LIVESTREAM: Edmondson zet richttijd neer in tijdrit, Philipsen is bijna aan zet

clock 15:45 15 uur 45. Down-under heerst momenteel in Beveren: vier Australiërs in de top tien. Renaat Schotte . Down-under heerst momenteel in Beveren: vier Australiërs in de top tien. Renaat Schotte

clock 15:37 15 uur 37. Nils Eekhoorn (Team DSM) zal zijn uitmuntende prestatie van in de tijdrit van de ZLM Tour voorlopig niet kunnen herhalen. Hij strandt momenteel op een zesde plaats. . Nils Eekhoorn (Team DSM) zal zijn uitmuntende prestatie van in de tijdrit van de ZLM Tour voorlopig niet kunnen herhalen. Hij strandt momenteel op een zesde plaats.

clock 15:35 15 uur 35. Gate en Steimle bijten hun tanden stuk op de tijd van Edmondson. Ze zijn aan de finish allebei 6 seconden trager dan de Australiër van Team DSM. . Gate en Steimle bijten hun tanden stuk op de tijd van Edmondson. Ze zijn aan de finish allebei 6 seconden trager dan de Australiër van Team DSM.

clock 15:31 15 uur 31. Wat kan Aaron Gate?

clock 15:18 15 uur 18. Aaron Gate. De Nieuw-Zeelandse nationale kampioen tijdrijden is volle gas vertrokken. Hij heeft in zijn carrière al de wereldtitel in het Omnium op de piste veroverd en hij behaalde een bronzen medaille in de ploegenachtervolging tijdens de laatste Olympische Spelen. . Aaron Gate De Nieuw-Zeelandse nationale kampioen tijdrijden is volle gas vertrokken. Hij heeft in zijn carrière al de wereldtitel in het Omnium op de piste veroverd en hij behaalde een bronzen medaille in de ploegenachtervolging tijdens de laatste Olympische Spelen.



clock 15:15 15 uur 15. Toptijd voor Edmondson. Maestri is zijn stoel kwijt. Alex Edmondson komt binnen in 17'22". . Toptijd voor Edmondson Maestri is zijn stoel kwijt. Alex Edmondson komt binnen in 17'22".



clock 15:14 15 uur 14. Het is een tijdrit voor de renners met body. Er zijn weinig hindernissen en dus hebben de renners niet veel techniek nodig. Het wordt een mooie tijdrit zonder veel wind en dus gelijke omstandigheden voor alle renners. Sven Nys. Het is een tijdrit voor de renners met body. Er zijn weinig hindernissen en dus hebben de renners niet veel techniek nodig. Het wordt een mooie tijdrit zonder veel wind en dus gelijke omstandigheden voor alle renners. Sven Nys

clock 15:08 15 uur 08. Edmondson op weg naar eerste toptijd? . Een eerste toptijd aan het tussenpunt. Alex Edmondson is bijna 16" sneller dan Mirco Maestri. De renner van Team DSM werd recent in de ZLM Tour nog tweede in de tijdrit, net achter zijn teamgenoot Nils Eekhoff. . Edmondson op weg naar eerste toptijd? Een eerste toptijd aan het tussenpunt. Alex Edmondson is bijna 16" sneller dan Mirco Maestri. De renner van Team DSM werd recent in de ZLM Tour nog tweede in de tijdrit, net achter zijn teamgenoot Nils Eekhoff.

clock 15:03 15 uur 03. Met een voorlopige 9e plaats zal Thibau Nys vandaag geen rol van betekenis spelen. . Met een voorlopige 9e plaats zal Thibau Nys vandaag geen rol van betekenis spelen.





clock 14:59 14 uur 59. Renaat Schotte en Sven Nys voorzien u van commentaar. Vanaf nu kan u live kijken op de livestream of VRT 1. Mirco Maestri heeft momenteel de beste tijd met 17'45". Hij reed gemiddeld een slordige 51.4 km/u. . Renaat Schotte en Sven Nys voorzien u van commentaar Vanaf nu kan u live kijken op de livestream of VRT 1. Mirco Maestri heeft momenteel de beste tijd met 17'45". Hij reed gemiddeld een slordige 51.4 km/u.

clock 14:49 14 uur 49. Quarterman naar de hotseat. De Brit van Corratec-Selle Italia pitst 10 seconden van de tijd van Huybs af en is momenteel de snelste aan de streep. . Quarterman naar de hotseat De Brit van Corratec-Selle Italia pitst 10 seconden van de tijd van Huybs af en is momenteel de snelste aan de streep.



