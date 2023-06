LIVESTREAM: Peloton spat uiteen in waaiers, krijgen we straks vuurwerk met een sprint in Knokke-Heist?

clock 16:19 16 uur 19. Laatste ronde! . Laatste ronde!

16:17 16 uur 17. De eerste waaier heeft een voorsprong van 25 seconden. Kan het achtervolgend peloton nog terugkeren?

16:12 16 uur 12. Waaiers! Peloton ligt in stukken uit elkaar.

16:02 16 uur 02. "We gaan waaieren". De eerste scheuren ontstaan in het peloton. De wind speelt toch meer een rol van vooraf gedacht. Het peloton is al in drie groepen verdeeld. En de eerste groep lijkt weg.

16:00 16 uur. Verhaal kopgroep voorbij. Het peloton zet er wat snelheid achter. De kopgroep spat ondertussen uiteen en wordt door het peloton gegrepen.

15:59 15 uur 59. 3 DSM-renners vallen in een bocht.

15:58 15 uur 58. 20". Voor het eerst zakt het verschil met de kopgroep onder de halve minuut. Onder impuls van Soudal-QuickStep en Alpecin-Deceuninck komt het peloton dichter.

15:57 15 uur 57. Eerste keer het klimmetje op De Wandelaar. De kopgroep raast voor de allereerste keer langs De Wandelaar in Knokke-Heist. Het is hier dat straks, hoogstwaarschijnlijk met een sprint, zal bepaald worden wie de winnaar van de tweede etappe van de Ronde van België wordt. Nog twee rondjes te gaan!

15:46 15 uur 46. Onfortuinlijke Nieuw-Zeelander remt te laat en knalt tegen de grond.

15:44 15 uur 44. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) heeft flinke schade opgelopen na een valpartij in de eerste etappe. Hij rijdt rond met enkele pleisters. Hij ontsnapt maar net aan een nieuwe val. De Nieuw-Zeelander Declan Irvine gaat wel tegen de grond.

15:41 15 uur 41. We naderen het tweede Super 8-checkpoint van de dag. Van Sintmaartensdijk pakt opnieuw het maximum van de punten in de tussensprint.

15:39 15 uur 39. De kopgroep is met 1'20" verschil op het plaatselijke parcours aangekomen. Het peloton sluipt rustig dichterbij.

15:34 15 uur 34. Thibau had voor zijn fysieke dip gisteren niet echt een verklaring. Hij had gewoon een slechte dag. Hij was goed hersteld na zijn winst in Zwitserland. Maar zijn gewicht was iets lager dan normaal, misschien was hij net niet goed genoeg ingesteld op de eerste etappe. Hij panikeert zelf niet. Sven Nys.

15:27 15 uur 27. Het peloton lijkt alles onder controle te hebben. Het verschil met de kopgroep bedraagt intussen rond 1'35". Het peloton moet oppassen om de vluchters niet te vroeg terug te pakken, anders kan de nervositeit zich al te snel in het peloton nestelen. Het peloton kijkt voorlopig dus de kat uit de boom.

15:22 15 uur 22. De koplopers rijden momenteel over de kasseien van de Brieversweg. Voor de renners die op 11 juni de Elfstedenronde reden, is dit bekend terrein.



15:17 15 uur 17. Een overzicht. De regie neemt tijd om de kopmannen uitgebreid in beeld te brengen. Het geeft aan dat deze etappe niet bol staat van de actie. Het zestal dat zich vroeg in de koers heeft losgemaakt van het peloton, bestaat dus uit: Stijn Daemen (Beat Cycling Club), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels Cycling Team), Etienne van Empel (Corratec Sella Italia), Aaron Van Poucke (Team Flanders – Baloise), Javier Serrano (EOLO-Kometa) en James Fouché (Bolton Equities Black Spoke).



15:06 15 uur 06. De renners rijden intussen West-Vlaanderen binnen. Ze hebben nog ongeveer 35 kilometer voor de boeg, langs als Oedelem, Sijsele en Oostkerke, voordat ze de lokale ronde in en rond het Knokke-Heist bereiken.

15:00 15 uur. Het peloton lijkt alles onder controle te hebben. Het verschil met de kopgroep bedraagt 2'.

14:51 14 uur 51. Veel kijkplezier! Vanaf nu kan u kijken naar de livestream op onze app/site en op VRT 1!

14:35 14 uur 35. Voorsprong zakt naar 2'20''. De renners beginnen aan de laatste 100km. De kopgroep heeft nog steeds een voorsprong van om en bij de 2'20". Javier Serrano weet terug aan te sluiten bij het vijftal. Binnen 50km komt de kopgroep de lokale ronde op.

