de leidsters uit de greep van het peloton? . Nog 5 km bij de vrouwen: een kopgroep van 5 rensters (met Julie Van de Velde) stormt op Binche af. In het peloton zet Wiebes haar team aan het werk.

Krijgen we nog een massasprint? Of blijven de leidsters uit de greep van het peloton?

clock 14:17 14 uur 17. Fietswissel voor Sander De Pestel.

clock 14:16 14 uur 16. Kan Biniam Girmay zijn team een thuiszege schenken?

clock 14:10 14 uur 10. Bij Trek - Segafredo aast Edward Theuns op een mooi resultaat.

clock 14:05 14 uur 05. Ook Greg Van Avermaet is van de partij in de Waalse semiklassieker.

clock 14:00 14 uur . Kijk nu live naar de vrouwen. De rechtstreekse uitzending is begonnen. Kijk op deze pagina naar de semiklassieker, op uw tv-toestel of in de video-app VRT Max zapt u naar Eén. We beginnen met de finale van de vrouwenkoers, met topfavoriete Lorena Wiebes. Christophe Vandegoor en José De Cauwer verzorgen het commentaar. . Kijk nu live naar de vrouwen De rechtstreekse uitzending is begonnen. Kijk op deze pagina naar de semiklassieker, op uw tv-toestel of in de video-app VRT Max zapt u naar Eén.

We beginnen met de finale van de vrouwenkoers, met topfavoriete Lorena Wiebes.

Christophe Vandegoor en José De Cauwer verzorgen het commentaar.

clock 13:54 13 uur 54. Remco Evenepoel geniet met volle teugen.

clock 13:52 13 uur 52. Niet alleen de wereldkampioen koerst vanmiddag, ook zijn toekomstige ploegmaat en Belgisch kampioen Tim Merlier doet mee.

clock 13:50 13 uur 50. Philippe Gilbert en Remco Evenepoel in de koers.

clock 13:44 13 uur 44. Binche-Chimay-Binche IN BEELD: Remco Evenepoel verschijnt met een brede glimlach aan de start in Binche

clock 13:24 13 uur 24. De favorieten (2). Het team Intermarché - Wanty - Gobert zal deze koers aangestipt hebben. De hoofdzetel van sponsor Wanty ligt in Binche. Vorig jaar won de ploeg met Danny van Poppel. Deze keer zijn het Biniam Girmay en Alexander Kristoff die kans maken op de overwinning. Bij Alpecin - Deceuninck is Tim Merlier kopman. Kan de sprinter aanknopen met een zege? De laatste keer dat hij kon juichen, was op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke. Rasmus Tiller (Uno-X) werd vorig jaar tweede. Ook hij is vanmiddag niet kansloos. Net als Hugo Hofstetter (Arkéa), Fernando Gaviria en Pascal Ackermann (allebei Team Emirates). . De favorieten (2) Het team Intermarché - Wanty - Gobert zal deze koers aangestipt hebben. De hoofdzetel van sponsor Wanty ligt in Binche.

Vorig jaar won de ploeg met Danny van Poppel. Deze keer zijn het Biniam Girmay en Alexander Kristoff die kans maken op de overwinning.

Bij Alpecin - Deceuninck is Tim Merlier kopman. Kan de sprinter aanknopen met een zege? De laatste keer dat hij kon juichen, was op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke.

