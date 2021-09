LIVE: Wie zegeviert in heuvelachtige etappe in Benelux Tour? Evenepoel geeft op

Het ziet er naar uit dat de vlucht van de dag vertrokken is. Skujins, Houle en Konytsjev sprokkelen een voorsprong van zo'n 2 minuten bij elkaar. We gaan zo stilaan naar de 1e helling.

11 uur 28. Het ziet er naar uit dat de vlucht van de dag vertrokken is. Skujins, Houle en Konytsjev sprokkelen een voorsprong van zo'n 2 minuten bij elkaar. We gaan zo stilaan naar de 1e helling. .

11 uur 22. Nieuwe poging. Daar is de volgende aanval al. Nu is het de beurt aan Hugo Houle, Toms Skujins en Aleksandr Konytsjev. Kunnen zij wel weg blijven uit de klauwen van het peloton? .

11 uur 17. Schär en Scotson worden terug gegrepen door het peloton. Alles is weer te herdoen. .

11 uur 07. We kunnen dan toch een 1e ontsnappingspoging noteren. Michael Schär en Callum Scotson rijden weg uit het peloton en fietsen een voorsprong van 15 seconden bij elkaar. .

10:55

10 uur 55. Voorlopig is het windstil in het peloton. Er is niet meteen iemand die een aanval op poten wil zetten. .