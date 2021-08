LIVESTREAM: Remco Evenepoel zal de tijdrit niet winnen

Dat Affini een erg scherpe chrono heeft neergezet, zal ook Tom Dumoulin u vertellen. Hij bijt zijn tanden stuk op de Italiaan. De Nederlander finisht in 12'32". Dat is 8 seconden trager dan zijn ploegmaat van Jumbo-Visma.

13 uur 40. 2e tijd voor Tom Dumoulin. Dat Affini een erg scherpe chrono heeft neergezet, zal ook Tom Dumoulin u vertellen. Hij bijt zijn tanden stuk op de Italiaan. De Nederlander finisht in 12'32". Dat is 8 seconden trager dan zijn ploegmaat van Jumbo-Visma. .

13 uur 35. Start uitzending. Renaat Schotte en cocommentator Bert De Backer zitten klaar voor het slotuur van deze chronorit. Kijk hierboven naar de uitzending via livestream. Op uw televisie of VRT NU zapt u naar Eén. Veel kijkplezier! .

13 uur 22. Evenepoel 8e, Affini in de hot seat. Remco Evenepoel legt de 11,1 kilometer af in 12'47"71 (52,1 km/u), goed voor de 8e tijd. De nieuwe toptijd komt op naam van Edoardo Affini te staan. De 25-jarige Italiaan finisht in 12'23"83 (53,78 km/u). .

13 uur 15. Evenepoel weet wat hem te doen staat. Gisteren kwam het raspaardje pas als 67e binnen. Na materiaalpech in de waaieretappe zal hij extra gemotiveerd zijn om stevig door te duwen in Lelystad. .

13:03

13 uur 03. Evenepoel over 5 minuten. Het is stilaan tijd voor de grote kanonnen. De Deen Mikkel Bjerg kruipt nu op zijn fiets, over 5 minuten is het aan Remco Evenepoel. De chrono om te kloppen is nog altijd die van de Amerikaan McNulty (12'39"27). .