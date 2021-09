LIVE: Livyns laat zich uitzakken, Willems wel nog mee in de kopgroep

12:47 12 uur 47. Seizoen voorbij voor Fuglsang. Nadat hij in de 1e rit van de Benelux Tour ten val kwam, is Jakob Fuglsang geopereerd aan zijn linkersleutelbeen. Het betekent ook meteen het einde van zijn seizoen. . Seizoen voorbij voor Fuglsang Nadat hij in de 1e rit van de Benelux Tour ten val kwam, is Jakob Fuglsang geopereerd aan zijn linkersleutelbeen. Het betekent ook meteen het einde van zijn seizoen.

wielrennen Fuglsang geopereerd na sleutelbeenbreuk: zijn seizoen zit erop

12:44 12 uur 44. De renners hebben de grens overgestoken en rijden nu richting Hoogerheide. Daar liggen 3 lokale rondjes van telkens 29,3 kilometer op het peloton te wachten. . De renners hebben de grens overgestoken en rijden nu richting Hoogerheide. Daar liggen 3 lokale rondjes van telkens 29,3 kilometer op het peloton te wachten.

12:33 12 uur 33. Vandaag en morgen wil ik me wat afzijdig houden en niets speciaals doen. Remco Evenepoel na zijn maagproblemen. Vandaag en morgen wil ik me wat afzijdig houden en niets speciaals doen. Remco Evenepoel na zijn maagproblemen

12:30 12 uur 30. Evenepoel: "Ik kon deze ochtend al eten". Remco Evenepoel is na zijn maagklachten toch van start gegaan. "Ik heb deze nacht vrij goed geslapen maar zweette wel heel veel. Ik had me warm aangekleed om zo de afvalstoffen eruit te proberen zweten", vertelde hij. "Mijn maag is nog niet 100 procent maar wellicht wel goed genoeg om gewoon mee te rijden vandaag. Ik kon deze ochtend bij het ontbijt al twee pistolets en twee pannenkoeken eten. Dat is al beter dan niets." "Vandaag en morgen wil ik me wat afzijdig houden en niets speciaals doen. In het weekend hoop ik dan weer wat beter te zijn zodat ik Kasper Asgreen kan bijstaan voor zijn eindklassement." . Evenepoel: "Ik kon deze ochtend al eten" Remco Evenepoel is na zijn maagklachten toch van start gegaan. "Ik heb deze nacht vrij goed geslapen maar zweette wel heel veel. Ik had me warm aangekleed om zo de afvalstoffen eruit te proberen zweten", vertelde hij. "Mijn maag is nog niet 100 procent maar wellicht wel goed genoeg om gewoon mee te rijden vandaag. Ik kon deze ochtend bij het ontbijt al twee pistolets en twee pannenkoeken eten. Dat is al beter dan niets."

"Vandaag en morgen wil ik me wat afzijdig houden en niets speciaals doen. In het weekend hoop ik dan weer wat beter te zijn zodat ik Kasper Asgreen kan bijstaan voor zijn eindklassement."



12:24 12 uur 24. Livyns laat zich uitzakken. Arjen Livyns verlaat de kopgroep. Hij heeft zijn punten gesprokkeld in de strijd om de strijdlust en kiest nu zijn plekje in het peloton. We hebben dus nog 5 leiders. . Livyns laat zich uitzakken Arjen Livyns verlaat de kopgroep. Hij heeft zijn punten gesprokkeld in de strijd om de strijdlust en kiest nu zijn plekje in het peloton. We hebben dus nog 5 leiders.

12:23 12 uur 23. Jarige Livyns. Het is overigens een speciale dag vandaag voor Arjen Livyns. Hij zit niet alleen in de kopgroep, maar viert ook zijn verjaardag. Hij mag 27 kaarsjes uitblazen. . Jarige Livyns Het is overigens een speciale dag vandaag voor Arjen Livyns. Hij zit niet alleen in de kopgroep, maar viert ook zijn verjaardag. Hij mag 27 kaarsjes uitblazen.

12:15 Beelden van de 6 koplopers. . 12 uur 15. Beelden van de 6 koplopers.

11:55 11 uur 55. Durbridge is de dichtste achtervolger van Livyns in het klassement Super 8 strijdlust. De Australiër sprokkelt vandaag 8 punten omdat hij als 3e over de streep bolde. Livyns loopt zo 2 punten verder uit op zijn naaste belager. . Durbridge is de dichtste achtervolger van Livyns in het klassement Super 8 strijdlust. De Australiër sprokkelt vandaag 8 punten omdat hij als 3e over de streep bolde. Livyns loopt zo 2 punten verder uit op zijn naaste belager.

11:50 11 uur 50. Willems wint sprint. Er wordt fel gebikkeld voor de Super 8 sprint. Uiteindelijk gooit Thimo Willems als eerste zijn wiel over de streep, voor Arjen Livyns die leider is in het klassement van de strijdlust. Een Belgisch onderonsje dus. . Willems wint sprint Er wordt fel gebikkeld voor de Super 8 sprint. Uiteindelijk gooit Thimo Willems als eerste zijn wiel over de streep, voor Arjen Livyns die leider is in het klassement van de strijdlust. Een Belgisch onderonsje dus.

11:38 11 uur 38. Remco Evenepoel stond vanochtend gewoon op het startpodium.

11:33 11 uur 33. Arjen Livyns is niet aan zijn proefstuk toe in deze Benelux Tour. Ook in de 1e etappe naar Dokkum zat de renner van Bingoal Pauwels Sauzen in de vlucht van de dag. . Arjen Livyns is niet aan zijn proefstuk toe in deze Benelux Tour. Ook in de 1e etappe naar Dokkum zat de renner van Bingoal Pauwels Sauzen in de vlucht van de dag.