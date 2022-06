Yves Lampaert zet tijdrit naar zijn hand in Baloise Belgium Tour

clock 17:00 17 uur . Yves Lampaert houdt stand, Pedersen strandt op 6 seconden. Yves Lampaert houdt stand, Pedersen strandt op 6 seconden

clock 16:58 16 uur 58. Lampaert haalt het! De Deen strandt uiteindelijk op 6 seconden van Lampaert. De Belg was niet te kloppen vandaag. 13'39" is de winnende tijd. . Lampaert haalt het! De Deen strandt uiteindelijk op 6 seconden van Lampaert. De Belg was niet te kloppen vandaag. 13'39" is de winnende tijd.

clock 16:57 16 uur 57. Lampaert is aan het nagelbijten. Nog een kleine kilometer voor de Deen! . Lampaert is aan het nagelbijten. Nog een kleine kilometer voor de Deen!

clock 16:57 16 uur 57. Philipsen strandt boven de 14 minuten. Enkel Pedersen moet nog finishen. . Philipsen strandt boven de 14 minuten. Enkel Pedersen moet nog finishen.

clock 16:54 16 uur 54. Tim Wellens zal het morgen moeten doen in Durbuy. In de tijdrit komt hij binnen op 13'58". Hij levert bijna 20 seconden in op Lampaert. . Tim Wellens zal het morgen moeten doen in Durbuy. In de tijdrit komt hij binnen op 13'58". Hij levert bijna 20 seconden in op Lampaert.

clock 16:53 16 uur 53. Yves Lampaert kijk bedenkelijk. Voelt hij de bui al hangen? . Yves Lampaert kijk bedenkelijk. Voelt hij de bui al hangen?

clock 16:52 16 uur 52. Pedersen 1 seconde trager dan Lampaert. Mads Pedersen komt heel dicht in de buurt van Lampaert! we hebben een duel voor de dagwinst. . Pedersen 1 seconde trager dan Lampaert Mads Pedersen komt heel dicht in de buurt van Lampaert! we hebben een duel voor de dagwinst.

clock 16:52 16 uur 52. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert zet de snelste tijd neer. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert zet de snelste tijd neer

clock 16:51 16 uur 51. Lampaert stormt naar minstens een tweede plaats in het klassement. Renaat Schotte. Lampaert stormt naar minstens een tweede plaats in het klassement. Renaat Schotte

clock 16:51 16 uur 51. Geen absolute toptijd voor Schmid. Hij komt binnen op 14 minuten. Een negende plaats voorlopig. . Geen absolute toptijd voor Schmid. Hij komt binnen op 14 minuten. Een negende plaats voorlopig.

clock 16:49 16 uur 49. Tussentijd van Tim Wellens is 8'04". Dat is 18 seconden trager dan Lampaert. . Tussentijd van Tim Wellens is 8'04". Dat is 18 seconden trager dan Lampaert.

clock 16:45 Nieuwe toptijd voor Lampaert: 13'39. Wat een toptijd van Yves Lampaert! Hij komt tien seconden sneller dan Daan Hoole over de meet. Lampaert mag plaatsnemen in de hotseat. Doet iemand nog beter? . 16 uur 45. time difference Nieuwe toptijd voor Lampaert: 13'39 Wat een toptijd van Yves Lampaert! Hij komt tien seconden sneller dan Daan Hoole over de meet. Lampaert mag plaatsnemen in de hotseat. Doet iemand nog beter?

clock 16:44 16 uur 44. Iedereen is vertrokken. Mads Pedersen is ook vertrokken. Wat kan de leider in het klassement? . Iedereen is vertrokken Mads Pedersen is ook vertrokken. Wat kan de leider in het klassement?

clock 16:43 16 uur 43. Quinten Hermans is 26 seconden trager dan Lampaert aan het tussenpunt. Hij moet de schade vandaag beperken. . Quinten Hermans is 26 seconden trager dan Lampaert aan het tussenpunt. Hij moet de schade vandaag beperken.

clock 16:43 16 uur 43. Jasper Philipsen gaat in de rode puntentrui van start. Enkel Mads Pedersen is nog niet onderweg. . Jasper Philipsen gaat in de rode puntentrui van start. Enkel Mads Pedersen is nog niet onderweg.

