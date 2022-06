LIVESTREAM: Groepje favorieten rijdt naar kopgroep, Pedersen moet passen

clock 15:25 15 uur 25. Situatie. De koplopers worden bijgebeend door de achtervolgers. We hebben een (voorlopig) nieuwe kopgroep van 11 renners. Afwachten wie er nog aanhangt na een volgende beklimming. Het peloton - met Mads Pedersen - volgt op ongeveer 45 seconden. . Situatie De koplopers worden bijgebeend door de achtervolgers. We hebben een (voorlopig) nieuwe kopgroep van 11 renners. Afwachten wie er nog aanhangt na een volgende beklimming. Het peloton - met Mads Pedersen - volgt op ongeveer 45 seconden.

clock 15:18 15 uur 18. Thibau Nys moet nu toch ook laten lopen. Hij wordt gesignaleerd in een groepje met Sam Bennett. . Thibau Nys moet nu toch ook laten lopen. Hij wordt gesignaleerd in een groepje met Sam Bennett.

clock 15:17 15 uur 17. Een sterke groep met Wellens, Campenaerts, Schmid, Hermans en Rota rijdt een 15-tal seconden weg van het peloton. De kopgroep zal snel worden gegrepen. . Een sterke groep met Wellens, Campenaerts, Schmid, Hermans en Rota rijdt een 15-tal seconden weg van het peloton. De kopgroep zal snel worden gegrepen.

clock 15:15 15 uur 15. Pedersen kraakt. Mads Pedersen lijkt te plooien onder de hitte. Hij zit in het uitgedunde peloton en moet zijn concurrenten een beetje laten wegrijden. . Pedersen kraakt Mads Pedersen lijkt te plooien onder de hitte. Hij zit in het uitgedunde peloton en moet zijn concurrenten een beetje laten wegrijden.

clock 15:14 15 uur 14. Op elke helling komen er renners in de problemen. Het is een ware uitputtingsslag. . Op elke helling komen er renners in de problemen. Het is een ware uitputtingsslag.

clock 15:14 15 uur 14. Quinten Hermans wordt weer gegrepen door een groepje met Wellens en Rota. Het peloton is helemaal verbrokkeld. . Quinten Hermans wordt weer gegrepen door een groepje met Wellens en Rota. Het peloton is helemaal verbrokkeld.

clock 15:12 15 uur 12. Hermans rijdt even een oprit op . Hermans rijdt even een oprit op

clock 15:11 15 uur 11. Dit is een alles-of-nietspoging van Hermans als je het mij vraagt. Sven Nys. Dit is een alles-of-nietspoging van Hermans als je het mij vraagt. Sven Nys

clock 15:08 15 uur 08. Quinten Hermans. Een uitgedund peloton maakt weer aansluiting met de achtervolgers. Dat is niet naar de zin van Hermans. Hij probeert het op zijn eentje. Niemand lijkt mee te willen. . Quinten Hermans Een uitgedund peloton maakt weer aansluiting met de achtervolgers. Dat is niet naar de zin van Hermans. Hij probeert het op zijn eentje. Niemand lijkt mee te willen.

clock 15:04 15 uur 04. Een groepje van ongeveer 10 renners lijkt afscheid te nemen van het peloton. We herkennen onder anderen Hermans, Pedersen, Wellens, Nys en Sénéchal. Yves Lampaert heeft de boot gemist. . Een groepje van ongeveer 10 renners lijkt afscheid te nemen van het peloton. We herkennen onder anderen Hermans, Pedersen, Wellens, Nys en Sénéchal. Yves Lampaert heeft de boot gemist.

clock 15:03 15 uur 03. Intermarché maakt de koers. Intermarché maakt de koers

clock 15:02 15 uur 02. Intermarché is de koers aan het maken. Met drie trekken ze ten aanval. Pedersen en Wellens plooien dubbel om hen bij te benen. Ook Thibau Nys is erbij. . Intermarché is de koers aan het maken. Met drie trekken ze ten aanval. Pedersen en Wellens plooien dubbel om hen bij te benen. Ook Thibau Nys is erbij.

clock 15:01 15 uur 01. De koplopers hebben de helft van hun dagtaak achter de rug. Nog twee ronden overleven. . De koplopers hebben de helft van hun dagtaak achter de rug. Nog twee ronden overleven.

clock 14:58 14 uur 58. Intermarché probeert iets voor Quinten Hermans. Het hele peloton wordt op een lint getrokken en we zien ook scheurtjes. De voorsprong van de koplopers smelt als sneeuw voor de zon. . Intermarché probeert iets voor Quinten Hermans. Het hele peloton wordt op een lint getrokken en we zien ook scheurtjes. De voorsprong van de koplopers smelt als sneeuw voor de zon.