Rasmus Tiller (Uno-X) werd vorig jaar tweede. Ook hij is vanmiddag niet kansloos. Net als Hugo Hofstetter (Arkéa), Fernando Gaviria en Pascal Ackermann (allebei Team Emirates).

clock 13:20 13 uur 20. De favorieten (1). Over naar de koers. De renners hebben zo'n 30 kilometer afgelegd. Veel meer kunnen we u nog niet doorseinen. Dus kunnen we het even over de favorieten hebben. Zoals u hieronder kunt lezen, is Lotto-Soudal niet alleen met Philippe Gilbert, maar ook met Arnaud De Lie naar Binche afgezakt. De 20-jarige sprinter gaat vandaag op zoek naar zijn 20e overwinning van het seizoen. Bij Quick Step - Alpha Vinyl is het uiteraard uitkijken naar Remco Evenepoel . Zit er nog iets in de tank van de wereldkampioen? Of speelt zijn ploeg de kaart van een Florian Sénéchal ? Op het WK hielp de Fransman Jumbo-renner Christophe Laporte mee aan de zilveren medaille. Ook hij koerst vandaag mee in Henegouwen. . De favorieten (1) Over naar de koers. De renners hebben zo'n 30 kilometer afgelegd. Veel meer kunnen we u nog niet doorseinen.

Dus kunnen we het even over de favorieten hebben. Zoals u hieronder kunt lezen, is Lotto-Soudal niet alleen met Philippe Gilbert, maar ook met Arnaud De Lie naar Binche afgezakt. De 20-jarige sprinter gaat vandaag op zoek naar zijn 20e overwinning van het seizoen.

Bij Quick Step - Alpha Vinyl is het uiteraard uitkijken naar Remco Evenepoel. Zit er nog iets in de tank van de wereldkampioen? Of speelt zijn ploeg de kaart van een Florian Sénéchal?

Op het WK hielp de Fransman Jumbo-renner Christophe Laporte mee aan de zilveren medaille. Ook hij koerst vandaag mee in Henegouwen.

clock 13:19 13 uur 19. Gilbert: "Met De Lie hebben we een van de favorieten in de ploeg". Gilbert: "Met De Lie hebben we een van de favorieten in de ploeg"

clock 13:11 13 uur 11. De Lie: "Ik verwacht een mooie koers". De Lie: "Ik verwacht een mooie koers"

clock 13:00 13 uur . Vandaag koersen we met 2 kopmannen: Philippe Gilbert en ik. Arnaud De Lie (Lotto - Soudal). Vandaag koersen we met 2 kopmannen: Philippe Gilbert en ik. Arnaud De Lie (Lotto - Soudal)

clock 12:58 12 uur 58. Dit is een heel symbolische koers voor mij. Ik ben blij dat ik nog een keer samen met Remco mag koersen. Philippe Gilbert. Dit is een heel symbolische koers voor mij. Ik ben blij dat ik nog een keer samen met Remco mag koersen. Philippe Gilbert

clock 12:52 De wereldkampioen van 2012 en die van 2022:. 12 uur 52. De wereldkampioen van 2012 en die van 2022:

clock 12:47 Jumbo-Visma heeft de vicewereldkampioen opgesteld: de Fransman Christophe Laporte. 12 uur 47. Jumbo-Visma heeft de vicewereldkampioen opgesteld: de Fransman Christophe Laporte.

clock 12:22 12 uur 22. Lachende Evenepoel: "Weinig geslapen". Na de gekte in Brussel vorige zondag, loopt ook Binche storm voor Remco Evenepoel. "Het is hier best druk", lacht hij. "Ik heb zelfs begeleiding nodig om aan de start te geraken." Evenepoel komt in Binche zijn copains Iljo Keisse en Philippe Gilbert uitzwaaien. Welke koers wil hij zelf rijden? "Ik weet zelf niet wat jullie vandaag nog van mij mogen verwachten", antwoordt de wereldkampioen. "De laatste dagen heb ik weinig geslapen. Ik koers hier vooral voor de supporters." . Lachende Evenepoel: "Weinig geslapen" Na de gekte in Brussel vorige zondag, loopt ook Binche storm voor Remco Evenepoel. "Het is hier best druk", lacht hij. "Ik heb zelfs begeleiding nodig om aan de start te geraken."

Evenepoel komt in Binche zijn copains Iljo Keisse en Philippe Gilbert uitzwaaien. Welke koers wil hij zelf rijden?

