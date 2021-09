Benelux Tour: Niet veldrijders, wel sprinters zijn aan zet in Ardooie

De veldrit in Ardooie werd in 2020 een jaartje overgeslagen, dus brengt de Benelux Tour nu wat koersplezier naar West-Vlaanderen. Zijn de sprinters net als vorig jaar weer aan zet in de Stationsstraat? Vanaf 13.35 uur kunt het op de voet volgen op Eén of via de livestream van Sporza.