LIVE: 6 opgaves na dag 1, krijgen we vandaag opnieuw een sprint in Knokke-Heist?

Op de tweede dag van de Baloise Belgium Tour staat de etappe van Merelbeke naar de kust op het programma. Zullen we, zoals traditiegetrouw in Knokke-Heist, getuige zijn van een massasprint? Of kan er een renner verrassend uit de hoek komen? Volg de tweede etappe hier live met tekstupdates of schakel vanaf 15.00 uur in op de livestream.