LIVE Baloise Belgium Tour: Rode loper voor de sprinters in Knokke-Heist

clock 13:56 13 uur 56. Thibau Nys: "De tijdrit en de Ardennenetappe zijn voor mij belangrijker dan vandaag". Thibau Nys: "De tijdrit en de Ardennenetappe zijn voor mij belangrijker dan vandaag"

clock 13:50 13 uur 50. Knokke-Heist is traditioneel een gaststad voor de Ronde van België, meestal met kans op een massasprint. Vorig jaar stond er een tijdrit op het menu, gewonnen door Remco Evenepoel. In 2020 was er door corona geen editie. In 2019 won er ook geen sprinter, omdat de Nederlander Jan Willem van Schip als laatste overlevende van een vluchtersgroep het peloton kon verschalken. Mag een sprinter vandaag nog eens zegevieren in Knokke-Heist? . Knokke-Heist is traditioneel een gaststad voor de Ronde van België, meestal met kans op een massasprint. Vorig jaar stond er een tijdrit op het menu, gewonnen door Remco Evenepoel.



clock 13:43 13 uur 43. Opvallend "Oh, nog 30 seconden tot de start": Arnaud De Lie breekt interview net op tijd af

clock 13:38 13 uur 38. Na 15 kilometer fietsen is het peloton nog steeds samen. . Na 15 kilometer fietsen is het peloton nog steeds samen.

clock 13:33 13 uur 33. We naderen een eerste tussensprint in Beveren. In het laatste deel van het parcours volgen er nog twee in Knokke-Heist. . We naderen een eerste tussensprint in Beveren. In het laatste deel van het parcours volgen er nog twee in Knokke-Heist.

clock 13:22 13 uur 22. Rune Herregodts: "Ik zal heel tevreden zijn met een top 3 in de tijdrit morgen". Rune Herregodts: "Ik zal heel tevreden zijn met een top 3 in de tijdrit morgen"

clock 13:18 Jan-Willem van Schip. De Nederlander van Schip (Beat) is vanmorgen ziek opgestaan en is niet mee van start gegaan. In 2019 won hij nog de etappe naar Knokke-Heist. Hij kon toen als enige vluchter de sprint voorblijven. . 13 uur 18. give up Jan-Willem van Schip De Nederlander van Schip (Beat) is vanmorgen ziek opgestaan en is niet mee van start gegaan. In 2019 won hij nog de etappe naar Knokke-Heist. Hij kon toen als enige vluchter de sprint voorblijven.

clock 13:15 13 uur 15 match begonnen start time Start Daar is de vlag. We zijn vertrokken voor een etappe die van Beveren richting de Belgische kust trekt. In Knokke-Heist volgt hoogstwaarschijnlijk een sprint.

clock 13:09 De onofficiële start is gegeven. Dadelijk beginnen we eraan! 13 uur 09. De onofficiële start is gegeven. Dadelijk beginnen we eraan!

clock 13:07 13 uur 07. Eli Iserbyt: "Het wordt afzien met het warme weer". Eli Iserbyt: "Het wordt afzien met het warme weer"

clock 12:46 12 uur 46. Binnen iets minder dan een halfuur beginnen we eraan. Vandaag krijgen de sprinters hoogstwaarschijnlijk een eerste kans om zich te tonen. Met onder anderen Fabio Jakobsen, Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Alberto Dainese zijn er heel wat jongens die deze rit vandaag kunnen winnen. . Binnen iets minder dan een halfuur beginnen we eraan. Vandaag krijgen de sprinters hoogstwaarschijnlijk een eerste kans om zich te tonen. Met onder anderen Fabio Jakobsen, Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Alberto Dainese zijn er heel wat jongens die deze rit vandaag kunnen winnen.



clock 12:20 8 renners. We hebben in de openingsetappe al afscheid moeten nemen van 8 renners. Zij zijn: Reinardt Janse van Rensburg (Lotto-Soudal) Jacques Gloesener (Geofco) James Fouché (Bolton) Lukas Vanderlinden (Pauwels - Bingoal) Erlend Blikra (Uno-X) Mads Würtz Schmid (Israel-Premier Tech) Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) Jochem Kerckhaert (BEAT) . 12 uur 20. give up 8 renners We hebben in de openingsetappe al afscheid moeten nemen van 8 renners. Zij zijn: Reinardt Janse van Rensburg (Lotto-Soudal) Jacques Gloesener (Geofco) James Fouché (Bolton) Lukas Vanderlinden (Pauwels - Bingoal) Erlend Blikra (Uno-X) Mads Würtz Schmid (Israel-Premier Tech) Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) Jochem Kerckhaert (BEAT)