clock 14:55 14 uur 55. Hoe snel zal de koers in het peloton losbreken? Ik vermoed iets later dan gewoonlijk. Sven Nys. Hoe snel zal de koers in het peloton losbreken? Ik vermoed iets later dan gewoonlijk. Sven Nys

clock 14:54 3'04". Het tijdsverschil is wat opgelopen. De 5 koplopers hebben een voorgift van iets meer dan 3 minuten. . 14 uur 54. time difference 3'04" Het tijdsverschil is wat opgelopen. De 5 koplopers hebben een voorgift van iets meer dan 3 minuten.

clock 14:47 14 uur 47. Livestream. U kan nu kijken naar de livestream op onze site/app of op één. Veel kijkplezier! . Livestream U kan nu kijken naar de livestream op onze site/app of op één. Veel kijkplezier!

clock 14:35 14 uur 35. Binnen tien minuten kan u live kijken naar deze koers in Durbuy. Renaat Schotte en Sven Nys zijn commentators van dienst. . Binnen tien minuten kan u live kijken naar deze koers in Durbuy. Renaat Schotte en Sven Nys zijn commentators van dienst.

clock 14:28 2'00". Het tijdsverschil schommelt al een tijdje rond de twee minuten. Het peloton houdt de kopgroep in het vizier. Inmiddels flirt Dries De Bondt met de virtuele leiderstrui, al is de weg nog lang natuurlijk. . 14 uur 28. time difference 2'00" Het tijdsverschil schommelt al een tijdje rond de twee minuten. Het peloton houdt de kopgroep in het vizier. Inmiddels flirt Dries De Bondt met de virtuele leiderstrui, al is de weg nog lang natuurlijk.

clock 14:18 41 km/u. Ondanks de temperaturen wordt er stevig gevlamd in de Ardennen. Het gemiddelde tempo is 41 km/u en zal ongetwijfeld slachtoffers eisen. . 14 uur 18. average speed 41 km/u Ondanks de temperaturen wordt er stevig gevlamd in de Ardennen. Het gemiddelde tempo is 41 km/u en zal ongetwijfeld slachtoffers eisen.

clock 14:07 14 uur 07. De vijf koplopers. De volledige kopgroep: Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Tobias Lund (DSM) Marco Tizza (Pauwels - Bingoal) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Tom Van Asbroeck (Israel Premier Tech) . De vijf koplopers De volledige kopgroep: Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) Tobias Lund (DSM) Marco Tizza (Pauwels - Bingoal) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Tom Van Asbroeck (Israel Premier Tech)

clock 14:04 14 uur 04. Trek-Segafredo zet zich in dienst van Mads Pedersen op kop van het peloton. Ze laten de vluchters niet te ver wegrijden. . Trek-Segafredo zet zich in dienst van Mads Pedersen op kop van het peloton. Ze laten de vluchters niet te ver wegrijden.

clock 13:59 13 uur 59. Kopgroep. Naast Lund herkennen we Dries De Bondt in de kopgroep. Ook de Italiaan Marco Tizza (Pauwels Sauzen - Bingoal) draait mee. We zien ook een renner van Israel - Premier Tech en van Bora-Hansgrohe. . Kopgroep Naast Lund herkennen we Dries De Bondt in de kopgroep. Ook de Italiaan Marco Tizza (Pauwels Sauzen - Bingoal) draait mee. We zien ook een renner van Israel - Premier Tech en van Bora-Hansgrohe.

clock 13:36 13 uur 36. Tim Wellens: "Ik hoop dat ik vandaag kan toeslaan". Tim Wellens: "Ik hoop dat ik vandaag kan toeslaan"

clock 13:26 13 uur 26. Na een aanvallend begin van deze etappe, heeft een kopgroep van 5 renners zich kunnen onderscheiden. Onder meer Tobias Lund van DSM zit in het groepje. Ze hebben een voorsprong van 1'25". . Na een aanvallend begin van deze etappe, heeft een kopgroep van 5 renners zich kunnen onderscheiden. Onder meer Tobias Lund van DSM zit in het groepje. Ze hebben een voorsprong van 1'25".

