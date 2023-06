Jasper Philipsen mikt op ritwinst in Baloise Belgium Tour: "Heb heel sterke sprinttrein"

clock 19:30

19 uur 30. Philipsen: "Alles scherper stellen voor Tour". Overal waar Jasper Philipsen van de partij is, is hij op papier de snelste man van het pak. Dat verzilverde hij afgelopen zondag in de Elfstedenronde. Ook in de Baloise Belgium Tour wil Philipsen zijn snelle benen etaleren. "Het komt er voor mij op aan om alles scherper te stellen in functie van de Tour", zegt Philipsen. "We hebben in deze Baloise Belgium Tour nog enkele momenten om de sprinttrein (met onder meer Rickaert, Sinkeldam en Van der Poel) echt op punt te zetten." Philipsen kijkt vooral uit naar de slotetappe in Brussel. "De aankomst is een Belgische Champs-Elysées, met op de achtergrond het Atomium. Als ik zondag de rit win, vroeger mag ook, dan is dat mooi meegenomen naar het BK en de Tour." .