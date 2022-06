Machtige Mads Pedersen is Belgen te snel af in openingsrit Baloise Belgium Tour

17 uur 21. Sterke Mads Pedersen sprint naar winst in de eerste rit in de Belgium Baloise Tour.

Pedersen heeft een geweldige sprint gereden. Hij wordt verrast door het vroege aangaan van Philipsen maar sprint toch nog iedereen uit het wiel. Tim Wellens wordt uiteindelijk nog tweede. Quinten Hermans is derde.

We zijn 1 kilometer verwijderd van een sprint. Wie wint deze openingsetappe?

Nog 2 kilometer en bijna alle favorieten zijn nog aanwezig. Riesebeek zet zich op kop voor Jasper Philipsen. Dit is een ideale situatie voor hem.

We beginnen aan de laatste keer Berg Ten Houte. Alles op alles nu. Hier moet het voor sommige renners gebeuren.

17 uur 12. Schmid en Pedersen scoren goed in de Gouden Kilometer.

17 uur 10. 5 kilometer. Het gaat niet meer stilvallen. We zijn 1 kilometer verwijderd van de voet van de Berg Ten Houte. Valt hier de beslissing of gaan we sprinten? Alpecin, Quick-Step en Trek zijn aanwezig. .