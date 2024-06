LIVESTREAM Ronde van België: Vroege vlucht al ingerekend. Welke topsprinter wint in Knokke-Heist?

Vorige winnaars in Knokke-Heist

Knokke-Heist is een vaste aankomstplaats in de Ronde van België. De afgelopen 10 jaar kwam de Ronde 8 keer aan op De Wandelaar. 7 keer resulteerde dat in een massasprint met winnaars als Tom Boonen (2x), Edward Theuns en André Greipel.





In het huidige deelnemersveld zijn er 2 ex-winnaars: Jasper Philipsen in 2022 en Fabio Jakobsen in 2023.





In 2019 verraste de Nederlander Jan-Willem van Schip de sprinters. Kan iemand dat scenario herhalen vandaag?