clock 14:36 14 uur 36. Thibau Nys. Daar is Thibau Nys. De jonge Belg van Trek-Segafredo mag beginnen aan zijn tijdrit. Kan hij, ondanks zijn mindere start in deze Ronde van België, iets tonen vandaag? . Thibau Nys Daar is Thibau Nys. De jonge Belg van Trek-Segafredo mag beginnen aan zijn tijdrit. Kan hij, ondanks zijn mindere start in deze Ronde van België, iets tonen vandaag?

clock 14:33 14 uur 33. Huybs zet met 18'40" een goede eerste tijd neer. Hoelang mag hij zich daarmee op de hotseat planten? . Huybs zet met 18'40" een goede eerste tijd neer. Hoelang mag hij zich daarmee op de hotseat planten?

clock 14:14 14 uur 14. We zijn vertrokken! We zijn eraan begonnen in Beveren. Ward Huybs (Baloise-Trek Lions) mag de spits afbijten. . We zijn vertrokken! We zijn eraan begonnen in Beveren. Ward Huybs (Baloise-Trek Lions) mag de spits afbijten.

clock 14:05 Voorafgaand aan de podiumceremonie zal er een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis van Gino Mäder. 14 uur 05. Voorafgaand aan de podiumceremonie zal er een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis van Gino Mäder.

clock 14:00 14 uur . Parcours. De renners zullen van start gaan op de Grote Markt van Beveren. Ze maken een lus langs de deelgemeenten Beveren-Waas en Haasdonk. Vervolgens doorkruisen ze Kruibeke voordat ze weer terugkeren naar de Grote Markt. De tijdrit is een rit van 15,2 kilometer met lange, rechte stukken. Het is op deze rechte lijnen dat de krachtige motoren het verschil kunnen maken. . Parcours De renners zullen van start gaan op de Grote Markt van Beveren. Ze maken een lus langs de deelgemeenten Beveren-Waas en Haasdonk. Vervolgens doorkruisen ze Kruibeke voordat ze weer terugkeren naar de Grote Markt. De tijdrit is een rit van 15,2 kilometer met lange, rechte stukken. Het is op deze rechte lijnen dat de krachtige motoren het verschil kunnen maken.

clock 13:55 13 uur 55. Ward Huybs mag straks als eerste van het podium rollen. De Belg begint eraan om 14:15 uur. Leider Fabio Jakobsen sluit af om 16:45 uur. Hieronder vindt u de belangrijkste starttijden van vandaag. . Ward Huybs mag straks als eerste van het podium rollen. De Belg begint eraan om 14:15 uur. Leider Fabio Jakobsen sluit af om 16:45 uur. Hieronder vindt u de belangrijkste starttijden van vandaag.

clock 13:52 13 uur 52. Starttijden. De belangrijkste starttijden op een rijtje: Aaron Gate (15.16 u) Jannik Steimle (15.18 u) Nils Eekhoff (15.21 u) Cees bol (15.38 u) Jasper Philipsen (15.53u) Søren Wærenskjold (16.18 u) Jasper Stuyven (16.27u) Florian Vermeersch (16.29 u) Yves Lampaert (16.31u) Mathias Vacek (16.35u) Rasmus Tiller (16.35 u) Casper Pedersen (16.39 u) Mathieu van der Poel (16.43u) Fabio Jakobsen (16.45 u) . Starttijden De belangrijkste starttijden op een rijtje:

Aaron Gate (15.16 u) Jannik Steimle (15.18 u) Nils Eekhoff (15.21 u) Cees bol (15.38 u) Jasper Philipsen (15.53u) Søren Wærenskjold (16.18 u) Jasper Stuyven (16.27u) Florian Vermeersch (16.29 u) Yves Lampaert (16.31u) Mathias Vacek (16.35u) Rasmus Tiller (16.35 u) Casper Pedersen (16.39 u) Mathieu van der Poel (16.43u) Fabio Jakobsen (16.45 u)

clock 13:39 13 uur 39.

clock 12:51 12 uur 51. Lampaert grote favoriet? . Vorig jaar kon Yves Lampaert in de Baloise Belgium Tour de tijdrit naar zijn hand zetten. De Belg verschalkte toen Mads Pedersen die eindigde op zes seconden. Kan hij dit jaar opnieuw zo'n prestatie neerzetten? Bekijk hieronder de beelden van de tijdrit van vorig jaar. . Lampaert grote favoriet? Vorig jaar kon Yves Lampaert in de Baloise Belgium Tour de tijdrit naar zijn hand zetten. De Belg verschalkte toen Mads Pedersen die eindigde op zes seconden. Kan hij dit jaar opnieuw zo'n prestatie neerzetten?

