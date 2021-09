LIVE: Ardooie nodigt sprinters uit voor nieuw duel in Benelux Tour

11:50 11 uur 50. Kopgroep. Ze hebben ervoor moeten vechten, maar na 11 kilometer hebben er zich toch drie renners kunnen losscheuren uit het peloton. In geen tijd sprokkelen ze een voorsprong van bijna 2 minuten bij elkaar. . Kopgroep Ze hebben ervoor moeten vechten, maar na 11 kilometer hebben er zich toch drie renners kunnen losscheuren uit het peloton. In geen tijd sprokkelen ze een voorsprong van bijna 2 minuten bij elkaar.

11:32 11 uur 32. Actie! Het peloton heeft intussen weer groen licht gekregen om te vertrekken. Drie renners probeerden meteen weg te komen, maar het peloton gaf nu geen groen licht. . Actie! Het peloton heeft intussen weer groen licht gekregen om te vertrekken. Drie renners probeerden meteen weg te komen, maar het peloton gaf nu geen groen licht.

11:22 11 uur 22. Even oponthoud. Lang hebben de renners niet op de fiets gezeten. Kort na de start moest de wedstrijd al worden stilgelegd door een ongeluk in de buurt van het parcours. Er volgt een nieuwe officiële start als de weg weer vrij is gemaakt. . Even oponthoud Lang hebben de renners niet op de fiets gezeten. Kort na de start moest de wedstrijd al worden stilgelegd door een ongeluk in de buurt van het parcours. Er volgt een nieuwe officiële start als de weg weer vrij is gemaakt.

11:09 11 uur 09 match begonnen En we zijn vertrokken Het peloton trekt zich op gang in Aalter. Na een opwarming van 3,8 kilometer wordt het startsein gegeven van de 4e rit.

11:02 11 uur 02. Start om 11.07 uur. De renners verzamelen zich aan de start in Aalter. Binnen 5 minuten weerklinkt het startschot voor de 4e etappe van de Benelux Tour. . Start om 11.07 uur De renners verzamelen zich aan de start in Aalter. Binnen 5 minuten weerklinkt het startschot voor de 4e etappe van de Benelux Tour.

08:48 08 uur 48. Normaal weerklinkt het startschot voor de rit naar Ardooie in Blankenberge, maar de kuststad kon dit jaar de honneurs niet waarnemen. De startstreep werd daarom getrokken in Aalter. Na 80 kilometer komt het peloton in de buurt van Ardooie, waar de renners 4 plaatselijke rondes wachten van 15,6 kilometer. In totaal 166,1 kilometer die de sprinters wel gemakkelijk kunnen verteren. . Normaal weerklinkt het startschot voor de rit naar Ardooie in Blankenberge, maar de kuststad kon dit jaar de honneurs niet waarnemen. De startstreep werd daarom getrokken in Aalter. Na 80 kilometer komt het peloton in de buurt van Ardooie, waar de renners 4 plaatselijke rondes wachten van 15,6 kilometer. In totaal 166,1 kilometer die de sprinters wel gemakkelijk kunnen verteren.

08:43 08 uur 43. Opnieuw sprint in Stationsstraat? Ardooie dook in het verleden regelmatig op op het parcours van de Eneco Tour en de BinckBank Tour en nu zet de Benelux Tour die traditie voort. Vorig jaar triomfeerde Jasper Philipsen nog in de Stationsstraat in Ardooie, neemt ploegmaat Tim Merlier nu de vaandel over? . Opnieuw sprint in Stationsstraat? Ardooie dook in het verleden regelmatig op op het parcours van de Eneco Tour en de BinckBank Tour en nu zet de Benelux Tour die traditie voort. Vorig jaar triomfeerde Jasper Philipsen nog in de Stationsstraat in Ardooie, neemt ploegmaat Tim Merlier nu de vaandel over?