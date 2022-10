Kijk dinsdag naar Binche-Chimay-Binche, de 1e koers van Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui

clock 11:26

11 uur 26. Evenepoel in regenboogtrui, afscheid Gilbert. Binche-Chimay-Binche zal nog nooit zoveel in de aandacht zijn gekomen als dit jaar. Remco Evenepoel (22) laat er morgen voor het eerst zijn regenboogtrui blinken in koers. Voormalig wereldkampioen Philippe Gilbert (40) zal op zijn beurt uitgewuifd worden, want de koers in Binche is zijn laatste wedstrijd in België. .