clock 13:23 13 uur 23. Op papier is Tim Wellens misschien wel de favoriet vandaag. Toch zijn er nog een hoop andere renners die ook kans maken. Yves Lampaert, Mauro Schmid, Quinten Hermans, Lorenzo Rota, Axel Zingle of Florian Sénéchal kunnen in principe allemaal iets presteren vandaag. . Op papier is Tim Wellens misschien wel de favoriet vandaag. Toch zijn er nog een hoop andere renners die ook kans maken. Yves Lampaert, Mauro Schmid, Quinten Hermans, Lorenzo Rota, Axel Zingle of Florian Sénéchal kunnen in principe allemaal iets presteren vandaag.

clock 13:20 13 uur 20. De thermostaat geeft een temperatuur van 32 graden Celsius aan. De hittefactor mag vandaag niet onderschat worden. . De thermostaat geeft een temperatuur van 32 graden Celsius aan. De hittefactor mag vandaag niet onderschat worden.

clock 13:14 13 uur 14. Mads Pedersen: "Ik denk dat mijn klimmersbenen wat verdwijnen met dit weer". Mads Pedersen: "Ik denk dat mijn klimmersbenen wat verdwijnen met dit weer"

clock 13:07 13 uur 07. Sep Vanmarcke: "Met dit weer moet je inspanningen heel goed calculeren". Sep Vanmarcke: "Met dit weer moet je inspanningen heel goed calculeren"

clock 12:59 12 uur 59. Yves Lampaert: "Hopelijk kan ik nog een plaats stijgen in het klassement". Yves Lampaert: "Hopelijk kan ik nog een plaats stijgen in het klassement"

clock 12:55 12 uur 55. Deze ochtend zaten de wedstrijdorganisatie en de ploegen samen om het te hebben over de voorspelde hitte. De organisatie overwoog om de 172,2 kilometer lange rit in te korten, maar daar waren de ploegen geen voorstander van. Het parcours blijft dus ongewijzigd. De bevoorradingsregels worden wel soepeler. Zo kan elke renner voldoende drinken. . Deze ochtend zaten de wedstrijdorganisatie en de ploegen samen om het te hebben over de voorspelde hitte. De organisatie overwoog om de 172,2 kilometer lange rit in te korten, maar daar waren de ploegen geen voorstander van. Het parcours blijft dus ongewijzigd. De bevoorradingsregels worden wel soepeler. Zo kan elke renner voldoende drinken.

clock 12:50 12 uur 50 match begonnen start time We zijn vertrokken! Daar gaan ze. De renners zijn begonnen aan de zware koningenetappe van deze Baloise Belgium Tour.

clock 12:44 De onofficiële start is gegeven. De echte start komt eraan! 12 uur 44. De onofficiële start is gegeven. De echte start komt eraan!

clock 12:31 12 uur 31. Binnen een kwartiertje worden de renners losgelaten. Wie kan zich tonen in de hitte? . Binnen een kwartiertje worden de renners losgelaten. Wie kan zich tonen in de hitte?

clock 12:14 12 uur 14. Ik zal er alles aan doen om in de leiderstrui te blijven, maar het wordt niet makkelijk. Mads Pedersen. Ik zal er alles aan doen om in de leiderstrui te blijven, maar het wordt niet makkelijk. Mads Pedersen

clock 10:58 10 uur 58. Gisteren kon Yves Lampaert zijn goede vorm etaleren door de tijdrit te winnen, maar Mads Pedersen eindigde op een zeer verdienstelijke tweede plaats. In het klassement zijn de verschillen dus niet erg groot. Yves Lampaert volgt op 10 seconden van Pedersen. Tim Wellens is 3e op 24 seconden van de Deen. Op papier is hij misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan. . Gisteren kon Yves Lampaert zijn goede vorm etaleren door de tijdrit te winnen, maar Mads Pedersen eindigde op een zeer verdienstelijke tweede plaats. In het klassement zijn de verschillen dus niet erg groot. Yves Lampaert volgt op 10 seconden van Pedersen. Tim Wellens is 3e op 24 seconden van de Deen. Op papier is hij misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan.

clock 10:56 10 uur 56. Het parcours. De 175,2 kilometer lange rit maakt vandaag vier identieke lussen rond Durbuy, met in totaal 24 beklimmingen, samen goed voor bijna 3.000 hoogtemeters. Vooral de Petite Somme (5 km, 7% met stukken tot 15%) en de Muur van Durbuy, waar de finish ligt, zullen beslissen over winst of verlies. . Het parcours De 175,2 kilometer lange rit maakt vandaag vier identieke lussen rond Durbuy, met in totaal 24 beklimmingen, samen goed voor bijna 3.000 hoogtemeters. Vooral de Petite Somme (5 km, 7% met stukken tot 15%) en de Muur van Durbuy, waar de finish ligt, zullen beslissen over winst of verlies.