14:22 14 uur 22. We zijn een uur en half onderweg. Binnen 40 minuten kan u via de livestream op onze site/app of op VRT 1 kijken naar het verdere verloop van deze etappe. Ook vandaag zullen Renaat Schotte en Sven Nys u voorzien van deskundig commentaar.

14:19 14 uur 19. Aan een gemiddelde van 44km/u glijdt het peloton voort door de Vlaanders richting Belgische kust. Onder meer Deinze, Aalter en Damme passeren allemaal nog de revue.



14:02 14 uur 02. Geen enkele renner van een World Tour-team heeft zich kunnen afscheiden in deze ontsnapping. Het wordt dus een zware strijd voor deze dappere renners om stand te houden tegen het jagende peloton. Met slechts 23 lentes jong is Stijn Daemen de benjamin van de groep, terwijl Etienne van Empel met zijn 29 levensjaren de ervaren rot is.

14:00 14 uur. 5 renners mogen wat voorop rijden van het peloton.

13:57 13 uur 57. Javier Serrano moet lossen uit de kopgroep, ze zijn nog met vijf.

13:45 13 uur 45. De renners denderen momenteel over twee kasseistroken: de Lange Aststraat van 700 meter en het Huiseplein van 3,1 kilometer.



13:34 13 uur 34. De vroege vlucht. De eerste vlucht van de dag is een groepje met drie Nederlanders, één Belg, één Spanjaard en één Nieuw-Zeelander: Stijn Daemen (Beat Cycling Club), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels Cycling Team), Etienne van Empel (Corratec Sella Italia), Aaron Van Poucke (Team Flanders – Baloise), Javier Serrano (EOLO-Kometa) en James Fouché (Bolton Equities Black Spoke). Het verschil zakt naar 2'47''

13:18 13 uur 18. 3'05": eerste vlucht van de dag. De voorsprong van Belg Aaron Van Poucke en zijn vijf kompanen op het peloton groeit naar de 3 minuten.

13:06 13 uur 06. De renners naderen de eerste SUPER 8-tussensprint van de dag. Na de openingsetappe van gisteren is Jacob Scott de leider in het strijdlustklassement. Hij draagt vandaag de witte Super 8-trui. De Nederlander Daan van Sintmaartensdijk pakt het maximum van 14 punten op het tussenpunt.

12:54 12 uur 54. Al zes opgaves na dag 1. We hebben in de openingsetappe al afscheid moeten nemen van 6 renners. Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) moest opgeven na een dubbele val, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) is ziek en Joost Brinkman (Team DSM) kwam buiten tijd aan. De andere renners zijn: Angelo Van den Bossche (Pauwels Sauzen-Bingoal), Attilio Viviani (Corratec Sella Italia) en Jan Stockli (Corratec Sella Italia).

Angelo Van den Bossche (Pauwels Sauzen-Bingoal),

Attilio Viviani (Corratec Sella Italia) en

Jan Stockli (Corratec Sella Italia).





12:50 12 uur 50. Daar gaan we! De renners trekken zich op gang. Na 4,8 kilometer neutralisatie kan de wedstrijd echt van start gaan.

12:26 12 uur 26. Binnen iets minder dan vijftien minuten beginnen we eraan. Vandaag krijgen de sprinters hoogstwaarschijnlijk opnieuw de kans om zich te tonen. Met onder anderen Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Caleb Ewan (Lotto-Dstny), Europees kampioen Fabio Jakobsen (Soudal-Quickstep), Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) en Alexander Kristoff (Uno-X) zijn er heel wat jongens die deze rit vandaag kunnen winnen.



11:05 11 uur 05. Jasper Philipsen rijdt vandaag rond in de paarse Baloise-trui.

10:57 10 uur 57. Rit 2 in de Ronde van België. Op dag twee van de Baloise Belgium Tour is het tijd voor een vlakke etappe van Merelbeke naar de kust. Hier wacht de traditionele aankomst op de legendarische Wandelaar in het Knokke-Heist. Vandaag krijgen de sprinters en sterke vluchters in de tweede rit een uitgelezen kans. Zullen we opnieuw getuige zijn van een spannende sprint tussen Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en Jakobsen (Soudal-Quickstep)? Of kan Caleb Ewan (Lotto-Dstny) zich dit keer wel mengen in de debatten?

10:56 10 uur 56. Ronde van België Van der Poel maakt oorlog, ploegmaat Philipsen maakt het af in Scherpenheuvel

10:52 10 uur 52. Vanaf 15u live op VRT 1 of de livestream. De tweede etappe is vandaag live te volgen bij VRT 1 vanaf 15 u. Je kan uiteraard ook via de tekstupdates volgen.