Baloise Belgium Tour LIVE: tijdritkanonnen zijn vandaag aan zet in Scherpenheuvel

Na een sprintersetappe, is het vandaag de beurt aan de chronomannen in de Baloise Belgium Tour. In een korte tijdrit van net geen 12 kilometer in en rond Scherpenheuvel, krijgen heel wat renners de kans om zich te tonen. U kan hier alles volgen vanaf 14.17 u. Om 14.45 u begint de uitzending die u op één en op onze app/site kan bekijken.