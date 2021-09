LIVE: Groepje van 6 renners springt weg uit het peloton, 2 landgenoten mee

De renners krijgen op de 3e dag van de Benelux Tour een rit van 168,3 kilometer voor de wielen geschoven. Het gaat van Essen naar Hoogerheide. Zijn de aanvallers dit keer aan zet of komt het tot een massasprint? Het peloton start om 10.41u. Vanaf 13.35u kan u de koers hier bekijken via livestream of op Eén.