LIVE: Nog geen afscheiding na razendsnel openingsuur in slotrit Benelux Tour

14:07 50,9 km na een uur koers. Het pak heeft er zin in vandaag. De snelheidsmeter heeft na één uur koers continu meer dan 50 km/uur aangegeven. Het lijkt erop dat de renners er een korte werkdag van willen maken. Ons niet gelaten, want dan kunnen wij ook wat vroeger een terrasje in de zon gaan opzoeken. . 14 uur 07. 50,9 km na een uur koers Het pak heeft er zin in vandaag. De snelheidsmeter heeft na één uur koers continu meer dan 50 km/uur aangegeven. Het lijkt erop dat de renners er een korte werkdag van willen maken. Ons niet gelaten, want dan kunnen wij ook wat vroeger een terrasje in de zon gaan opzoeken.

14:00 Willems maakt kennis met het asfalt. Thimo Willems, die woensdag in rit 3 nog 5e werd, gaat onderuit. Gelukkig voor de renner van Sport Vlaanderen-Baloise zonder al te veel erg. Hij kan snel weer voort. . 14 uur . Willems maakt kennis met het asfalt Thimo Willems, die woensdag in rit 3 nog 5e werd, gaat onderuit. Gelukkig voor de renner van Sport Vlaanderen-Baloise zonder al te veel erg. Hij kan snel weer voort.

13:51 Dries De Bondt probeerde het daarstraks even, zonder succes. 13 uur 51. Dries De Bondt probeerde het daarstraks even, zonder succes.

13:49 13 uur 49. Het tempo ligt zodanig hoog dat het peloton daarnet even in stukjes uiteenviel. Ondertussen is de orde hersteld, maar van de rustige aanloop richting Geraardsbergen is helemaal geen sprake. . Het tempo ligt zodanig hoog dat het peloton daarnet even in stukjes uiteenviel. Ondertussen is de orde hersteld, maar van de rustige aanloop richting Geraardsbergen is helemaal geen sprake.

13:45 13 uur 45. Een ontspannen leider Colbrelli voor de start.

13:40 Moscon en Menten krijgen nieuwe fiets. Gianni Moscon moet zich even aan de kant zetten. De Italiaan van Ineos heeft een nieuwe fiets nodig na een mechanisch probleempje. Wat later is Milan Menten hetzelfde lot beschoren. Niet ideaal, want in het peloton knallen ze stevig door. . 13 uur 40. Moscon en Menten krijgen nieuwe fiets Gianni Moscon moet zich even aan de kant zetten. De Italiaan van Ineos heeft een nieuwe fiets nodig na een mechanisch probleempje. Wat later is Milan Menten hetzelfde lot beschoren. Niet ideaal, want in het peloton knallen ze stevig door.

13:39 't Gaat goed vooruit. 13 uur 39. 't Gaat goed vooruit.

13:33 13 uur 33. Lekker weertje. Wie vandaag uit zijn raam kijkt, zal het zelf ook wel vaststellen, maar de renners worden vandaag getrakteerd op een heerlijk septemberzonnetje. Het kwik gaf bij de start zo'n 23 graden aan en de wind is verwaarloosbaar. . Lekker weertje Wie vandaag uit zijn raam kijkt, zal het zelf ook wel vaststellen, maar de renners worden vandaag getrakteerd op een heerlijk septemberzonnetje. Het kwik gaf bij de start zo'n 23 graden aan en de wind is verwaarloosbaar.

13:23 13 uur 23. Het gaat hard. We zijn ondertussen een goed kwartier onderweg. We zagen al enkele prikjes, maar het razende tempo in het peloton - een goeie 50 km/uur - staat voorlopig nog geen ontsnappingen toen. . Het gaat hard We zijn ondertussen een goed kwartier onderweg. We zagen al enkele prikjes, maar het razende tempo in het peloton - een goeie 50 km/uur - staat voorlopig nog geen ontsnappingen toen.

