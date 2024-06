LIVE Ronde van België: Kan iemand leider Waerenskjold nog bedreigen in slotrit?

Houdt Waerenskjold stand?

Met een bonus van amper 2 seconden begint Søren Waerenskjold vandaag aan de slotrit van de Ronde van België. De jonge Noor van Uno-X moest zaterdag nog all-out gaan in Durbuy om de schade te beperken, maar vindt zondag een milder parcours.



De omloop in Brussel is op papier niet selectief genoeg voor grote verschillen, of kunnen eerste achtervolgers Mathias Vacek en Alex Aranburu alsnog een poging wagen?



Mis bij Sporza niets van de actie op deze pagina. Om 15.15 uur kan u op VRT Canvas of via onze livestream kijken naar de koers.