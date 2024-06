Mathias Vacek animeert de koninginnenrit in de Ronde van België, maar Alex Aranburu triomfeert in Durbuy

Van der Poel achterna

Vorig jaar reed Mathieu van der Poel in de leiderstrui - hij had na de tijdrit daags tevoren 1 seconde over op... Wærenskjold - naar winst in de rit Durbuy-Durbuy.



Hij begon op 36 km van de streep aan een solo en hield stand. De Nederlander had zo de eindwinst zo goed als vast. In de slotrit Brussel-Brussel gaf hij de leiding niet meer af.



Ook dit jaar krijgen we een weekend Durbuy-Durbuy en Brussel-Brussel.