clock 16:40 7'46" voor Lampaert. Knappe tussentijd van Lampaert! De Belgische kampioen tijdrijden doet 7(!) seconden sneller dan Daan Hoole. Een nieuwe toptijd lijkt in de maak. . 16 uur 40. time difference 7'46" voor Lampaert Knappe tussentijd van Lampaert! De Belgische kampioen tijdrijden doet 7(!) seconden sneller dan Daan Hoole. Een nieuwe toptijd lijkt in de maak.

clock 16:38 16 uur 38. Met Mauro Schmid zijn we aanbeland bij de top 5. Van Poppel, Wellens, Philipsen en Pedersen komen nog aan de beurt. . Met Mauro Schmid zijn we aanbeland bij de top 5. Van Poppel, Wellens, Philipsen en Pedersen komen nog aan de beurt.

clock 16:34 De mechanische pech van Campenaerts. 16 uur 34. De mechanische pech van Campenaerts

clock 16:33 16 uur 33. Oscar Riesebeek rijdt een sneller tweede deel dan Hoole, maar strandt op 2 seconden van zijn landgenoot. . Oscar Riesebeek rijdt een sneller tweede deel dan Hoole, maar strandt op 2 seconden van zijn landgenoot.

clock 16:31 16 uur 31. Yves Lampaert. De klassementsmannen beginnen nu aan hun tijdrit. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert is net vertrokken. . Yves Lampaert De klassementsmannen beginnen nu aan hun tijdrit. Belgisch kampioen tijdrijden Yves Lampaert is net vertrokken.

clock 16:30 Wie bedreigt de tijd van Daan Hoole nog? 16 uur 30. Wie bedreigt de tijd van Daan Hoole nog?

clock 16:29 16 uur 29. We zijn bezig aan de top 10. Florian Sénéchal - de nummer 8 - is er net aan begonnen. . We zijn bezig aan de top 10. Florian Sénéchal - de nummer 8 - is er net aan begonnen.

clock 16:25 16 uur 25. Los van de mechanische pech, had ik vandaag ook geen geweldige benen. Rune Herregodts. Los van de mechanische pech, had ik vandaag ook geen geweldige benen. Rune Herregodts

clock 16:24 16 uur 24. Vauqelin bijt zijn tanden stuk op de tijd van Hoole. In het tweede deel verliest hij behoorlijk wat seconden. Hij strandt op een 8e plaats. . Vauqelin bijt zijn tanden stuk op de tijd van Hoole. In het tweede deel verliest hij behoorlijk wat seconden. Hij strandt op een 8e plaats.

clock 16:22 Kettingproblemen voor Herregodts. Met de finish in de verte, vliegt de ketting van Rune Herregodts eraf. Weg resultaat. Hij komt met een gezicht op onweer over de finish. . 16 uur 22. mechanical breakdown Kettingproblemen voor Herregodts Met de finish in de verte, vliegt de ketting van Rune Herregodts eraf. Weg resultaat. Hij komt met een gezicht op onweer over de finish.

clock 16:21 16 uur 21. Een uitdager voor Daan Hoole. Een nieuwe bedreiging voor de toptijd. Kévin Vauqelin is één seconde trager dan Hoole aan het tussenpunt. . Een uitdager voor Daan Hoole Een nieuwe bedreiging voor de toptijd. Kévin Vauqelin is één seconde trager dan Hoole aan het tussenpunt.

clock 16:19 16 uur 19. Jordi Meeus duikt onder de 14 minuten. Een knappe vijfde tussentijd is het resultaat voor de jonge Belg van Bora-Hansgrohe. . Jordi Meeus duikt onder de 14 minuten. Een knappe vijfde tussentijd is het resultaat voor de jonge Belg van Bora-Hansgrohe.

clock 16:17 16 uur 17. De beste jongere, Thibau Nys, begint aan zijn tijdrit. Rune Herregodts is aan het tussenpunt 4 seconden trager dan Campenaerts. . De beste jongere, Thibau Nys, begint aan zijn tijdrit. Rune Herregodts is aan het tussenpunt 4 seconden trager dan Campenaerts.

clock 16:17 16 uur 17. Victor Campenaerts is 11 seconden trager dan Hoole. Hij heeft een vijfde plaats in het voorlopige klassement te pakken. . Victor Campenaerts is 11 seconden trager dan Hoole. Hij heeft een vijfde plaats in het voorlopige klassement te pakken.

