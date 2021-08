Benelux Tour opent straks met biljartvlakke etappe door Friesland

De grote kanonnen zullen hun buskruit nog kunnen opsparen in de eerste etappe. Van Surhuisterveen naar Dokkum moet het peloton 170 biljartvlakke kilometers afleggen. Waarschijnlijk wordt er dus gesprint voor de eerste leiderstrui, die dit jaar donkerblauw is.

08:06

08 uur 06. Evenepoel in bloedvorm. Met zijn zeges in de Ronde van Denemarken, de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic bestaat er geen twijfel over: Remco Evenepoel is topfavoriet voor de eindzege in de Benelux Tour. De concurrentie van Mathieu van der Poel hoeft onze landgenoot niet te vrezen. De eindwinnaar van vorig jaar kan zijn titel niet verdedigen door rugproblemen. Maar met Tim Wellens (Lotto Soudal), eindwinnaar in 2014 en 2015 van toen nog de Eneco Tour, en ook de Nederlander Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) en de Sloveen Matej Mohoric (Bahrain Victorious) staan er voldoende uitdagers aan de start. Met de Deen Sören Kragh Andersen (DSM) en de Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ) komen ook de nummers twee en drie van vorig jaar aan de start. Andere kanshebbers op eindwinst zijn Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step), Tiesj Benoot (DSM), Jakob Fuglsang (Astana), Geraint Thomas en Gianni Moscon (INEOS Grenadiers), Wilco Kelderman (BORA - hansgrohe), Luke Durbridge (BikeExchange), Greg Van Avermaet en Oliver Naesen (AG2R Citroën) en Marc Hirschi (UAE mirates). .