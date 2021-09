LIVE: 3 renners kiezen het hazenpad in heuvelachtige etappe, Evenepoel geeft op

13:01 13 uur 01. Er staan nog 100 kilometer op de teller en de renners hebben net de Slingerberg achter de rug. Nu volgt de Keiberg. . Er staan nog 100 kilometer op de teller en de renners hebben net de Slingerberg achter de rug. Nu volgt de Keiberg.

12:54 12 uur 54. Bissegger in de leiderstrui.

12:46 Matteo Moschetti demonstreert hier even hoe er drank gehaald wordt bij de volgwagen. . 12 uur 46. Matteo Moschetti demonstreert hier even hoe er drank gehaald wordt bij de volgwagen.

12:32 12 uur 32. De kopgroep heeft ondertussen al 4 hellingen beklommen. Met de Côte de Plank als laatste. In totaal staan er dus 15 korte hellingen op het programma. . De kopgroep heeft ondertussen al 4 hellingen beklommen. Met de Côte de Plank als laatste. In totaal staan er dus 15 korte hellingen op het programma.

12:16 12 uur 16. Voor Jempy Drucker is het een speciale dag vandaag. De renner van Cofidis is jarig en blaast 35 kaarsjes uit. . Voor Jempy Drucker is het een speciale dag vandaag. De renner van Cofidis is jarig en blaast 35 kaarsjes uit.

12:05 12 uur 05. De organisatie heeft zich nog maar eens van nummer vergist. Naast Hugo Houle en Jack Bauer rijdt ook de Deen Casper Pedersen vooraan. Niet Skujins dus. . De organisatie heeft zich nog maar eens van nummer vergist. Naast Hugo Houle en Jack Bauer rijdt ook de Deen Casper Pedersen vooraan. Niet Skujins dus.

11:48 11 uur 48. Het trio vooraan heeft de 1e helling van de dag bedwongen. Op de Côte de Richelle moeten ze wel 30 seconden van hun voorsprong inleveren. . Het trio vooraan heeft de 1e helling van de dag bedwongen. Op de Côte de Richelle moeten ze wel 30 seconden van hun voorsprong inleveren.

11:46 11 uur 46. Het is overigens niet Aleksandr Konytsjev die vooraan rijdt, maar wel Jack Bauer. Hij is dus op pad met Houle en Skujins. De organisatie had het nochtans over Konytsjev. . Het is overigens niet Aleksandr Konytsjev die vooraan rijdt, maar wel Jack Bauer. Hij is dus op pad met Houle en Skujins. De organisatie had het nochtans over Konytsjev.

11:41 Warlop kan niet verder. De Benelux Tour zit erop voor Jordi Warlop. De 25-jarige renner van Sport Vlaanderen - Baloise heeft zijn fiets aan de kant gezet. . 11 uur 41. Warlop kan niet verder De Benelux Tour zit erop voor Jordi Warlop. De 25-jarige renner van Sport Vlaanderen - Baloise heeft zijn fiets aan de kant gezet.

11:40 11 uur 40. Het enige wat hij nu moet doen, is zo spoedig mogelijk uitzieken. Rusten, veel rusten, en herstellen is aan de orde. Ploegdokter Yvan Vanmol over Evenepoel. Het enige wat hij nu moet doen, is zo spoedig mogelijk uitzieken. Rusten, veel rusten, en herstellen is aan de orde. Ploegdokter Yvan Vanmol over Evenepoel

11:38 11 uur 38. Remco verder laten rijden had geen enkele zin meer. In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg hij er nog eens buikloop bovenop. Dat was het signaal om de stekker er helemaal uit te trekken. Ploegdokter Yvan Vanmol. Remco verder laten rijden had geen enkele zin meer. In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg hij er nog eens buikloop bovenop. Dat was het signaal om de stekker er helemaal uit te trekken. Ploegdokter Yvan Vanmol

11:28 11 uur 28. Het ziet er naar uit dat de vlucht van de dag vertrokken is. Skujins, Houle en Konytsjev sprokkelen een voorsprong van zo'n 2 minuten bij elkaar. We gaan zo stilaan naar de 1e helling. . Het ziet er naar uit dat de vlucht van de dag vertrokken is. Skujins, Houle en Konytsjev sprokkelen een voorsprong van zo'n 2 minuten bij elkaar. We gaan zo stilaan naar de 1e helling.

11:22 11 uur 22. Nieuwe poging. Daar is de volgende aanval al. Nu is het de beurt aan Hugo Houle, Toms Skujins en Aleksandr Konytsjev. Kunnen zij wel weg blijven uit de klauwen van het peloton? . Nieuwe poging Daar is de volgende aanval al. Nu is het de beurt aan Hugo Houle, Toms Skujins en Aleksandr Konytsjev. Kunnen zij wel weg blijven uit de klauwen van het peloton?

11:17 11 uur 17. Schär en Scotson worden terug gegrepen door het peloton. Alles is weer te herdoen. . Schär en Scotson worden terug gegrepen door het peloton. Alles is weer te herdoen.