clock 16:16 16 uur 16. We beginnen dadelijk aan de top 20 in het algemeen klassement. Sep Vanmarcke rolt inmiddels van het podium. . We beginnen dadelijk aan de top 20 in het algemeen klassement. Sep Vanmarcke rolt inmiddels van het podium.

clock 16:13 16 uur 13. Victor Campenaerts.

clock 16:12 16 uur 12. Campenaerts komt 7 seconden trager dan Hoole aan het tussenpunt. Dat wordt een moeilijk verhaal. . Campenaerts komt 7 seconden trager dan Hoole aan het tussenpunt. Dat wordt een moeilijk verhaal.

clock 16:11 16 uur 11. Rune Herregodts is inmiddels ook op de baan. De jonge Belg sprak zijn ambities gisteren al uit. Een podiumplekje in deze tijdrit. Lukt het hem? . Rune Herregodts is inmiddels ook op de baan. De jonge Belg sprak zijn ambities gisteren al uit. Een podiumplekje in deze tijdrit. Lukt het hem?

clock 16:09 16 uur 09. Game over voor Campenaerts(?). De ketting van Victor Campenaerts vliegt er na een wippertje af. Hij moet ze er zelf even terug opleggen: game over voor Campenaerts? . Game over voor Campenaerts(?) De ketting van Victor Campenaerts vliegt er na een wippertje af. Hij moet ze er zelf even terug opleggen: game over voor Campenaerts?

clock 16:03 16 uur 03. Victor Campenaerts. Daar gaat Campenaerts! Benieuwd naar zijn prestatie vandaag. Binnen iets minder dan een kwartier kennen we zijn uitslag. . Victor Campenaerts Daar gaat Campenaerts! Benieuwd naar zijn prestatie vandaag. Binnen iets minder dan een kwartier kennen we zijn uitslag.

clock 16:01 16 uur 01. Daan Hoole zet nieuwe toptijd neer. Daan Hoole zet nieuwe toptijd neer

clock 16:01 Stan Van Tricht. Pijnlijke grimas bij Stan Van Tricht. Hij snijdt zijn bocht niet goed aan en maakt kennis met het asfalt. . 16 uur 01. fall Stan Van Tricht Pijnlijke grimas bij Stan Van Tricht. Hij snijdt zijn bocht niet goed aan en maakt kennis met het asfalt.

clock 15:57 15 uur 57. Trek-Segafredo laat een goede indruk na. Ze bekleden momenteel de 1e (Hoole), 4e (Kirsch) en 5e plek (Mullen), en dan moet kopman en leider Mads Pedersen nog komen. . Trek-Segafredo laat een goede indruk na. Ze bekleden momenteel de 1e (Hoole), 4e (Kirsch) en 5e plek (Mullen), en dan moet kopman en leider Mads Pedersen nog komen.

clock 15:53 15 uur 53. Nieuwe toptijd voor Hoole. Daan Hoole maakt zijn reputatie waar. De Nederlander van Trek-Segafredo komt binnen na 13'49". 4 seconden sneller dan zijn Deense rivaal. . Nieuwe toptijd voor Hoole Daan Hoole maakt zijn reputatie waar. De Nederlander van Trek-Segafredo komt binnen na 13'49". 4 seconden sneller dan zijn Deense rivaal.

clock 15:48 15 uur 48. Arnaud De Lie is verlost van zijn tijdrit. De sprintbom had naar verluidt problemen met de versnellingen. Een tijdritje om snel te vergeten. . Arnaud De Lie is verlost van zijn tijdrit. De sprintbom had naar verluidt problemen met de versnellingen. Een tijdritje om snel te vergeten.

clock 15:46 15 uur 46. Snelste tijd aan het tussenpunt. Daan Hoole is aan het tussenpunt bijna 4 seconden sneller dan Hansen. De Nederlander deed 7'54" over het eerste deel. . Snelste tijd aan het tussenpunt Daan Hoole is aan het tussenpunt bijna 4 seconden sneller dan Hansen. De Nederlander deed 7'54" over het eerste deel.

clock 15:46 15 uur 46. Daan Hoole zal dadelijk doorkomen aan het tussenpunt. De Nederlander kan beschouwd worden als een van de schaduwfavorieten. . Daan Hoole zal dadelijk doorkomen aan het tussenpunt. De Nederlander kan beschouwd worden als een van de schaduwfavorieten.

