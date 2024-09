Olav Kooij trekt nipt aan langste eind in sprintersfestijn in BEMER Cyclassics, Belgen stranden buiten top 3

zo 8 september 2024 15:54

BEMER Cyclassics Wegwedstrijd - mannen Wegwedstrijd 198.5 km 12:10 Hamburg - 16:28 Hamburg Olav Kooij einde 0 30 60 90 120 150 198.5

Olav Kooij heeft zijn favorietenstatus voor het EK wat kracht bijgezet. In de BEMER Cyclassics was hij de snelste in een prangende massasprint. Jonathan Milan kwam net te laat. Biniam Girmay werd derde, Jordi Meeus vierde. Met Jasper Philipsen (7e) finishte nog een Belg in de top 10.

Exact één week voor de wegrit op het EK wielrennen was er voor veel favorieten een generale repititie in Hamburg. Bijna elk team stuurde zijn snelste man naar Duitsland. Door een ongeluk in een amateurkoers op het parcours lag de profwedstrijd een tijdje stil. Daardoor werd het parcours ook wat ingekort. De Waseberg, een helling van 700 meter aan 8 procent, moest voor verwarring zorgen. De weinige aanvalspogingen werden in de kiem gesmoord door de sprintersploegen. Het was zoeken naar een echte sprinttrein in de slotkilometers. Meesterloods Danny van Poppel had de beste timing, in dienst van Jordi Meeus. In de sprint kwam de Belgische sprinter tekort. Olav Kooij begon met veel overgave aan zijn sprint en liet niemand meer passeren. De jump van Jonathan Milan kwam net te laat. Voor Kooij is het de perfecte boost richting het EK, waar hij topfavoriet is. Vorige week moest hij nog opgeven in de Renewi Tour door een val. Jordi Meeus (4e) en Jasper Philipsen (7e) moesten vrede nemen met een ereplaats. Arnaud De Lie kwam er niet aan te pas in de vlakke sprint. Tim Merlier, een van de Belgische EK-kopmannen, viel tijdens de Duitse eendagskoers en stapte uit koers, net als in de Renewi Tour. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.

Jonathan Milan en Biniam Girmay flankeerden Olav Kooij op het podium.

Kooij: "Mijn ploeg motiveerde me"

Olav Kooij:" Het is altijd een redelijk zenuwachtige koers. In het begin gaat het snel en dan is het belangrijk om in positie te zijn voor de beklimmingen. Dat maakt het nerveus. We zaten in prima positie in de bocht op 2 kilometer van de streep. We wisten dat dat belangrijk was. Alexander Kristoff liet me passeren en ik kon het goede wiel kiezen. Ik wist niet hoe goed ik zou zijn. Ik zei aan de jongens dat ik me niet goed voelde en dat ze mochten mee springen. Maar ze motiveerden me om mee te sprinten."