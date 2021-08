LIVE: Sprinten tegen de klok in de Benelux Tour

Tussen 12 en 13 uur komt een eerste lading Belgen in actie. Thomas De Gendt is een van de landgenoten die nu op zijn tijdritfiets zit langs het IJsselmeer.

Caleb Ewan bijt de spits af in Flevoland. De sprinter van Lotte-Soudal kwam gisteren als laatste over de streep in de waaieretappe en mag nu als eerste van start gaan.

11 uur 43. Het parcours: lange stukken en een haakse bocht. In Lelystad mag de snelheidsmeter vandaag flink de hoogte ingaan. Het parcours bestaat hoofdzakelijk uit lange en rechte stukken. Vanuit een winkelcentrum gaat het meteen langs het IJsselmeer richting het noorden. Daar is het op het einde opletten voor een haakse bocht. Voorts is het knallen geblazen. Twee bochten van 90 graden zullen de specialisten niet verontrusten. .

11 uur 35. Sprinten tegen de klok vanaf 11.45 uur. Dag 2 vandaag in de Benelux Tour wordt er een voor de hardrijders. In Lelystad, in het noorden van Nederland, mogen ze 11,1 kilometer tegen de klok knallen. Rode lantaarn Caleb Ewan begint er over 10 minuten aan. Leider Tim Merlier sluit de dans om 14.23 uur. .