clock 15:41 15 uur 41. Walscheid is 5 seconden trager dan Hansen aan het tussenpunt. Keurig, maar hij zal nog flink moeten doorjassen om de toptijd te kunnen realiseren. . Walscheid is 5 seconden trager dan Hansen aan het tussenpunt. Keurig, maar hij zal nog flink moeten doorjassen om de toptijd te kunnen realiseren.

clock 15:37 15 uur 37. Fabio Jakobsen is begonnen aan een verplicht nummertje. De Nederlander zal blij zijn als het zondag is. Dan staat er weer een sprint op het programma. Morgen zal hij de koninginnenetappe nog moeten overleven in Durbuy. . Fabio Jakobsen is begonnen aan een verplicht nummertje. De Nederlander zal blij zijn als het zondag is. Dan staat er weer een sprint op het programma. Morgen zal hij de koninginnenetappe nog moeten overleven in Durbuy.

clock 15:36 15 uur 36. Max Walscheid (Cofidis) is begonnen. De Duitser kan ook een aardig potje tijdrijden. Benieuwd naar zijn tussentijd. . Max Walscheid (Cofidis) is begonnen. De Duitser kan ook een aardig potje tijdrijden. Benieuwd naar zijn tussentijd.

clock 15:31 15 uur 31. Als we zoeken naar uitdagers voor de tijd van Hansen, dan komen we al snel uit bij Victor Campenaerts. De chronoman van Lotto-Soudal begint binnen een halfuur aan zijn poging. . Als we zoeken naar uitdagers voor de tijd van Hansen, dan komen we al snel uit bij Victor Campenaerts. De chronoman van Lotto-Soudal begint binnen een halfuur aan zijn poging.

clock 15:28 15 uur 28. Florian Vermeersch voorlopig snelste tijd, maar Hansen verbetert met 19 honderdsten. Florian Vermeersch voorlopig snelste tijd, maar Hansen verbetert met 19 honderdsten

clock 15:27 15 uur 27. Als Tim Wellens een goede tijdrit rijdt, dan zal ik me morgen waarschijnlijk wegcijferen voor hem. Florian Vermeersch. Als Tim Wellens een goede tijdrit rijdt, dan zal ik me morgen waarschijnlijk wegcijferen voor hem. Florian Vermeersch

clock 15:25 15 uur 25. Hansen met de nieuwe toptijd. Florian Vermeersch zal niet op de hotseat plaatsnemen. Hansen is 19 honderdsten sneller dan de Belg. . Hansen met de nieuwe toptijd Florian Vermeersch zal niet op de hotseat plaatsnemen. Hansen is 19 honderdsten sneller dan de Belg.

clock 15:24 15 uur 24. Vermeersch komt binnen op 13'53"! Hij is 12 seconden sneller dan Mullen. Benieuwd wat Hansen nu doet! . Vermeersch komt binnen op 13'53"! Hij is 12 seconden sneller dan Mullen. Benieuwd wat Hansen nu doet!

clock 15:19 15 uur 19. Vermeersch en Hansen nemen optie op de toptijd. Nieuwe toptijd aan het tussenpunt. Florian Vermeersch is eerst bijna een seconde sneller dan Ryan Mullen. 1 minuut later doet Lasse Hansen (Uno-X) nog een seconde sneller. Nog 4 kilometer doorvlammen. . Vermeersch en Hansen nemen optie op de toptijd Nieuwe toptijd aan het tussenpunt. Florian Vermeersch is eerst bijna een seconde sneller dan Ryan Mullen. 1 minuut later doet Lasse Hansen (Uno-X) nog een seconde sneller. Nog 4 kilometer doorvlammen.

clock 15:11 15 uur 11. Florian Vermeersch rolt van het podium. Wat kan de jonge Belg vandaag? . Florian Vermeersch rolt van het podium. Wat kan de jonge Belg vandaag?

clock 15:08 15 uur 08. Ryan Mullen neemt de hot seat over van Frison. Ryan Mullen neemt de hot seat over van Frison

clock 15:07 15 uur 07. Iedereen die zich kan sparen met het oog op morgen, zal dat zeker doen. Sven Nys. Iedereen die zich kan sparen met het oog op morgen, zal dat zeker doen. Sven Nys

clock 15:05 15 uur 05. Toptijd voor Ryan Mullen. Frederik Frison is zijn stoel kwijt. Ryan Mullen komt binnen in 14'05". Hij heeft wat tijd ingeboet in het tweede deel, maar is dus nog snel genoeg om de nieuwe leider te worden. . Toptijd voor Ryan Mullen Frederik Frison is zijn stoel kwijt. Ryan Mullen komt binnen in 14'05". Hij heeft wat tijd ingeboet in het tweede deel, maar is dus nog snel genoeg om de nieuwe leider te worden.

clock 15:00 15 uur . Aan het eerste tussenpunt is Ryan Mullen de eerste renner die onder de 8' minuten duikt. Hij rijdt zo 5 seconden sneller dan Frison. Kan de Ier dit tempo volhouden? . Aan het eerste tussenpunt is Ryan Mullen de eerste renner die onder de 8' minuten duikt. Hij rijdt zo 5 seconden sneller dan Frison. Kan de Ier dit tempo volhouden?

clock 14:59 14 uur 59. Frison zet voorlopig de snelste tijd neer. Frison zet voorlopig de snelste tijd neer

clock 14:58 50.049. Met een gemiddelde snelheid van 50.049 km/u is Frederik Frison momenteel de enige renner die sneller reed dan 50 km/u. . 14 uur 58. average speed 50.049 Met een gemiddelde snelheid van 50.049 km/u is Frederik Frison momenteel de enige renner die sneller reed dan 50 km/u.

clock 14:54 14 uur 54. Ryan Mullen is ook onderweg. De Ier is weg-en tijdritkampioen in Ierland. . Ryan Mullen is ook onderweg. De Ier is weg-en tijdritkampioen in Ierland.

clock 14:53 14 uur 53. Frison blijft aan de leiding. Matthias Brändle bijt zijn tanden stuk op de tijd van Frison. De Oostenrijker doet 7 seconden trager dan de Belg van Lotto-Soudal. . Frison blijft aan de leiding Matthias Brändle bijt zijn tanden stuk op de tijd van Frison. De Oostenrijker doet 7 seconden trager dan de Belg van Lotto-Soudal.

clock 14:50 14 uur 50. Frison kijkt in de hotseat naar Brändle. Hij is een grote bedreiging voor de Belg. . Frison kijkt in de hotseat naar Brändle. Hij is een grote bedreiging voor de Belg.

clock 14:50 14 uur 50. Het zijn droge en hete omstandigheden voor de renners. Renaat Schotte. Het zijn droge en hete omstandigheden voor de renners. Renaat Schotte

clock 14:48 14 uur 48. Van Keyrsbulck en van der Haar bijten hun tanden stuk op de chrono van Frison. Ze doen een halve minuut langer over het parcours. . Van Keyrsbulck en van der Haar bijten hun tanden stuk op de chrono van Frison. Ze doen een halve minuut langer over het parcours.

clock 14:47 14 uur 47. Voorlopig snelste tijd voor Frison.

Livestream. U kan nu kijken naar de uitzending op één of in onze app/ op onze site. Veel kijkplezier!

clock 14:44 14 uur 44. Frison. Nieuwe toptijd voor Frederik Frison. De sneltrein van Lotto komt binnen op 14'08"! . Frison Nieuwe toptijd voor Frederik Frison. De sneltrein van Lotto komt binnen op 14'08"!

clock 14:39 14 uur 39. Matthias Brändle. Daar is Matthias Brändle. Een van de favorieten vandaag. De Oostenrijker is een expert. Zijn chrono zal veel duidelijkheid brengen. . Matthias Brändle Daar is Matthias Brändle. Een van de favorieten vandaag. De Oostenrijker is een expert. Zijn chrono zal veel duidelijkheid brengen.

clock 14:38 14'32". Knappe prestatie van Enzo Leijnse. De jonge Nederlander van DSM doet 14'32" over de 11.8 km. Meteen de nieuwe toptijd. . 14 uur 38. time point 14'32" Knappe prestatie van Enzo Leijnse. De jonge Nederlander van DSM doet 14'32" over de 11.8 km. Meteen de nieuwe toptijd.

