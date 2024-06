Ronde van België: Philipsen kan revanche nemen voor gemiste sprint in Knokke-Heist van vorig jaar

Revanche voor Philipsen?

Vorig jaar had Jasper Philipsen de eerste rit gewonnen in Scherpenheuvel en wilde hij in de leiderstrui ook de tweede rit winnen, maar een val in de slotkilometers - samen met Caleb Ewan - besliste daar anders over.



Fabio Jakobsen profiteerde. Philipsen krijgt vandaag in een kopie van de rit van vorig jaar (Merelbeke-Knokke-Heist) de kans om dat recht te zetten.



185,5 km krijgen de renners voorgeschoteld, op het eind zijn er 2 lokale ronden.