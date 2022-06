Ronde van België: Degenkolb out door corona, De Bondt: "Ik zie kansen in eerste rit"

clock 19:50 19 uur 50. De eerste rit is sowieso belangrijk. Je kan daar het klassement al verliezen, het klassement in die eerste etappe al definitief winnen is iets anders. Ik verwacht niet dat we met 50 man naar de finish zullen trekken. Daarvoor is de opeenvolging van hellingen en lastigheidsgraad net iets te groot. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). De eerste rit is sowieso belangrijk. Je kan daar het klassement al verliezen, het klassement in die eerste etappe al definitief winnen is iets anders. Ik verwacht niet dat we met 50 man naar de finish zullen trekken. Daarvoor is de opeenvolging van hellingen en lastigheidsgraad net iets te groot. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

clock 19:00 DSM telt slechts 5 deelnemers: John Degenkolb testte positief op corona, Nils Eekhoff is ook out. . 19 uur . DSM telt slechts 5 deelnemers: John Degenkolb testte positief op corona, Nils Eekhoff is ook out.

clock 18:58 18 uur 58. Ik zie voor mijzelf vooral mogelijkheden liggen in de eerste rit. Wij komen met een heel uitgebalanceerde ploeg aan de start in deze Baloise Belgium Tour. Jasper Philipsen is onze man voor de spurten die er wellicht op donderdag en zondag zitten aan te komen. Met deze ploeg moeten we misschien, op uitzondering van de tijdrit, wel elke rit gaan voor de zege. . Dries De Bondt (Alpecin-Fenix). Ik zie voor mijzelf vooral mogelijkheden liggen in de eerste rit. Wij komen met een heel uitgebalanceerde ploeg aan de start in deze Baloise Belgium Tour. Jasper Philipsen is onze man voor de spurten die er wellicht op donderdag en zondag zitten aan te komen. Met deze ploeg moeten we misschien, op uitzondering van de tijdrit, wel elke rit gaan voor de zege. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

clock 18:58 18 uur 58.

clock 18:58 18 uur 58. Ik verkende de rit in en rond Durbuy van zaterdag al. De streek van de Vlaamse Ardennen ken ik ook en dus is die eerste etappe me ook niet vreemd. En ook de rit naar Knokke is mij niet onbekend. Feit is dat de eerste dag al zeer belangrijk wordt. Eigenlijk is dat de hele week het geval. Je kan je nergens veroorloven om steken te laten vallen. In de tijdrit hoop ik wat afstand te nemen van de rest en dan een goede uitgangspositie te verdedigen in Durbuy. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl). Ik verkende de rit in en rond Durbuy van zaterdag al. De streek van de Vlaamse Ardennen ken ik ook en dus is die eerste etappe me ook niet vreemd. En ook de rit naar Knokke is mij niet onbekend. Feit is dat de eerste dag al zeer belangrijk wordt. Eigenlijk is dat de hele week het geval. Je kan je nergens veroorloven om steken te laten vallen. In de tijdrit hoop ik wat afstand te nemen van de rest en dan een goede uitgangspositie te verdedigen in Durbuy. Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl)