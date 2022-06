Het peloton in de Baloise Belgium Tour mag vandaag op avontuur in Durbuy

Ik zal er alles aan doen om in de leiderstrui te blijven, maar het wordt niet makkelijk.

12 uur 14. Ik zal er alles aan doen om in de leiderstrui te blijven, maar het wordt niet makkelijk. Mads Pedersen.

clock 10:58

10 uur 58. Gisteren kon Yves Lampaert zijn goede vorm etaleren door de tijdrit te winnen, maar Mads Pedersen eindigde op een zeer verdienstelijke tweede plaats. In het klassement zijn de verschillen dus niet erg groot. Yves Lampaert volgt op 10 seconden van Pedersen. Tim Wellens is 3e op 24 seconden van de Deen. Op papier is hij misschien wel de grote favoriet om vandaag toe te slaan. .