LIVESTREAM: Krijgen we dan toch een massaspurt? Koplopers zijn ingerekend

15 uur 02. Asgreen is nu op achtervolgen aangewezen. Hij heeft een achterstand van 22 seconden. Krijgt hij een tik te verwerken voor het klassement of beperkt hij de schade? .

14 uur 57. Bissegger moet passen. De leiderstrui ligt nu voor het rapen. Stefan Bissegger kan namelijk niet meer volgen. Wie neemt de leiding straks over? .

14 uur 50. Dries De Bondt heeft alles wat hij had gegeven. Nu kruist hij letterlijk en figuurlijk de vingers voor zijn kopman Tim Merlier. .

14 uur 48. Opvallend beeld: Dries De Bondt wil zijn handen op zijn stuur leggen, maar bedenkt zich al snel. Het is namelijk verboden om die pose op de fiets aan te nemen. .

14 uur 46. Krijgen we straks dan toch een massaspurt? Philippe Gilbert stroopt alvast de mouwen op in dienst van Caleb Ewan. De snelle mannen zijn nog steeds aanwezig in het pak. .