LIVE Baloise Belgium Tour: van Merelbeke naar de kust, krijgen we opnieuw een sprint in Knokke-Heist?

13 uur 06. De renners naderen de eerste SUPER 8-tussensprint van de dag. Na de openingsetappe van gisteren is Jacob Scott de leider in het strijdlustklassement. Hij draagt vandaag de witte Super 8-trui. .

We hebben in de openingsetappe al afscheid moeten nemen van 6 renners.

Al zes opgaves na dag 1. We hebben in de openingsetappe al afscheid moeten nemen van 6 renners. Otto Vangaerde (Trek-Segafredo) moest opgeven na dubbele val, Eli Iserbyt (PauwelsSauzen-Bingoal) is ziek en Joost Brinkman (Team DSM) kwam buiten tijd aan. De andere renners zijn: Van den Bossche Angelo (PauwelsSauzen-Bingoal), Attilio Viviani (Corratec Sella Italia) en Jan Stockli (Corratec Sella Italia). . 12 uur 54.

10 uur 57. Rit 2 in de Ronde van België. Op dag twee van de Baloise Belgium Tour is het tijd voor een vlakke etappe van Merelbeke naar de kust. Hier wacht de traditionele aankomst op de legendarische Wandelaar in het Knokke-Heist. Vandaag krijgen de sprinters en sterke vluchters in de tweede rit een uitgelezen kans. Zullen we opnieuw getuige zijn van een spannende sprint tussen Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en Jakobsen (Soudal-Quickstep)? Of kan Caleb Ewan (Lotto-Dstny) zich dit keer wel mengen in de debatten? .