clock 14:35 14 uur 35. Daar is Eli Iserbyt. De man van Pauwels Sauzen - Bingoal mag beginnen aan zijn bedevaart. . Daar is Eli Iserbyt. De man van Pauwels Sauzen - Bingoal mag beginnen aan zijn bedevaart.



clock 14:34 14 uur 34. Een eerste tijd. Eising komt binnen op 15'43". Hij reed gemiddeld een slordige 45 km/u. . Een eerste tijd Eising komt binnen op 15'43". Hij reed gemiddeld een slordige 45 km/u.

clock 14:28 14 uur 28. Dadelijk komen er heel wat veldrijders aan de start. Zo zullen Pim Ronhaar, Lars van der Haar en Eli Iserbyt het beste van zichzelf geven in Scherpenheuvel. . Dadelijk komen er heel wat veldrijders aan de start. Zo zullen Pim Ronhaar, Lars van der Haar en Eli Iserbyt het beste van zichzelf geven in Scherpenheuvel.

clock 14:22 14 uur 22. Binnen 10 minuten zullen we ongeveer de eerste tijd te weten komen. In principe moet Tijmen Eising als eerste binnenrollen. Hij begon een minuut voor zijn collega. . Binnen 10 minuten zullen we ongeveer de eerste tijd te weten komen. In principe moet Tijmen Eising als eerste binnenrollen. Hij begon een minuut voor zijn collega.

clock 14:17 14 uur 17 match begonnen start time We zijn vertrokken! De eerste renners zijn vertrokken. Eising, Bonnet en van Sintmaartensdijk zijn onderweg.

clock 14:06 14 uur 06. Binnen 10 minuten beginnen we eraan. Tijmen Eising is de eerste van 140 renners die vandaag tegen de klok strijden. . Binnen 10 minuten beginnen we eraan. Tijmen Eising is de eerste van 140 renners die vandaag tegen de klok strijden.



clock 13:50 13 uur 50. Ook angst voor corona in Ronde van België? "Eén van de grootste wedstrijden van het jaar komt eraan". Ook angst voor corona in Ronde van België? "Eén van de grootste wedstrijden van het jaar komt eraan"

clock 11:35 11 uur 35. Tijmen Eising mag straks als eerste van het podium rollen. De Nederlander begint eraan om 14:17 uur. Leider Mads Pedersen sluit af om 16:45 uur. Hieronder vindt u de belangrijkste starttijden van vandaag. . Tijmen Eising mag straks als eerste van het podium rollen. De Nederlander begint eraan om 14:17 uur. Leider Mads Pedersen sluit af om 16:45 uur. Hieronder vindt u de belangrijkste starttijden van vandaag.

clock 11:11 11 uur 11. Belangrijke starttijden. Matthias Brändle 14:40 Daan Hoole 15:39 Victor Campenaerts 16:03 Rune Herregodts 16:09 Yves Lampaert 16:33 Quinten Hermans 16:35 Mauro Schmid 16:37 Tim Wellens 16:41 Jasper Philipsen 16:43 Mads Pedersen 16:45 . Belangrijke starttijden

Matthias Brändle 14:40 Daan Hoole 15:39 Victor Campenaerts 16:03 Rune Herregodts 16:09 Yves Lampaert 16:33 Quinten Hermans 16:35 Mauro Schmid 16:37 Tim Wellens 16:41 Jasper Philipsen 16:43 Mads Pedersen 16:45



clock 11:07 11 uur 07. Vorig jaar kon Remco Evenepoel in de Baloise Belgium Tour de tijdrit naar zijn hand zetten. De jonge Belg verschalkte ploegmaat Yves Lampaert toen nipt. Rune Herregodts werd vorig jaar knap 4e. Hij liet gisteren al optekenen dat hij vandaag nog beter wil doen. Bekijk hieronder de beelden van de tijdrit van vorig jaar. . Vorig jaar kon Remco Evenepoel in de Baloise Belgium Tour de tijdrit naar zijn hand zetten. De jonge Belg verschalkte ploegmaat Yves Lampaert toen nipt. Rune Herregodts werd vorig jaar knap 4e. Hij liet gisteren al optekenen dat hij vandaag nog beter wil doen.

Bekijk hieronder de beelden van de tijdrit van vorig jaar.

clock 11:07 11 uur 07. Ronde van België Remco Evenepoel geeft leiderstrui extra glans met nipte tijdritzege