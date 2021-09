LIVE: Twee Belgen kleuren kopgroep in sprintetappe van Benelux Tour

13:19 13 uur 19. Het peloton houdt de koplopers binnen schot. Het lijkt nu al een verloren poging van de drie voorin, maar ze geven niet op. . Het peloton houdt de koplopers binnen schot. Het lijkt nu al een verloren poging van de drie voorin, maar ze geven niet op.

12:48 12 uur 48. Op weg naar Lichtervelde peuzelt het peloton aan de voorsprong van de koplopers. Ze zien nog 1'58" staan op het bord met de tijdsverschillen. De sprintploegen willen zich niet laten verrassen in Ardooie. . Op weg naar Lichtervelde peuzelt het peloton aan de voorsprong van de koplopers. Ze zien nog 1'58" staan op het bord met de tijdsverschillen. De sprintploegen willen zich niet laten verrassen in Ardooie.

12:40 12 uur 40. Sprengers, Livyns en Bewley houden goed stand. Met nog 110 kilometer te gaan hebben ze een voorsprong van 3 minuten. . Sprengers, Livyns en Bewley houden goed stand. Met nog 110 kilometer te gaan hebben ze een voorsprong van 3 minuten.

12:30 Opgave Emmanuel Morin. De Fransman Emmanuel Morin (Cofidis) stapt uit de wedstrijd. Hij heeft te veel last na de massale valpartij in het begin van de 4e rit. . 12 uur 30. Opgave Emmanuel Morin De Fransman Emmanuel Morin (Cofidis) stapt uit de wedstrijd. Hij heeft te veel last na de massale valpartij in het begin van de 4e rit.

12:16 12 uur 16. Virtuele leider. Thomas Sprengers is de best geplaatste renner in de kopgroep (66e), op 2'31" van leider Stefan Bissegger. Virtueel rijdt onze landgenoot dus in de blauwe leiderstrui rond. . Virtuele leider Thomas Sprengers is de best geplaatste renner in de kopgroep (66e), op 2'31" van leider Stefan Bissegger. Virtueel rijdt onze landgenoot dus in de blauwe leiderstrui rond.

12:09 Kopgroep loopt uit. Na bijna 35 kilometer op de fiets lopen de drie avonturiers vooraan verder weg van het peloton. Ze hebben nu een kloof van 2'55". . 12 uur 09. Kopgroep loopt uit Na bijna 35 kilometer op de fiets lopen de drie avonturiers vooraan verder weg van het peloton. Ze hebben nu een kloof van 2'55".

12:05 12 uur 05. Ook Arjen Livyns heeft wel interesse in het Super 8 Checkpoint klassement. Met zijn avontuur in de voorhoede springt hij nu al over Luke Durbridge in het virtuele klassement. . Ook Arjen Livyns heeft wel interesse in het Super 8 Checkpoint klassement. Met zijn avontuur in de voorhoede springt hij nu al over Luke Durbridge in het virtuele klassement.

12:03 12 uur 03. Sprengers weer op zoek naar strijdlust? In 2018 en 2019 ging Thomas Sprengers al aan de haal met de prijs voor de Strijdlust in de BeneluxTour, toen nog de BinckBankTour/Eneco Tour. Ook nu kaapt hij de volle buit mee aan het eerste tussenpunt. . Sprengers weer op zoek naar strijdlust? In 2018 en 2019 ging Thomas Sprengers al aan de haal met de prijs voor de Strijdlust in de BeneluxTour, toen nog de BinckBankTour/Eneco Tour. Ook nu kaapt hij de volle buit mee aan het eerste tussenpunt.

11:57 11 uur 57. De drie namen. We hebben twee Belgen die de rit naar Ardooie willen kleuren in de voorhoede: Arjen Livyns (Bingoal-Pauwels Sauzen) en Thomas Sprengers (Sport-Vlaanderen Baloise). Ze krijgen het gezelschap van de Nieuw-Zeelander Sam Bewley (Team BikeExchange). . De drie namen We hebben twee Belgen die de rit naar Ardooie willen kleuren in de voorhoede: Arjen Livyns (Bingoal-Pauwels Sauzen) en Thomas Sprengers (Sport-Vlaanderen Baloise). Ze krijgen het gezelschap van de Nieuw-Zeelander Sam Bewley (Team BikeExchange).

11:53 11 uur 53. Neutralisatie door valpartij. De neutralisatie kort na de start kwam er na een massale valpartij. "Na zowat één kilometer koers, dus na de officiële start, vond aan de kop van het peloton een zware valpartij plaats", verduidelijkte koersdirecteur Ferdi Van Den Haute het incident. "Bijna iedereen stond te voet en daarop hebben wij beslist de wedstrijd te neutraliseren." "Enkele renners kregen medische zorgen en ook de mecaniciens konden naar behoren hun werk uitvoeren. Na een kort oponthoud van zowat 10 tot 15 minuten heb ik opnieuw het startsein gegeven." . Neutralisatie door valpartij De neutralisatie kort na de start kwam er na een massale valpartij. "Na zowat één kilometer koers, dus na de officiële start, vond aan de kop van het peloton een zware valpartij plaats", verduidelijkte koersdirecteur Ferdi Van Den Haute het incident.



11:50 11 uur 50. Kopgroep. Ze hebben ervoor moeten vechten, maar na 11 kilometer hebben er zich toch drie renners kunnen losscheuren uit het peloton. In geen tijd sprokkelen ze een voorsprong van bijna 2 minuten bij elkaar. . Kopgroep Ze hebben ervoor moeten vechten, maar na 11 kilometer hebben er zich toch drie renners kunnen losscheuren uit het peloton. In geen tijd sprokkelen ze een voorsprong van bijna 2 minuten bij elkaar.

11:32 11 uur 32. Actie! Het peloton heeft intussen weer groen licht gekregen om te vertrekken. Drie renners probeerden meteen weg te komen, maar het peloton gaf nu geen groen licht. . Actie! Het peloton heeft intussen weer groen licht gekregen om te vertrekken. Drie renners probeerden meteen weg te komen, maar het peloton gaf nu geen groen licht.

11:22 11 uur 22. Even oponthoud. Lang hebben de renners niet op de fiets gezeten. Kort na de start moest de wedstrijd al worden stilgelegd door een ongeluk in de buurt van het parcours. Er volgt een nieuwe officiële start als de weg weer vrij is gemaakt. . Even oponthoud Lang hebben de renners niet op de fiets gezeten. Kort na de start moest de wedstrijd al worden stilgelegd door een ongeluk in de buurt van het parcours. Er volgt een nieuwe officiële start als de weg weer vrij is gemaakt.

11:09 11 uur 09 match begonnen En we zijn vertrokken Het peloton trekt zich op gang in Aalter. Na een opwarming van 3,8 kilometer wordt het startsein gegeven van de 4e rit.