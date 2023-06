LIVE: Peloton houdt vluchters binnen schot in koninginnenrit

clock 14:42 Jens Reynders heeft aansluiting gevonden bij de kopgroep. 14 uur 42. Jens Reynders heeft aansluiting gevonden bij de kopgroep

14:26 2'08". De voorsprong van de kopgroep blijft rond de 2 minuten. Naast Van Poucke herkennen we Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) en Ceriel Desal (Bingoal WB) in de kopgroep. Ook de Deen Asbjorn Hellemose (Trek-Segafredo) draait mee. We zien ook een renner van Bolton: de Nieuw-Zeelander Logan Currie. Intussen is ook Jens Reynders (Israel-Premier Tech) aangesloten bij de kopgroep.

clock 14:15 14 uur 15.

13:56 Tweede lus. De renners zijn intussen voor de eerste keer vandaag de finish gepasseerd. Ze beginnen aan hun tweede 'rondje'.

13:55 Eergisteren zat Van Poucke ook in de vlucht van de dag. Kan hij - met het eerste Super 8-checkpoint in zicht - de strijdlustklassementsleider Jacob Scott van de troon stoten?

13:55 De kopgroep baant zich een weg door het mooie Waalse landschap.

13:44 Na een aanvallend begin van deze etappe, heeft een kopgroep van 5 renners zich kunnen onderscheiden. Onder meer de Belg Aaron Van Pocke van Team Flanders-Baloise zit in het groepje. De kopgroep heeft een voorsprong van 2 minuten. Daarachter zwerven twee renners tussen de kopgroep en het peloton.

clock 13:41 13 uur 41.

13:39 Op dit moment beginnen de renners aan hun vierde beklimming van de dag: de Côte de Hermanne, met een lengte van 2,2 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8%.

13:20 Vier lussen rond Durbuy met zes kuitenbijters. Vandaag staat er een uitdagende rit van 172,6 kilometer op het programma, bestaande uit vier identieke lussen rond het prachtige Durbuy. Met maar liefst 24 beklimmingen en bijna 3.000 hoogtemeters belooft het een ware krachtmeting te worden. Vooral de beklimming van de Petite Somme, met een lengte van 2,2 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8% (met stukken tot wel 15%), en de beruchte Muur van Durbuy, waar de finishlijn is getrokken, zullen cruciaal zijn in het bepalen van winst of verlies.

13:05 Vorig jaar reed Thibau Nys met de Baloise Belgium Tour zijn eerste rittenkoers bij de profs. De 20-jarige neoprof boekte enkele weken geleden in de Ronde van Noorwegen zijn eerste profzege, voegde daar vorige week vrijdag in de GP Kanton Aargau in Zwitserland meteen een tweede zege aan toe. De eerste drie dagen van de Ronde van België verliepen niet zoals gehoopt voor Nys. Kan hij zich vandaag wel tonen?



12:58 De rit in Durbuy moet me echt wel liggen, zeker met het deelnemersveld dat hier aan de start staat. Het kan ook zijn dat ik op minuten gereden word, maar in de vorm dat ik nu verkeer moet ik normaal altijd in de finale aanwezig zijn. Ik wil me laten zien. Thibau Nys voor de start van de Baloise Belgium Tour.

12:50 Daar gaan we! De renners zijn begonnen aan de zwaarste etappe van deze Baloise Belgium Tour.

12:33 Binnen een kwartiertje worden de renners losgelaten. Wie kan zich vandaan tonen in de koninginnenetappe van de Ronde van België?

11:37 Warm weer en zwaar parcours. Vorig jaar werd de koninginnenetappe in Durbuy een ware uitputtingsslag in loodzware en bloedhete omstandigheden met temperaturen tot 35 graden Celsius. Vandaag is het gelukkig voor de renners iets minder warm. Toch mag 27 graden Celsius niet onderschat worden. In combinatie met het uitdagende parcours zal het opnieuw een intense etappe worden die het uiterste van de renners zal vergen.

11:36 Het zal sowieso een open wedstrijd worden. Veel jongens maken nog kans op de eindzege. De warmte zal zeker nog een rol spelen, maar ik hoop morgen nog wat seconden te pakken om dan in de leiderstrui naar Brussel te rijden. Mathieu van der Poel

11:20 Mathieu van der Poel finishte gisteren als vierde en mag vandaag de leiderstrui aantrekken. Hij is op papier misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan. Maar de verschillen in het klassement zijn niet erg comfortabel voor de Nederlander. Waerenskjold volgt op amper één seconde van Van der Poel. Yves Lampaert is 3e op 10 seconden. De top 5 wordt vervolledigd door Jasper Stuyven en Casper Pedersen op respectievelijk 18" en 21".

10:49 We zullen zien hoe de benen morgen aanvoelen. Maar vandaag was ik wel heel tevreden over het gevoel, dus dat neem ik mee. Mathieu van der Poel na zijn 4e plaats in de tijdrit.

10:45 Rit 4. Vandaag staat er een uitdagende etappe op het programma in en rond Durbuy, waar de klimmers volop aan hun trekken zullen komen. De route is vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Toen won Quinten Hermans de koninginnenrit in de slopende hitte, terwijl de Zwitserse renner Mauro Schmid de leiderstrui veroverde en deze niet meer uit handen gaf. Het wordt dus een cruciale etappe voor de klassementsmannen. Bekijk hieronder de beelden van de koninginnenrit van vorig jaar.