13:19 13 uur 19. Rustige aanloop richting Vlaamse Ardennen. De renners krijgen vandaag een relatief vlakke aanloop van zo'n 100 kilometer richting Geraardsbergen. Daar beginnen ze op zo'n 75 kilometer van de aankomst aan de drie lokale ronden, met telkens de Denderoordstraat, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg op het menu. . Rustige aanloop richting Vlaamse Ardennen De renners krijgen vandaag een relatief vlakke aanloop van zo'n 100 kilometer richting Geraardsbergen. Daar beginnen ze op zo'n 75 kilometer van de aankomst aan de drie lokale ronden, met telkens de Denderoordstraat, de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg op het menu.

13:13 Luke Durbridge toonde zijn goede vorm deze week al. De Australiër van BikeExchange werd woensdag 3e en staat voorlopig 5e in de stand. . 13 uur 13. Luke Durbridge toonde zijn goede vorm deze week al. De Australiër van BikeExchange werd woensdag 3e en staat voorlopig 5e in de stand.

13:08 13 uur 08. En avant! De rode vlag leidt het einde van de neutrale zone in. Krijgen we meteen aanvallen te zien? . En avant! De rode vlag leidt het einde van de neutrale zone in. Krijgen we meteen aanvallen te zien?

12:59 Onderweg met 131 renners. We doen het vandaag met een renner minder dan gisteren. Max Walscheid, de boomlange sprinter van Qhubeka-NextHash, is vandaag niet meer gestart. . 12 uur 59. Onderweg met 131 renners We doen het vandaag met een renner minder dan gisteren. Max Walscheid, de boomlange sprinter van Qhubeka-NextHash, is vandaag niet meer gestart.

12:54 Hodeg maakte nog wat fans blij voor de start. 12 uur 54. Hodeg maakte nog wat fans blij voor de start.

12:53 12 uur 53 match begonnen Peloton trekt zich op gang De kettingen draaien in Namen. Het peloton trekt zich op gang voor rit 7, ingeleid door een neutrale fase van 6,2 kilometer. Daarna worden de stieren losgelaten.

12:28 12 uur 28. Zesde keer Geraardsbergen. De Benelux Tour en Geraardsbergen, het is een geslaagd huwelijk. De mattentaartenstad is al sinds 2015 de aankomstplaats van de rittenkoers. In 2015 won Manuel Quinziato er de slotrit, vervolgens triomfeerden Boasson Hagen, Stuyven, Matthews, Naesen en Van der Poel. Een kransje van grote namen, wie voegt zich daar vandaag bij? . Zesde keer Geraardsbergen De Benelux Tour en Geraardsbergen, het is een geslaagd huwelijk. De mattentaartenstad is al sinds 2015 de aankomstplaats van de rittenkoers. In 2015 won Manuel Quinziato er de slotrit, vervolgens triomfeerden Boasson Hagen, Stuyven, Matthews, Naesen en Van der Poel. Een kransje van grote namen, wie voegt zich daar vandaag bij?

11:40 11 uur 40. Een stukje Vlaamse Ardennen. Het peloton rijdt vandaag van Namen naar Geraardsbergen. De finale wordt gepeperd door een lus met twee scherprechters: de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Het voormalige gouden duo uit de Ronde van Vlaanderen moet vandaag driemaal aangevallen worden. De finish ligt, zoals de voorbije jaren, op de Vesten. Vorig jaar pakte Mathieu van der Poel uit met een straf nummer, wat hem ook nog de eindzege opleverde. Krijgen we dit jaar opnieuw zo'n scenario? . Een stukje Vlaamse Ardennen Het peloton rijdt vandaag van Namen naar Geraardsbergen. De finale wordt gepeperd door een lus met twee scherprechters: de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Het voormalige gouden duo uit de Ronde van Vlaanderen moet vandaag driemaal aangevallen worden. De finish ligt, zoals de voorbije jaren, op de Vesten. Vorig jaar pakte Mathieu van der Poel uit met een straf nummer, wat hem ook nog de eindzege opleverde. Krijgen we dit jaar opnieuw zo'n scenario?

11:37 11 uur 37. Zo was het vorig jaar: Van der Poel soleert machtig naar dubbelslag in Geraardsbergen. Zo was het vorig jaar: Van der Poel soleert machtig naar dubbelslag in Geraardsbergen