"Ik weet zelf niet wat jullie vandaag nog van mij mogen verwachten", antwoordt de wereldkampioen. "De laatste dagen heb ik weinig geslapen. Ik koers hier vooral voor de supporters."

clock 12:22 12 uur 22. "Het is hier best druk", grijnst Remco Evenepoel voor de start. "Het is hier best druk", grijnst Remco Evenepoel voor de start

clock 12:21 12 uur 21. Ik weet zelf niet wat jullie vandaag nog van mij mogen verwachten. De laatste dagen heb ik weinig geslapen. Ik koers hier vooral voor de supporters. Remco Evenepoel. Ik weet zelf niet wat jullie vandaag nog van mij mogen verwachten. De laatste dagen heb ik weinig geslapen. Ik koers hier vooral voor de supporters. Remco Evenepoel

clock 12:20 12 uur 20. Ploegmaats Iljo Keisse (39) en Remco Evenepoel (22) aan de start.

clock 12:18 12 uur 18. De wereldkampioen koerst vanmiddag met rugnummer 1.

clock 12:17 12 uur 17. Evenepoel krijgt een begeleider mee.

clock 12:16 12 uur 16. Remco Evenepoel baant zich een weg naar de start.

clock 12:15 Philippe Gilbert (40) koerst een allerlaatste keer voor eigen publiek, zondag zwaait hij echt af in de Franse klassieker Parijs - Tours. 12 uur 15. Philippe Gilbert (40) koerst een allerlaatste keer voor eigen publiek, zondag zwaait hij echt af in de Franse klassieker Parijs - Tours.

clock 12:13 Remco Evenepoel op weg naar de start:. 12 uur 13. Remco Evenepoel op weg naar de start:

clock 12:11 12 uur 11. Daar is de wereldkampioen. Daar is de wereldkampioen

clock 12:09 12 uur 09. Petit Poggio, Muur van Thuin en kasseien van Pépinière. Over een vijftal minuten gaat de wedstrijd officieel van start. De deelnemers krijgen net geen 200 km voor de wielen geschoven in Henegouwen. Onderweg moeten ze onder meer de Petit Poggio en de Muur van Thuin over. In de slotkilometer wordt het knallen op de kasseien van Pépinière. . Petit Poggio, Muur van Thuin en kasseien van Pépinière Over een vijftal minuten gaat de wedstrijd officieel van start. De deelnemers krijgen net geen 200 km voor de wielen geschoven in Henegouwen.

Onderweg moeten ze onder meer de Petit Poggio en de Muur van Thuin over. In de slotkilometer wordt het knallen op de kasseien van Pépinière.

clock 11:49 11 uur 49. Sobere wereldkampioenenfiets. Voor de start is het drummen voor de bus van Quick Step-Alpha Vinyl. De toeschouwers willen er allemaal een glimp opvangen van kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel. Zijn fiets staat al klaar. Evenepoel heeft het sober gehouden: zijn wattagehouder is er een in de regenboogkleuren, verder herinnert enkel zijn bovenbuis aan het WK. Daar staat "wereldkampioen MMXXII" te lezen. . Sobere wereldkampioenenfiets Voor de start is het drummen voor de bus van Quick Step-Alpha Vinyl. De toeschouwers willen er allemaal een glimp opvangen van kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel.

Zijn fiets staat al klaar. Evenepoel heeft het sober gehouden: zijn wattagehouder is er een in de regenboogkleuren, verder herinnert enkel zijn bovenbuis aan het WK. Daar staat "wereldkampioen MMXXII" te lezen.

clock 11:40 11 uur 40. In detail: de fiets van wereldkampioen Remco Evenepoel. In detail: de fiets van wereldkampioen Remco Evenepoel

clock 11:29 De fiets van de wereldkampioen. 11 uur 29. De fiets van de wereldkampioen De houder voor de wattagemeter is er een in de regenboogkleuren, voorts houdt Remco Evenepoel het sober. Enkel op zijn bovenbuis staat nog een herinnering aan het WK: wereldkampioen 2022.

