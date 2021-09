LIVE: Rickaert krijgt gezelschap van Thomas in koninginnenrit Benelux Tour

11:31 Ze vallen niet stil. Ondertussen hebben Rickaert en Thomas al een voorsprong van 7 minuten bij elkaar gesprokkeld. Hun gemiddelde in het eerste wedstrijduur is dan ook indrukwekkend: 45,7 km/u. . 11 uur 31. Ze vallen niet stil Ondertussen hebben Rickaert en Thomas al een voorsprong van 7 minuten bij elkaar gesprokkeld. Hun gemiddelde in het eerste wedstrijduur is dan ook indrukwekkend: 45,7 km/u.

11:28 11 uur 28. Wachten op eerste klim. Voorlopig worden de kuiten van koplopers Rickaert en Thomas nog niet al te veel op de proef gesteld. De eerste beklimming van de dag - de Côte de Magerat - volgt pas na 107 kilometer. . Wachten op eerste klim Voorlopig worden de kuiten van koplopers Rickaert en Thomas nog niet al te veel op de proef gesteld. De eerste beklimming van de dag - de Côte de Magerat - volgt pas na 107 kilometer.

11:18 11 uur 18.

11:17 6 minuten. De koppeltijdrit van Rickaert en Thomas duurt voort. Ondertussen hebben ze al een kloof van 6 minuten geslagen. . 11 uur 17. 6 minuten De koppeltijdrit van Rickaert en Thomas duurt voort. Ondertussen hebben ze al een kloof van 6 minuten geslagen.

11:16 11 uur 16. Bij Groupama-FDJ mogen ze het tempo niet al te veel laten zakken, want ondertussen is Rickaert leider Küng al voorbij in het virtuele klassement. De renner van Alpecin-Fenix stond vanmorgen op 4'13" van de Zwitser. Geraint Thomas heeft geen klassementsambities, want hij heeft al meer dan 11 minuten achterstand. . Bij Groupama-FDJ mogen ze het tempo niet al te veel laten zakken, want ondertussen is Rickaert leider Küng al voorbij in het virtuele klassement. De renner van Alpecin-Fenix stond vanmorgen op 4'13" van de Zwitser. Geraint Thomas heeft geen klassementsambities, want hij heeft al meer dan 11 minuten achterstand.

11:09 11 uur 09. Vrij spel voor Rickaert en Thomas. Plots houden ze in het peloton de benen stil. Jonas Rickaert en Geraint Thomas twijfelen niet en bouwen hun voorsprong uit tot 4'35". Zien ze het duo nog terug vandaag? . Vrij spel voor Rickaert en Thomas Plots houden ze in het peloton de benen stil. Jonas Rickaert en Geraint Thomas twijfelen niet en bouwen hun voorsprong uit tot 4'35". Zien ze het duo nog terug vandaag?

11:02 11 uur 02.

10:55 Uitslapen is vandaag niet mogelijk in Waals-Brabant: Rodaniaaaa. 10 uur 55. Uitslapen is vandaag niet mogelijk in Waals-Brabant: Rodaniaaaa

10:53 10 uur 53. Het peloton geeft Rickaert en Thomas zeker geen vrij spel. Het duo moet knokken om na 15 kilometer een halve minuut voorsprong te krijgen. . Het peloton geeft Rickaert en Thomas zeker geen vrij spel. Het duo moet knokken om na 15 kilometer een halve minuut voorsprong te krijgen.

10:52 10 uur 52. Rickaert in mooi gezelschap. De contractverlenging van Jonas Rickaert bij Alpecin-Fenix geeft onze landgenoot vleugels. Hij snelt weg uit het peloton en krijgt mooi gezelschap. Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) gaat mee de Belgische wegen verkennen. . Rickaert in mooi gezelschap De contractverlenging van Jonas Rickaert bij Alpecin-Fenix geeft onze landgenoot vleugels. Hij snelt weg uit het peloton en krijgt mooi gezelschap. Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) gaat mee de Belgische wegen verkennen.

10:43 10 uur 43. Eerste gelosten. Het gaat zo snel in de aanvangsfase van de wedstrijd dat er zelfs al renners moeten lossen in de achterhoede. De koninginnenrit zal slachtoffers eisen. . Eerste gelosten Het gaat zo snel in de aanvangsfase van de wedstrijd dat er zelfs al renners moeten lossen in de achterhoede. De koninginnenrit zal slachtoffers eisen.

10:42 10 uur 42. Aanvalspogingen. De zenuwen staan strak gespannen in het peloton. Er zijn al verschillende vluchtpogingen ondernomen, maar voorlopig is niemand er al in geslaagd om weg te glippen. En we zijn nog geen 10km onderweg. . Aanvalspogingen De zenuwen staan strak gespannen in het peloton. Er zijn al verschillende vluchtpogingen ondernomen, maar voorlopig is niemand er al in geslaagd om weg te glippen. En we zijn nog geen 10km onderweg.

10:39 10 uur 39. De aanloop van de 6e etappe is nog rustig. De renners genieten er maar beter van, want er liggen tien beklimmingen op het parcours, goed voor meer dan 3.000 hoogtemeters. . De aanloop van de 6e etappe is nog rustig. De renners genieten er maar beter van, want er liggen tien beklimmingen op het parcours, goed voor meer dan 3.000 hoogtemeters.

10:31 Door een verkoudheid begon Gaviria niet aan het slotweekend in de Benelux Tour. 10 uur 31. Door een verkoudheid begon Gaviria niet aan het slotweekend in de Benelux Tour.

10:29 10 uur 29. Ik wil mijn leidersplaats verdedigen. Ik weet wat ik moet verwachten richting Houffalize: ik heb deze etappe al vaak gereden en ken alle beklimmingen. Na een hoogtestage zou het geen probleem mogen zijn, maar ik zal Wellens en Hirschi in de gaten moeten houden. Leider Stefan Küng. Ik wil mijn leidersplaats verdedigen. Ik weet wat ik moet verwachten richting Houffalize: ik heb deze etappe al vaak gereden en ken alle beklimmingen. Na een hoogtestage zou het geen probleem mogen zijn, maar ik zal Wellens en Hirschi in de gaten moeten houden. Leider Stefan Küng

10:27 Houdt Stefan Küng (Groupama-FDJ) stand richting Houffalize? Alles staat nog dicht bij elkaar in het klassement, dus de Zwitser zal bij de pinken moeten zijn. 10 uur 27. Houdt Stefan Küng (Groupama-FDJ) stand richting Houffalize? Alles staat nog dicht bij elkaar in het klassement, dus de Zwitser zal bij de pinken moeten zijn.

10:25 Gaviria start niet. We zijn nog met 139 renners in het peloton, want Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) is niet aan de start verschenen. Het zware slotweekend in de Benelux Tour is niets voor de Colombiaanse sprinter. . 10 uur 25. Gaviria start niet We zijn nog met 139 renners in het peloton, want Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) is niet aan de start verschenen. Het zware slotweekend in de Benelux Tour is niets voor de Colombiaanse sprinter.

10:24 10 uur 24. De renners passeren Mont-Saint-Guibert en daar wordt het peloton losgelaten. Wie heeft interesse in een vroege vlucht? . De renners passeren Mont-Saint-Guibert en daar wordt het peloton losgelaten. Wie heeft interesse in een vroege vlucht?

10:18 10 uur 18 match begonnen "Nous sommes partis" Daar is het startschot voor de 6e etappe van de Benelux Tour. Na een neutrale zone van 4,2 kilometer kan de actie echt beginnen.