Wordt slotetappe in en rond Brussel spek voor de bek van de sprinters?

Mathieu van der Poel heeft de eindzege in de Baloise Belgium Tour nagenoeg in zijn broekzak. Hij moet alleen de finale in Brussel, met start en aankomst aan de voet van het Atomium, zonder kleerscheuren doorkomen. Met net geen 200 km moeten de sprinters wel de langste etappe overleven. Volg de rit hier live met tekstupdates of vanaf 15u op de livestream.