LIVESTREAM: Evenepoel waaiert weg na materiaalpech, Sagan over de kop

16:17 16 uur 17. Nog 22 km: terwijl Peter Sagan tussen de volgauto's op zoek gaat naar de aansluiting, verbijt Remco Evenepoel de frustratie in het peloton. . Nog 22 km: terwijl Peter Sagan tussen de volgauto's op zoek gaat naar de aansluiting, verbijt Remco Evenepoel de frustratie in het peloton.

16:15 Sagan over de kop. Nog 23 km: Peter Sagan vloekt zich een ongeluk. De voormalige wereldkampioen is zonet over de kop gebuiteld. . 16 uur 15. Sagan over de kop Nog 23 km: Peter Sagan vloekt zich een ongeluk. De voormalige wereldkampioen is zonet over de kop gebuiteld.

16:10 Evenepoel van waaier 1 naar waaier 3. Pech voor Remco Evenepoel. De man in vorm rijdt mee in de voorste waaier wanneer zijn voorwiel het begeeft. Het duurt even vooraleer een mecanicien de fiets weer aan de praat krijgt. Zo komt Evenepoel in waaier 3 terecht. . 16 uur 10. Evenepoel van waaier 1 naar waaier 3 Pech voor Remco Evenepoel. De man in vorm rijdt mee in de voorste waaier wanneer zijn voorwiel het begeeft.

Het duurt even vooraleer een mecanicien de fiets weer aan de praat krijgt. Zo komt Evenepoel in waaier 3 terecht.

16:08 16 uur 08. Samensmelting. Nog 30 km: de eerste waaiergroep heeft de 7 leiders bijgebeend. Een 45-tal renners fietst nu op kop. . Samensmelting Nog 30 km: de eerste waaiergroep heeft de 7 leiders bijgebeend. Een 45-tal renners fietst nu op kop.

15:59 15 uur 59. De wind maakt er een vreselijke wedstrijd van voor de sprinters. Renaat Schotte. De wind maakt er een vreselijke wedstrijd van voor de sprinters. Renaat Schotte

15:58 15 uur 58. U vraagt waaiers, u krijgt waaiers.

15:57 Waaiers. Nog 40 km: de 7 leiders rijden bijna 3 minuten voor het peloton uit. Op 1 minuut volgt een eerste waaier met mooi volk. Onder anderen Remco Evenepoel is van de partij. . 15 uur 57. Waaiers Nog 40 km: de 7 leiders rijden bijna 3 minuten voor het peloton uit. Op 1 minuut volgt een eerste waaier met mooi volk. Onder anderen Remco Evenepoel is van de partij.

15:52 15 uur 52. Livestream. En... we zijn live. Kijk nu naar de ontknoping van de openingsrit op deze pagina en op Eén. Renaat Schotte en de voormalige sprinter Theo Bos loodsen u vanuit de commentaarcabine naar de finish. . Livestream En... we zijn live. Kijk nu naar de ontknoping van de openingsrit op deze pagina en op Eén. Renaat Schotte en de voormalige sprinter Theo Bos loodsen u vanuit de commentaarcabine naar de finish.

15:45 Friese grapjurken:. 15 uur 45. Friese grapjurken:

15:42 Exit Jakob Fuglsang. Voor Jakob Fuglsang is de rittenkoers al voorbij. De sterke Deen van Astana stapt af na een val. Het team heeft nu nog 5 renners in koers. De Italiaan Felline kwam niet aan de start na een slechte nacht. . 15 uur 42. Exit Jakob Fuglsang Voor Jakob Fuglsang is de rittenkoers al voorbij. De sterke Deen van Astana stapt af na een val.

Het team heeft nu nog 5 renners in koers. De Italiaan Felline kwam niet aan de start na een slechte nacht.

15:35 15 uur 35. Livestream om 15.55 uur. Over 20 minuten serveren we u rechtstreekse beelden vanuit Friesland. Die kunt u hier bekijken of op Eén. Renaat Schotte verzorgt het commentaar vanuit Dokkum. . Livestream om 15.55 uur Over 20 minuten serveren we u rechtstreekse beelden vanuit Friesland. Die kunt u hier bekijken of op Eén. Renaat Schotte verzorgt het commentaar vanuit Dokkum.

15:33 15 uur 33. Het gevoel dat ik kan winnen is terug. Hopelijk kan ik ook hier mijn ritje meepikken. Dylan Groenewegen. Het gevoel dat ik kan winnen is terug. Hopelijk kan ik ook hier mijn ritje meepikken. Dylan Groenewegen

15:31 15 uur 31. Dylan Groenewegen wil straks voor de 4e keer dit jaar naar de zege sprinten. Eerder won hij al 2 x in de Ronde van Wallonië en 1x in Denemarken.

15:15 15 uur 15. Tom Dumoulin kan de kat uit de boom kijken. Zijn specialiteit staat morgen op het programma. Dan vindt in Lelystad een individuele tijdrit plaats.

15:10 15 uur 10. De 7 vluchters. renner team Julien Duval (Fra) AG2R-Citroën Logan Owen (VS) EF Education Guillaume Boivin (Can) Israel Start Up Nation Luke Durbridge (Aus) Team Bike Exchange Ward Vanhoof Sport Vlaanderen-Baloise Arjen Livyns Bingoal - Pauwels Sauzen Ludovic Robeet Bingoal - Pauwels Sauzen . De 7 vluchters

renner team Julien Duval (Fra) AG2R-Citroën Logan Owen (VS) EF Education Guillaume Boivin (Can) Israel Start Up Nation

Luke Durbridge (Aus) Team Bike Exchange Ward Vanhoof Sport Vlaanderen-Baloise Arjen Livyns Bingoal - Pauwels Sauzen Ludovic Robeet Bingoal - Pauwels Sauzen



15:08 15 uur 08. Halverwege rit 1 verloopt alles naar wens voor de sprinters. Met een voorsprong van zo'n 3 minuten blijven de aanvallers binnen schot. . Halverwege rit 1 verloopt alles naar wens voor de sprinters. Met een voorsprong van zo'n 3 minuten blijven de aanvallers binnen schot.

15:00 Tussensprint. 1. Livyns 2. Vanhoof 3. Durbridge 4. Robeet 5. Duval . 15 uur . Tussensprint 1. Livyns 2. Vanhoof 3. Durbridge 4. Robeet 5. Duval

14:45 14 uur 45. Waaiers aan het Lauwersmeer? Het peloton rijdt vandaag kriskras door de Nederlandse provincies Friesland en Groningen. Met nog meer dan 100 kilometer op de fietscomputer overschrijden de renners een eerste keer aankomstplaats Dokkum. Nu gaat het richting Lauwersmeer, waar het prima kiten en surfen is. Waaiers trekken ook? . Waaiers aan het Lauwersmeer? Het peloton rijdt vandaag kriskras door de Nederlandse provincies Friesland en Groningen. Met nog meer dan 100 kilometer op de fietscomputer overschrijden de renners een eerste keer aankomstplaats Dokkum.

Nu gaat het richting Lauwersmeer, waar het prima kiten en surfen is. Waaiers trekken ook?