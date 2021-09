LIVESTREAM: Ardooie nodigt sprinters uit voor duel in 4e rit Benelux Tour

14:56 14 uur 56. Merlier wint in Ardooie. Tim Merlier pakt zijn tweede overwinning in de Benelux Tour. . Merlier wint in Ardooie Tim Merlier pakt zijn tweede overwinning in de Benelux Tour.

14:55 14 uur 55. Caleb Ewan valt alleen. . Caleb Ewan valt alleen.

14:55 Slotkilometer. Sprinten in de Stationsstraat: wie trekt aan het langste eind? . 14 uur 55. Slotkilometer Sprinten in de Stationsstraat: wie trekt aan het langste eind?

14:54 14 uur 54. Het is al stevig wriemelen in de aanloop naar de slotkilometer. Vorig jaar liep het mis in het slot in Ardooie, hopelijk blijft iedereen nu overeind. . Het is al stevig wriemelen in de aanloop naar de slotkilometer. Vorig jaar liep het mis in het slot in Ardooie, hopelijk blijft iedereen nu overeind.

14:51 14 uur 51. Trek-Segafredo? Met Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns heeft Trek-Segafredo maar liefst drie ijzers in het vuur. Ook Peter Sagan, die in het verleden al eens won in Ardooie, komt vooraan lucht opsnuiven. . Trek-Segafredo? Met Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns heeft Trek-Segafredo maar liefst drie ijzers in het vuur. Ook Peter Sagan, die in het verleden al eens won in Ardooie, komt vooraan lucht opsnuiven.

14:50 14 uur 50. Het zijn vooral de renners van Lotto-Soudal die even het tempo drukken. Victor Campenaerts komt mee op kop, maar doet ook geen poging om te versnellen. . Het zijn vooral de renners van Lotto-Soudal die even het tempo drukken. Victor Campenaerts komt mee op kop, maar doet ook geen poging om te versnellen.

14:49 14 uur 49. De renners komen even op adem na een pittige reeks tussensprints. Het is nu herstellen voor de finale eindsprint in Ardooie. . De renners komen even op adem na een pittige reeks tussensprints. Het is nu herstellen voor de finale eindsprint in Ardooie.

14:47 14 uur 47. Twee keer Asgreen. Kasper Asgreen sprokkelt 6 seconden in de Gouden Kilometer en nadert zo op leider Stefan Bissegger. De Deen is in 2 van de 3 tussensprints de snelste. Laporte raapt ook wat bonusseconden mee. . Twee keer Asgreen Kasper Asgreen sprokkelt 6 seconden in de Gouden Kilometer en nadert zo op leider Stefan Bissegger. De Deen is in 2 van de 3 tussensprints de snelste. Laporte raapt ook wat bonusseconden mee.

14:45 14 uur 45. Nog 10 km. Jos van Emden neemt over van Evenepoel om het tempo hoog te houden. We gaan naar de Gouden Kilometer, dus wordt al eens duchtig doorgetrapt. . Nog 10 km Jos van Emden neemt over van Evenepoel om het tempo hoog te houden. We gaan naar de Gouden Kilometer, dus wordt al eens duchtig doorgetrapt.

14:42 14 uur 42. Evenepoel op kop. Remco Evenepoel neemt het heft in handen. De jonge wolf van Deceuninck-Quick Step geeft er een stevige ruk aan vooraan. . Evenepoel op kop Remco Evenepoel neemt het heft in handen. De jonge wolf van Deceuninck-Quick Step geeft er een stevige ruk aan vooraan.

14:42 14 uur 42. Leider Stefan Bissegger peddelt nog rustig mee in het peloton. Zijn blauwe leiderstrui komt niet in gevaar vandaag. . Leider Stefan Bissegger peddelt nog rustig mee in het peloton. Zijn blauwe leiderstrui komt niet in gevaar vandaag.

14:38 Laatste ronde. Het peloton gaat de laatste ronde in van de 4e rit in de Benelux Tour. Wie mag over 15 kilometer juichen in de Stationsstraat in Ardooie? . 14 uur 38. Laatste ronde Het peloton gaat de laatste ronde in van de 4e rit in de Benelux Tour. Wie mag over 15 kilometer juichen in de Stationsstraat in Ardooie?

14:37 14 uur 37. Iljo Keisse komt even zijn neus aan het venster steken vooraan. De lead-out van Deceuninck-Quick Step gaat postvatten voor de renners van Alpecin-Fenix. . Iljo Keisse komt even zijn neus aan het venster steken vooraan. De lead-out van Deceuninck-Quick Step gaat postvatten voor de renners van Alpecin-Fenix.

14:36 14 uur 36. We gaan in sneltempo naar de slotronde toe. De meeste waaghalzen houden zich nu gedeisd in het peloton, een eindsprint lijkt onvermijdelijk. . We gaan in sneltempo naar de slotronde toe. De meeste waaghalzen houden zich nu gedeisd in het peloton, een eindsprint lijkt onvermijdelijk.

14:22 14 uur 22. Herregodts gegrepen. Het komt tot onenigheid tussen Duval en Herregodts. De kopbeurten duren niet even lang, dus houdt het duo het voor bekeken. Met nog ruim 20 kilometer voor de boeg neemt het peloton weer het heft in handen. . Herregodts gegrepen Het komt tot onenigheid tussen Duval en Herregodts. De kopbeurten duren niet even lang, dus houdt het duo het voor bekeken. Met nog ruim 20 kilometer voor de boeg neemt het peloton weer het heft in handen.

14:22 14 uur 22. Herregodts krijgt dan toch wat ademruimte, met dank aan afstopwerk van zijn ploeg in de voorhoede. En met Julien Duval (AG2R-Citroën) in zijn wiel staat onze landgenoot er ook niet meer alleen voor. Kan dit tweetal het peloton uitdagen? . Herregodts krijgt dan toch wat ademruimte, met dank aan afstopwerk van zijn ploeg in de voorhoede. En met Julien Duval (AG2R-Citroën) in zijn wiel staat onze landgenoot er ook niet meer alleen voor. Kan dit tweetal het peloton uitdagen?

14:19 14 uur 19.

14:18 14 uur 18. Herregodts probeert. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen - Baloise) maakt er een zware tijdrit van voor het peloton. Het 23-jarige talent komt alleen over de streep bij het ingaan van de voorlaatste ronde, maar heeft een zeer kleine voorsprong. . Herregodts probeert Rune Herregodts (Sport Vlaanderen - Baloise) maakt er een zware tijdrit van voor het peloton. Het 23-jarige talent komt alleen over de streep bij het ingaan van de voorlaatste ronde, maar heeft een zeer kleine voorsprong.

14:10 Stefan Küng vreest ongelukken in deze hectische fase en maant het peloton aan om wat rustiger aan te doen. 14 uur 10. Stefan Küng vreest ongelukken in deze hectische fase en maant het peloton aan om wat rustiger aan te doen.