clock 08:16 08 uur 16. Ik zou niet graag van bij de start moeten lossen de eerste keer in de regenboogtrui, als ik al een week niet op de fiets heb gezeten. Dus daarom train ik onderhoudend. Remco Evenepoel vorige week. Ik zou niet graag van bij de start moeten lossen de eerste keer in de regenboogtrui, als ik al een week niet op de fiets heb gezeten. Dus daarom train ik onderhoudend. Remco Evenepoel vorige week

clock 11:26 11 uur 26. Evenepoel in regenboogtrui, afscheid Gilbert. Binche-Chimay-Binche zal nog nooit zoveel in de aandacht zijn gekomen als dit jaar. Remco Evenepoel (22) laat er morgen voor het eerst zijn regenboogtrui blinken in koers. Voormalig wereldkampioen Philippe Gilbert (40) zal op zijn beurt uitgewuifd worden, want de koers in Binche is zijn laatste wedstrijd in België. Ook Iljo Keisse, ploegmaat van Evenepoel, rijdt een van zijn laatste wegkoersen. De 39-jarige renner doet wel nog mee aan de Gentse Zesdaagse en krijgt op 24 november nog een apart piste-afscheid in het Kuipke. . Evenepoel in regenboogtrui, afscheid Gilbert Binche-Chimay-Binche zal nog nooit zoveel in de aandacht zijn gekomen als dit jaar. Remco Evenepoel (22) laat er morgen voor het eerst zijn regenboogtrui blinken in koers.



Voormalig wereldkampioen Philippe Gilbert (40) zal op zijn beurt uitgewuifd worden, want de koers in Binche is zijn laatste wedstrijd in België.



Ook Iljo Keisse, ploegmaat van Evenepoel, rijdt een van zijn laatste wegkoersen. De 39-jarige renner doet wel nog mee aan de Gentse Zesdaagse en krijgt op 24 november nog een apart piste-afscheid in het Kuipke.

clock 11:26 11 uur 26. Ik nodig alle wielerliefhebbers uit om dinsdag naar onze koers te komen om Remco Evenepoel en Philippe Gilbert te vieren. Organisator Jean-Luc Vandenbroucke. Ik nodig alle wielerliefhebbers uit om dinsdag naar onze koers te komen om Remco Evenepoel en Philippe Gilbert te vieren Organisator Jean-Luc Vandenbroucke

clock 11:25 11 uur 25. Belangrijkste deelnemers. Quick Step-Alpha Vinyl: Evenepoel, Stybar en Keisse Lotto-Soudal: Gilbert, Campenaerts en De Lie Intermarché-Wanty-Gobert: Girmay en Kristoff Alpecin-Deceuninck: Merlier, Vermeersch en De Bondt AG2R-Citroën: Van Avermaet, 2x Naesen en Dewulf Jumbo-Visma: Laporte, Teunissen en Van Hooydonck UAE: Gaviria en Ackermann Ook: Démare, Zingle, Vanmarcke, Theuns, Capiot, Hofstetter, Aniolkowski, Dupont, Tiller, Van Gestel en Boasson Hagen. . Belangrijkste deelnemers Quick Step-Alpha Vinyl: Evenepoel, Stybar en Keisse Lotto-Soudal: Gilbert, Campenaerts en De Lie Intermarché-Wanty-Gobert: Girmay en Kristoff Alpecin-Deceuninck: Merlier, Vermeersch en De Bondt AG2R-Citroën: Van Avermaet, 2x Naesen en Dewulf Jumbo-Visma: Laporte, Teunissen en Van Hooydonck UAE: Gaviria en Ackermann Ook: Démare, Zingle, Vanmarcke, Theuns, Capiot, Hofstetter, Aniolkowski, Dupont, Tiller, Van Gestel en Boasson Hagen.