Koninginnenrit in Baloise Belgium Tour: "Beslissing valt vandaag"

Traditioneel is de Ardennen-rit de sleuteletappe in de Ronde van België die beslist over eindwinst of verlies. We rijden weer van en naar Durbuy, Mathieu van der Poel bevestigde er in 2023 zijn eindzege met een machtige solo. Søren Wærenskjold verdedigt zijn leiderstrui. Wie steekt de Noor nog de loef af? Volg het hier vanaf 13 uur, kijk vanaf 15.15 uur naar onze livestream of op VRT Canvas.