LIVESTREAM: Mohoric rijdt weg op de Muur, Colbrelli controleert

Het is lang geleden dat we Sagan nog zo hebben zien tekeergaan.

Sagan toont zich in de achtergrond. Met enkele prikjes jaagt hij het tempo de lucht in, maar weg raakt hij niet.

16:42

16 uur 42. Hergroepering in de achtervolging. Mohoric tegen de rest. Asgreen en Colbrelli worden opgeslokt door de favorietengroep. De achterstand bedraagt 35 seconden. Als de Sloveen niet stilvalt, zal hij in de stand in de buurt komen van Colbrelli. We krijgen nog een boeiend slot! .