LIVE: Openingsrit Baloise Belgium Tour, Alexander Kristoff valt al na 10km

13 uur 54. Tweede klim van de dag. Op de Roeselberg is er bij de twee passage een Super8 Checkpoint. Dankzij deze checkpoints worden aanvallers optimaal beloond. Er zijn drie checkpoints waar punten worden verdeeld op basis van zowel de doorkomst op dat punt als het tijdsverschil met het peloton. Naarmate het verschil groter is, kunnen er meer punten worden verdiend. .

Val Alexander Kristoff . Al na 10km is er een val in het peloton: Alexander Kristoff (Uno-X) gaat tegen de vlakte. . 13 uur 40.

13 uur 35. We naderen de eerste beklimming in Tielt-Winge: de befaamde Howaartberg. Een pittige, maar korte klim: 0,6 km lang, gemiddeld 8,1% met een maximum van 13,9%. Binnen enkele kilometers staat de eerste krachtmeting op het programma. .

13 uur 20. We zijn vertrokken! Volg de wedstrijd hier van begin tot einde met tekstupdates. Vanaf 15u kan u de wedstrijd ook live volgen via de livestream of op VRT1. De renners zijn vertrokken voor een pittige openingsrit van 165 kilometer! .

13 uur 18. Eerst tweemaal grote lokale ronde met vier kuitenbijters. De renners rijden vandaag eerst twee keer de grote lokale ronde in en rond Scherpenheuvel-Zichem. We lijsten voor u nog even de vier kuitenbijters op in deze ronde, die de renners 2 keer moeten afwerken. Beginnen doen ze met de Houwaartberg: een gekende helling bij wielertoeristen. Het is een klim van 0,6km aan 8,1% gemiddeld met een maximum van 13,9%. Vervolgens gaat het naar de Roeselberg, een klim van 1,3km aan 4% en maximum 9,2%. Daarna gaat het naar de Kerkstraat: een klim van 0,8km aan 4,2% gemiddeld en een maximaal stijgingspercentage van 9,3%. De laatste klim van de lokale ronde is de Wijndries: 0,8 km met een gemiddeld percentage van 4,1. Die laatste twee zullen de renners 4 keer moeten beklimmen, want ook de tweede kortere lokale ronde loopt door Bekkevoort. .