Bekijk hieronder de beelden van de tijdrit van vorig jaar.

clock 12:50 12 uur 50. Ronde van België Yves Lampaert zet tijdrit naar zijn hand in Baloise Belgium Tour

clock 12:49 12 uur 49. Vandaag mogen de chronomannen hun spierballen laten rollen. In een tijdrit in en rond Beveren moeten de renners 15,2 vlakke kilometers afleggen. . Vandaag mogen de chronomannen hun spierballen laten rollen. In een tijdrit in en rond Beveren moeten de renners 15,2 vlakke kilometers afleggen.

clock 12:42 12 uur 42. Om 15u live op VRT 1 of de livestream. De derde etappe is live te volgen op VRT 1 vanaf 15u of via de livestream/tekstupdates op deze pagina. . Om 15u live op VRT 1 of de livestream De derde etappe is live te volgen op VRT 1 vanaf 15u of via de livestream/tekstupdates op deze pagina.



clock 16-06-2023 16-06-2023.

clock 22:11 22 uur 11. Caleb Ewan kan voortdoen na val in rit 2. De voorbereiding van de massaspurt werd in rit 2 verstoord door een zware val met onder meer Ewan en Philipsen. De laatste kon snel weer voort, op de eerste was het langer wachten. De Australiër bereikte uiteindelijk toch de finishlijn. Een eerste onderzoek wees niet op breuken, wel op schaafwonden en kneuzingen. Na verder onderzoek kwam later op de avond het goede nieuws dat hij in de race kan blijven. Ewan vertrekt als 85e op 15.39 u. . Caleb Ewan kan voortdoen na val in rit 2 De voorbereiding van de massaspurt werd in rit 2 verstoord door een zware val met onder meer Ewan en Philipsen. De laatste kon snel weer voort, op de eerste was het langer wachten.



De Australiër bereikte uiteindelijk toch de finishlijn. Een eerste onderzoek wees niet op breuken, wel op schaafwonden en kneuzingen. Na verder onderzoek kwam later op de avond het goede nieuws dat hij in de race kan blijven. Ewan vertrekt als 85e op 15.39 u.

clock 22:11 Groen licht voor Ewan. 22 uur 11. Groen licht voor Ewan

clock 22:07 22 uur 07. Ward Huybs vertrekt als eerste om 14.15 uur. De 20-jarige Ward Huybs rijdt vrijdag als eerste van het startpodium. De renner van Baloise Trek Lions begint om 14.15 u. aan het op en rond de Grote Markt van Beveren. De drager van de paars-lila leiderstrui, de Nederlander Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), begint om 16.45 u. als laatste aan het helemaal vlakke traject. . Ward Huybs vertrekt als eerste om 14.15 uur De 20-jarige Ward Huybs rijdt vrijdag als eerste van het startpodium. De renner van Baloise Trek Lions begint om 14.15 u. aan het op en rond de Grote Markt van Beveren.



De drager van de paars-lila leiderstrui, de Nederlander Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), begint om 16.45 u. als laatste aan het helemaal vlakke traject.



clock 22:06 22 uur 06. De laatste 20 starters:. 16u16: Ryan Christensen (NZe) 16u17: Kenneth Van Rooy 16u18: Sören Waerenskjold (Noo) 16u19: Joris Nieuwenhuis (Ned) 16u20: Vito Braet 16u21: Tom Van Asbroeck 16u22: Rory Townsend (Ier) 16u23: Oded Kogut (Isr) 16u24: Alexander Kristoff (Noo) 16u25: Sander De Pestel 16u27: Jasper Stuyven 16u29: Florian Vermeersch 16u31: Yves Lampaert 16u33: Mathias Vacek (Tsj) 16u35: Timothy Dupont 16u37: Rasmus Tiller (Noo) 16u39: Casper Pedersen (Den) 16u41: Jasper De Buyst 16u43: Mathieu van der Poel (Ned) 16u45: Fabio Jakobsen (Ned) . De laatste 20 starters: 16u16: Ryan Christensen (NZe)

16u17: Kenneth Van Rooy

16u18: Sören Waerenskjold (Noo)

16u19: Joris Nieuwenhuis (Ned)

16u20: Vito Braet

16u21: Tom Van Asbroeck

16u22: Rory Townsend (Ier)

16u23: Oded Kogut (Isr)

16u24: Alexander Kristoff (Noo)

16u25: Sander De Pestel

16u27: Jasper Stuyven

16u29: Florian Vermeersch

16u31: Yves Lampaert

16u33: Mathias Vacek (Tsj)

16u35: Timothy Dupont

16u37: Rasmus Tiller (Noo)

16u39: Casper Pedersen (Den)

16u41: Jasper De Buyst

16u43: Mathieu van der Poel (Ned)

16u45: Fabio Jakobsen (Ned)